Alvear: condenaron a ex capitán del Ejército por la desaparición de Raúl Figueredo en 1977 | El Territorio

En nuevo Juicio por el delito de Lesa Humanidad fue condenado un ex capitán del ejército durante la última dictadura cívico-militar. La pena es por el secuestro y desaparición del contador Raúl Figueredo el 30 de septiembre de 1977 en la localidad de Alvear, Corrientes

miércoles 08 de mayo de 2024 | 9:03hs.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó al capitán del Ejército Argentino Julio Santiago Canteros por el secuestro y desaparición del contador Raúl Figueredo el 30 de septiembre de 1977 en la localidad de Alvear, Corrientes. La condena fijó la pena de tres años de prisión, en suspenso, por privación ilegal de la libertad agravada por abuso de sus funciones, violencias y amenazas.

Canteros fue jefe del Destacamento de Vigilancia Cuartel “Alvear” con el cargo de Capitán del Ejército. Fue hallado culpable y condenado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en el año 2020, en función de un recurso de apelación de la Fiscalía Federal, al haber establecido su responsabilidad en el secuestro de Figueredo, valorando que era el único jefe militar que había en Alvear en ese momento y que como tal era totalmente improbable -dentro del funcionamiento represivo de aquel entonces- que otras personas pudieran presentarse en el lugar sin el conocimiento del responsable de la única unidad militar existe en la ciudad.

El Fiscal de juicio considero: “no había posibilidad alguna de que ingrese a Alvear una fuerza, por más que sea una fuerza de seguridad, extraña, y no cuente con la aquiescencia del señor Canteros, que era el jefe militar del lugar, qué necesidad tenía ese vehículo blanco de ir hasta el cuartel que quedaba mucho más lejos de la ruta que la casa del señor Figueredo, si lo que querían era secuestrar al señor Figueredo en horario de la noche, podían ir directamente con mucha rapidez a la casa de Figueredo y volver a salir, porque estaba a escasas cuadras de la ruta, sin que se den todos estos supuestos y situaciones a los que hice referencia respecto a lo vehículos dentro del cuartel, que no debían ser identificados sus ocupantes, y que preguntaban exclusivamente por el señor Canteros…”

En este mismo proceso, en el año 2016, fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, el ex Jefe de la Agrupación “Mesopotamia Sur” de Gendarmería Nacional de Curuzú Cuatiá, Domingo José Issler, el ex jefe del Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres, Juan Carlos Medrano Caro y el ex Jefe de Sección de la Compañía de Ingenieros 3 de Monte Caseros, Julio Miguel Plazaola, por las responsabilidades demostradas contra 12 víctimas, siete de las cuales pertenecieron a las Ligas Agrarias, el movimiento campesino de gran influencia en la zona tabacalera y algodonera que fue especialmente perseguido en diferentes localidades de la provincia de Corrientes, especialmente en Perugorría.

En 2016 el Tribunal absolvió al Sr. Canteros, la fiscalía apeló y fueron receptados sus fundamentos por la Cámara de Casación Penal (2020), condenando al Sr. Canteros y reenviando la causa al Tribunal de origen, para que dicte la pena. Su defensa apeló ese decisorio ante la Corte, esta última desestimó ese pedido, por lo que el Tribunal (con composición diferente) realizó la audiencia para dictar la pena, el pasado martes 30 de abril.

La querella y la fiscalía sostuvieron el pedido de 6 años de prisión como partícipe necesario, solicitando que sea de cumplimiento inmediato en una cárcel federal, fundando su petición en que el Sr. Canteros nunca fue detenido durante todo el tiempo del proceso (2005-2024) y que a la hora de valorar la resocialización este no ha mostrado ningún signo de arrepentimiento, ni aportado información, por el contrario, públicamente ha expresado ante su unidad militar “..como lo indica la Constitución, nuestra Constitución, la Constitución de la libertad, aquella por la que hemos luchado, por la cual esto fue llevado a fuego en nuestros corazones, aquellos por la cual seguimos y seguiremos luchando desde adentro de nuestros uniformes, o desde afuera, cuando ya no formemos parte de las filas activas, y si fuera necesario Dios no lo permita lucharemos desde la clandestinidad, nosotros, nuestros hijos y nuestras mujeres, si llegara a instalarse en el tope de nuestros mástiles la bandera roja que ya flamea en varios países de América Latina;…” Lo que le valió una sanción disciplinaria.

Esta valoración no fue tenida en cuenta por el Tribunal, dictando la pena 3 de años en suspenso, por su participación en la desaparición de Raúl Arturo Figueredo, de quien, al día de la fecha, no se tiene noticias de su destino final.

¿Quién fue Raúl Figueredo?

Raúl Figueredo, nacido en 1942 en la localidad de Alvear se recibió de Contador Público Nacional en la (UNNE), en el año 1972.Militó en la Juventud Peronista y coordinó una comisión de apoyo a los familiares de presos políticos de la Dictadura de Lanusse en los años 1971 a 1973, alquilando un hotel abandonado para quienes venían de otras provincias para las visitas en la Cárcel Federal U7.

Volvió a Alvear en 1976 donde organizó una cooperativa para el acopio de cueros, hasta que fue secuestrado de la casa de sus padres en 1977. Desde ese mismo día su padre Rito Figueredo y toda su familia lo buscaron incansablemente durante muchos años reclamando saber el paradero de Raúl y que se juzgue a los responsables.

El pasado 24 de marzo, en la rotonda de la plazoleta que lleva su nombre en la intersección de las avenidas Las Heras y Castelli, frente al Campus Universitario de Resistencia, Chaco, se recordó a Raúl Figueredo como egresado desaparecido de la UNNE. Estuvieron presentes la decana de la Facultad de Ciencias Económicas Moira Carrió, el vicerrector de la UNNE José Leandro Basterra; los decanos de las Facultades de Ingeniería y de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de esta Universidad, Mario De Bortoli y Federico Veiravé, además de docentes, no docentes y estudiantes.