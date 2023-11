Sufrió bullying pero hoy es abanderado

domingo 12 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

La historia de Alan Losshuisgi (20) es de resiliencia. Luego de repetir de año en el secundario y abandonar en la pandemia de Covid-19, regresó y ya se prepara para ingresar a la carrera de Medicina, ya que aprobó el examen de ingreso para la Universidad Nacional de Nordeste (Unne) y la Fundación Barceló, ahora deberá decidir en cuál estudiar.

Entre las dificultades escolares y familiares, Alan se autoconcientizó de seguir con sus sueños de ser médico, poniendo esfuerzo y dedicación.

“En el 2019 estaba cursando tercer año en el CEP 27 de Salto Encantado y vivía en la chacra. Cuando alguien viene de la chacra lamentablemente todo el mundo se burla, sufrí mucho bullying en el colegio y entonces no iba a la escuela para evitar conflictos. Mi mamá no sabía, me fue mal, repetí ese año”, contó sobre esos años.

Durante la emergencia sanitaria del año siguiente dejó el colegio en tercer año ya que con la modalidad online no se llevaba bien.

“Ya estaba avanzado en edad para otras escuelas, entonces empecé a trabajar, cumplí 19 y decidí volver. Mi sueño siempre fue estudiar medicina, el año pasado empecé a averiguar de un colegio a otro. Primero no me querían tomar por mi edad, pero conseguí entrar a la escuela de comercio en la modalidad jóvenes y adultos, me anoté y este año termino. Soy abanderado con promedio 9,33”, contó.

Involucrado

Desde el año pasado Alan también se involucró en el centro de estudiantes, este año de nuevo fue electo vicepresidente de la Asociación de Centros de Estudiantes de Aristóbulo del Valle y luego fue electo secretario general de la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios (Jupes).

Además se formó online como pastelero y hace tortas y dulces de día para luego ir a la escuela nocturna.

Sobre todo lo que vivió reflexionó: “Me puse a pensar en mí, me di una charla motivacional y me dije ‘quiero estudiar para no pasar por esto en un futuro’, me esforcé, me costó, pero me fue bien y me pude acomodar con todas mis responsabilidades y me está yendo bien”.

Y agregó: “Este año fue de muchos cambios para mí porque pasaron muchas cosas que me hicieron ver que puedo con más, que si me propongo puedo cumplir”.

“Aprendí a no hacer caso a las opiniones ajenas y centrarme más en mí y mis proyectos, me está yendo bien, prosperando en mis proyectos, quiero ser un buen profesional de la salud y trabajar acá en el hospital del pueblo, mi idea es trabajar para el pueblo donde crecí”, finalizó Alan.

Informe de domingo

El Aula y el taller llaman y ofrecen un proyecto de vida

“Esta modalidad lo motivó a volver”

Volvió a la secundaria y encontró la pasión en el diseño de indumentaria

“La educación me salvó la vida, me cambió la vida”

Retomó el colegio y el empuje de los docentes lo impulsan a seguir

Dejó de estudiar hace 40 años, regresó y egresará en 20 días

Sufrió bullying pero hoy es abanderado

Una opción para terminar la secundaria con habilidades culinarias