De la carpintería a la intendencia de Caraguatay

domingo 03 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Mario Peyer (44) es oficial especializado en carpintería y muebles finos, recibido en el Centro Tecnológico de la Madera de Montecarlo. También es productor ganadero forestal y toda su vida vivió en Caraguatay, donde también tiene su carpintería. Ahora además será el nuevo intendente de la comuna.



El involucrarse en comisiones de la iglesia, colaborar con los vecinos y ser apoderado legal de la Escuela Familiar Agrícola (EFA) de Caraguatay lo acercó cada vez más la gente y lo llevó a meterse en la política. En la tercera oportunidad en que se presentó como candidato a intendente logró su objetivo y el próximo domingo 10 asumirá el sillón comunal, luego de que la localidad tuviera al mismo intendente por 20 años.



Sus estudios primarios los cursó en la Escuela N° 265 de Caraguatay, estudió dos años en la Enet de Montecarlo, luego se especializó en el rubro de la madera en el Centro Tecnológico de la Madera y es egresado de la segunda promoción de la institución. Está casado, tiene tres hijos, dos varones de 17 y 10 años y una hija de 21 que está cursando sus estudios universitarios.



“Me gustaba la carpintería desde chico. Hice la pasantía en carpintería Roberto Weirestorfer y luego me independicé. Tenía algunas herramientas y máquinas antiguas de mi abuelo, que era carpintero de muebles finos, que vino con ese oficio desde Suiza, y tenía guardado eso en un baúl, y de a poco fui comprando más herramientas. Viajé a Buenos Aires y Mendoza a hacer restauración de casas, hice muchos trabajos a pedido y la verdad siempre me fue rentable. De forma paralela me dedico al trabajo en la chacra”, relató Peyer.



Contó además que con los años logró hacer la cadena productiva desde el árbol a la madera y luego al mueble terminado. “Tengo mis propios árboles que fui plantando desde chico y de allí saco y preparo la madera para trabajar, tengo muchos pedidos y todo lleva su tiempo, porque soy muy puntilloso en los detalles y terminaciones. A los 12 años hice mi primer mueble, creo que de mi abuelo heredé la carpintería que siempre me gustó. También hago un poco de yerba, tengo peces, entre otros”, expresó.



En 2015, Peyer se presentó por primera vez como candidato a intendente. Fue luego de que se armara un grupo de vecinos que querían un cambio en la localidad, y le propusieran ser cabeza de la lista, ya que era una persona que siempre colaboraba en las comisiones, participaba en distintos sectores de la comunidad, formaba parte de la EFA y trabajaba en la comisión de la iglesia Santa Rita. Además, destacaron que con su actividad laboral siempre buscaba ayudar a algún vecino. En esa primera participación no logró los votos suficientes y siguieron trabajando para que en el 2019, la diferencia de votos fuera mínima. Ya en las elecciones de mayo pasado, logró la intendencia al derrotar en las urnas al actual intendente Ricardo Waidelich.



Trabajo previo

Antes de asumir su cargo, arrancó el trabajo preparativo en la comuna. Hace dos semanas está trabajando junto a su primer concejal electo en el arreglo de los caminos de Colonia San Jorge, ante el constante reclamos de los colonos, ya que es una de las principales salidas de la producción en esa zona.



“Seis meses antes de las elecciones de este año dejé mi actividad privada un poco de lado, me dediqué a trabajar con la gente, hicimos 25 viviendas en distintos lugares de Caraguatay con recursos propios. Eso la gente lo valoró y vio que estamos dispuesto a trabajar por ellos. Al igual que los caminos, conozco la realidad porque soy productor. Por eso sentimos un compromiso asumido y decidimos alquilar un grupo vial y comenzamos ya a trabajar”, adujo.



Respecto a la etapa de transición, Peyer explicó que aún no mantuvo reuniones con Waidelich y adelantó que prefiere que cierre el ejercicio de manera tranquila. La semana que viene firmarán actas e inventarios, aunque ya tiene conocimiento de algunas situaciones del municipio, como el estado del parque vial y otras cuestiones.



“Hay que ver con qué fondos disponemos, en principio apuntamos a la obra pública y si tenemos caminos en condiciones podemos apuntar a trabajar fuertemente en el turismo. Queremos tener un circuito para ofrecer, que los visitantes se queden en Caraguatay varios días. En tanto, la salud pública también es un compromiso y la idea es contar con más médicos especialistas”, concluyó.

