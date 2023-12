Irigoyen depende en gran medida de la obra pública

domingo 03 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

En Bernardo de Irigoyen, con el regreso a la democracia en Argentina tras la última dictadura militar, Edgardo “Chichín” Aquino fue el primer intendente electo y el más joven del país en aquella oportunidad. Hoy, a 40 años de la restauración democrática en el país, el pueblo irigoyense lo volvió a elegir para administrar los destinos del municipio, desplazando al actual intendente Guillermo Fernández, que buscaba su tercer mandato consecutivo.



En charla con El Territorio, Aquino comentó cómo se prepara para volver a asumir: “Es un verdadero desafío debido a la incertidumbre en que nos encontramos, es nuestro cuarto mandato. Yo fui el intendente más joven del país, electo en 1983, una época donde había que rescatar y ordenar todas las instituciones, ya que era un desorden total, pero ya transcurrieron 40 años en los que crecimos, nuestra democracia ya tiene pantalones largos y por eso muchas veces nos cuesta entender la falta de diálogo y entendimiento para ir conociendo la situación de la institución de la que vamos a hacernos cargo en pocos días; si bien hubo algún dialogo con las actuales autoridades, aún no tenemos un panorama certero de con qué nos vamos a encontrar”.



El sector rural de Bernardo de Irigoyen es muy amplio y, al igual que en otros municipios, sus caminos están en muy malas condiciones debido a los fenómenos climáticas de los últimos meses, por lo tanto es uno de los principales problemas a los que se enfrentará el nuevo alcalde.



“La verdad que es preocupante el estado de los caminos rurales, porque venimos teniendo reclamos todos los días y de los diferentes sectores de la colonia, porque esos caminos son las vías de comunicación hacia las rutas para sacar su producción, que los chicos puedan ir a la escuela, ir al médico o realizar las compras y trámites necesarios, es una tarea que no será para nada fácil, más aun teniendo en cuanta el tema del precio del combustible y lo que pueda aumentar. Pero lo que siempre les digo a los residentes de los diferentes lugares es que nosotros nos comprometimos a ir solucionándoles definitivamente ese problema con el mejoramiento y entoscado de cada uno de los camino vecinales, que va a llevar su tiempo, pero tenemos que empezar por algo y lo urgente es darle transitabilidad a esa gente por lo menos en estos próximos días: llega fin de año y hay visitas de parientes que llegan de diferentes lugares y no pueden encontrarse con un municipio en estas condiciones”.



Al mismo tiempo, adujo: “Esperemos que el tiempo también nos ayude y ahí estamos buscando la colaboración también de algunas otras instituciones de la Provincia como el caso de Vialidad Provincial, para tratar de unir a nuestro equipo vial y así podremos encarar dos o tres frentes de trabajo de manera que podamos llegar por lo menos con el mantenimiento hasta fin de año”.



Comercio y ganadería

Actualmente el comercio y la ganadería pasan por un buen momento, son las principales actividades económicas del municipio . “El comercio está pasando el mejor momento de su auge, verdaderamente está llenando un gran vacío de años anteriores y lo que estamos buscando es la articulación a través de las diferentes organizaciones para que no nos ocurra lo que nos ocurrió tiempo atrás, cuando prácticamente el auge pasaba y resulta que quedaba mirando la fiambrera. Nadie trató de diversificar, de invertir en algún microemprendimiento productivo para que lo lleve a otra alternativa en caso de que las asimetrías les jueguen en contra, pero en este caso sí tenemos varios emprendimientos ganaderos y estamos en constante contacto con la Asociación Ganadera, ya tuvimos una reunión, gente que verdaderamente está comprometida y entusiasmada por tratar de darle otro rol a la asociación”.



Aquino, que pertenece a la Renovación y proviene del peronismo, al ser consultado sobre las posibles diferencias con el gobierno nacional, afirmó: “A mí ya de arranque me tocó trabajar y luchar con gobiernos de diferente signo político. Pero hoy realmente estamos preocupados, ya que se dice de que desaparece la obra pública. Supongamos que sea así: nosotros en un 80 por ciento dependemos del gobierno provincial y del nacional para todo tipo de obra que se tenga que hacer en el municipio y esa es la gran preocupación”.

