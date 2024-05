Anticipan que un frente frío se aproxima a la región | El Territorio

En zona Sur, las precipitaciones se producirían por la tarde. Fresco al amanecer, las mínimas estarían entre 12° y 16° en el Sur y Centro de la provincia y entre 18 y 20° en el Norte.

miércoles 08 de mayo de 2024 | 9:45hs.

Luego de días con temperaturas calurosas cercanas a los 30° durante las tardes, un frente frío se aproxima a la provincia. Según informó Alerta Temprana hoy estará inestable con lluvias y tormentas.

“Llega a la región un frente frío asociado a un profundo centro de baja presión al este de Buenos Aires, provocando inestabilidad de sur a norte de Misiones. Inicialmente se prevé cielo cubierto con lluvias a media mañana en zona sur y tormentas a partir de mediodía, extendiéndose luego al resto de la provincia”. Disminuyen las temperaturas en el transcurso de la tarde. La máxima en la provincia está estimada en 32° para Puerto Iguazú, mientras que la mínima sería de 18° a la noche en Apóstoles.

Mañana y la próxima semana

En tanto que mañana estará inestable y fresco. El avance de un frente frío provocará marcado descenso de temperatura en relación a los días anteriores, abundante cobertura nubosa, lluvias y lloviznas irregulares a lo largo del día, informó el organismo dependiente de Ecología. En zona Sur, las precipitaciones se producirían por la tarde. Fresco al amanecer, las mínimas estarían entre 12° y 16° en el Sur y Centro de la provincia y entre 18 y 20° en el Norte.

Destacó Favio Cabello, director de la Opad, que “el viernes vuelven a subir las temperaturas, vuelve el viento norte y una jornada cálida. Nuevamente la semana que viene va a haber otra invasión de aire frío que va a llegar hasta el centro del Litoral, no hasta la provincia, nosotros para la semana que viene esperamos que sea fresca, con mínimas de 12° y máximas entre 19° y 22° para Posadas, pero aún no se considera frío intenso, no vamos a tener heladas”.