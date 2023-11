Dejó de estudiar hace 40 años, regresó y egresará en 20 días

domingo 12 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

Ángel Brítez (60) es empleado municipal y uno de los nueve alumnos de la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (Epja) que funciona en el BOP 111 Tekoa Fortín Mbororé, en la comunidad mbya que lleva el mismo nombre. Es el mayor de su clase, pero eso no le impide sentirse orgulloso de terminar sus estudios secundarios. Actualmente cursa el tercer año y espera ansioso que el 2024 culmine para tener en sus manos el certificado que acredita que terminó el secundario.

Con ansiedad y orgullo espera la llegada del acto de fin de año para recibir el certificado junto a sus hijos, nietos y bisnietos. El hombre, que terminó la primaria en 1978 en la Escuela de Frontera 615, al año siguiente comenzó el primer año de secundaria en la Escuela Normal Superior 8, se enamoró y dejó los estudios para formar una familia y trabajar.

“La madre de mis hijos siempre me insistió que terminara la secundaria, ella sí tenía el título. Intenté varias veces volver a empezar, con los chicos y la familia era cada vez mas difícil, pero siempre tuve esas ganas de terminar”, explicó.

Brítez trabajó en muchos rubros, hasta que ingreso a la Municipalidad en 1995. Hoy, con todos sus hijos grandes, algunos ya le dieron nietos y un bisnieto de 3 años, decidió que era tiempo de terminar sus estudios.

“En la primaria era muy vago, aprendí a leer recién en tercer grado. Le pedía a mi primo que lea varias veces un texto y yo lo memorizaba escuchando y cuando tenía que pasar, simulaba leer pero en realidad lo recitaba de memoria. Un día la maestra me descubrió y me enviaron a clases fuera de horario y aprendí en una semana. Desde ese día no dejé de leer”, contó.

A su vez agregó: “Siempre tuve esa meta pendiente, tener el titulo secundario. Hace un tiempo se me dio la oportunidad de dedicarme a estudiar y empecé. Tengo cuatro compañeros mbya y los demás somos -como dicen ellos-, ‘yuruá’. Al principio me miraban raro porque soy el mayor, pero después éramos todos iguales, la verdad no existe diferencia ni de edad y tampoco de cultura”, expresó el estudiante.

En la misma línea agregó que le encanta leer y no tiene alguna materia que no le guste, aunque dijo que le cuesta un poco más Lengua.

“Me esfuerzo bastante y estoy pensando en la posibilidad de seguir algún estudio terciario. Sería un honor, yo tengo hijos todos recibidos, tengo un nieto que está estudiando en la facultad que cuando terminó la secundaria le dijo a la mamá que todas las hojas y carpetas le diera a su abuelo, que va a necesitar. Espero tener a toda mi gente en el acto festejando conmigo”, comentó ansioso Brítez.

Al respecto, Jorge Vallejos, a cargo de la Epja, indicó que están muy orgullosos y contentos con el logro de Ángel. La modalidad educativa desarrolla líneas de política educativa nacional que favorecen el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Educación Nacional. Esto se realiza a través del “acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes con una propuesta integrada que vincula diferentes ejes fundamentales de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos”.

En ese sentido, se establecen los lineamientos curriculares federales. Se trabaja en el “reconocimiento de saberes de los estudiantes jóvenes y adultos y en la apertura de nuevas orientaciones”. Además trabajan en el fortalecimiento de condiciones para la terminalidad educativa, en el desarrollo de articulaciones con otras modalidades y áreas del ministerio y en el establecimiento de acuerdos entre ministerios.

Informe de domingo

