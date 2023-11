El Aula y el taller llaman y ofrecen un proyecto de vida

domingo 12 de noviembre de 2023 | 6:08hs.

Marcos Torales siente que la EPS de Eldorado le cambió la vida, no sólo por lo formativo, razón por la cual hoy sueña con tener un taller de metalmecánica, sino por el sentido de pertenencia. Foto: Matías bordón

En cada adolescente al que se le da la posibilidad de revincularse con su entorno educativo existe la esperanza de construir un futuro y forjar las herramientas para desenvolverse en su vida profesional. Para aquellos que se retrasaron en su trayectoria académica -por problemas en su núcleo familiar, desmotivación o falta de acompañamiento- y vieron cómo sus compañeros avanzaron hacia su objetivo, la obtención del título secundario es uno de los anhelos más grandes.

Con el objetivo de contener a estos estudiantes se creó la Educación Profesional Secundaria (EPS) dependiente del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet) como una nueva oferta educativa, que otorga certificación profesional -en la especialidad elegida- y título secundario, buscando brindar formación para el trabajo a la vez que posibilita la continuidad de estudios superiores.

Según datos de la Subsecretaría de Educación Técnica del Ministerio de Educación de Misiones, a través de la oferta se logró que unos 300 estudiantes de la provincia sean vinculados a la formación técnica.

Augusto Claussen está terminando la escuela secundaria en el Instituto Tecnológico N° 1 ‘Yacyretá’, donde se destaca entre los estudiantes. Foto. MARCELO RODRÍGUEZ

Destinada a jóvenes de 15 a 18 años que quieran retomar la secundaria o que hayan cursado dos o más veces un mismo año, ofrece una cursada flexible y personalizada, reconocimiento de trayectos formativos anteriores, saberes y experiencias laborales previas; acompañamiento personalizado en la cursada, grupos de hasta 15 estudiantes y espacios para tareas y/o tutorías.

“Dentro de la provincia tenemos seis ofertas distintas o seis modalidades de la misma oferta. Estas son metalmecánica, mecánico de motos, informática, indumentaria y textil, alimentos y gastronomía”, explicó en diálogo con este medio Raquel Tejerina, docente y quien está en la coordinación de la EPS junto al profesor Rafael Malacosti.

La EPS se puso en ejecución en 2022, al ver el potencial de la oferta para mantener en la escuela a los chicos; Misiones fue de las primeras provincias en incorporarla. “Luego fuimos creciendo tanto que en este año se abrieron más comisiones en cada una de las sedes que teníamos. El año pasado teníamos diez comisiones, ahora tenemos 20”, detalló.

En cuanto a cómo funciona la formación, dijo: “El sistema educativo se dio cuenta de que había muchos niños fuera y decidió planificar una nueva oferta educativa para incluirlos. Esta oferta es flexible, adaptada a los saberes previos de los estudiantes, no sólo formales sino también lo que hayan podido aprender en la vida, y permite que puedan acceder a la educación si por algún motivo tienen que trabajar, que en muchas ocasiones pasa”.

En relación a la diferencia con la escuela común, la funcionaria destacó que en esta formación la atención es más particularizada, lo que permite que el estudiante se quite todas las dudas y entiendan verdaderamente los contenidos. “Son seis profesores para quince alumnos, no podemos tener más que eso en cada grupo. Otra de las cuestiones que los alumnos más remarcan es que pueden usar el tiempo para otras cosas porque la carga horaria no es la misma que una escuela común, son entre tres y cuatro horas nada más”.

Articular redes de contención

Además, quienes conforman la propuesta educativa articulan redes con organismos para realizar un abordaje integral a aquellos alumnos que más les cuesta vincularse con la escuela.

“Hicimos redes con la fundación Caminemos Juntos, que atiende al área social de los estudiantes; para ver estas alertas tempranas de que en algún momento fueron causantes de la deserción en el sistema educativo y que ahora no estén otra vez siendo motivo para dejar”, señaló Tejerina.

“Entonces, vamos a donde se encuentra esa familia, se les hace entrevista a los chicos, se les va a hablar a quienes están a cargo, si hay algunas cuestiones que sean factibles de vincular, por ejemplo, con el Ministerio de Prevención de Adicciones o con el Ministerio de Salud”, sostuvo la docente.

En su informe de hoy, El Territorio cuenta historias de estudiantes de toda la provincia que por distintos motivos habían dejado de ir a clases, pero fueron contenidos, abrazados y recibidos por la educación pública, docentes comprometidos que no dudaron en que el mejor lugar para ellos era la escuela y así juntos pensar en que un futuro mejor es posible.



Escuelas técnicas en números

Los establecimientos de educación técnica son una opción muy considerada en la provincia tanto por los alumnos como por sus tutores debido a su oferta académica y por su vinculación con el sector productivo, lo cual se traduce en oportunidades de inserción laboral.

En la actualidad, Misiones cuenta con 92 escuelas técnicas distribuidas en 60 municipios con una matrícula de 25.000 alumnos y un crecimiento exponencial desde el 2019 -cuando el total de alumnos era 19 mil-. Según se estima desde Subsecretaría de Educación Técnica, la matrícula podría crecer en un 10% para el año que viene.

Además de las escuelas técnicas, existen en la provincia 50 establecimientos de formación profesional con 20.000 alumnos y alrededor de 5.000 en el nivel superior (donde predomina la gestión privada).

El 90% de las escuelas técnicas y centros de formación profesional son de gestión pública. Efectivamente, en la última década se triplicó el número de escuelas técnicas en Misiones.

Informe de domingo

