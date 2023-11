Retomó el colegio y el empuje de los docentes lo impulsan a seguir

domingo 12 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

Entre distintas ofertas académicas, el Instituto Tecnológico N° 1 Yacyretá brinda a jóvenes de entre 15 y 18 años la opción de finalizar su educación secundaria con orientación profesional.

En varios casos, los estudiantes no encuentran su ritmo en la escuela tradicional, pero sí lo hacen al cursar bajo una modalidad diferente que otorga la posibilidad de aprender aplicando nuevas herramientas y tecnologías.

Ante esta oportunidad, Augusto Claussen se inscribió en el Bachiller Profesional Especializado en Informática. “No dejé nunca el colegio pero repetí. Empecé la secundaria en 2019 y cuando se cortaron las clases presenciales en la pandemia, perdí el año. Después volví al colegio pero me llevaba muchas materias porque no le daba importancia. Repetí ese año y me cambié a otro colegio. El año pasado volví a repetir y a principios de este año,mi mamá vio la propuesta del Itec N° 1”, contó en diálogo con El Territorio.

Según detalló, su mama vio un folleto sobre la propuesta de Educación Profesional Secundaria (EPS). Se acercaron para ver de qué se trataba ya que la institución quedaba cerca de su casa, y eso le facilitaba. A su vez, manifestó que “en los años anteriores tenía muchas faltas, no estudiaba y no le daba importancia porque no me gustaba. En la secundaria normal me quedé en tercer año”.

En este sentido, este año retomó los estudios y le está yendo muy bien. Queda cerca de su casa y ya no falta como faltaba antes. “Le pongo más ganas, no me quedó ninguna materia y tengo buenas notas. Soy uno de los alumnos a los que mejor le va gracias a los profesores porque explican muy bien los temas y no te dejan solo, ellos te recuerdan los beneficios de terminar tus tareas y te acompañan en todo momento”, destacó el estudiante.

Asimismo, indicó que se trabaja con cuatro módulos de prácticas y él está concretando el tercero. “Avanzo rápido porque no me cuelgo y termino mi tarea. Otros chicos del curso están en los primeros módulos porque nunca fueron a la secundaria o recién entraron. Nuestra modalidad es informática y programación, así que trabajamos con las computadoras”, dijo.

De igual forma, agregó que ahora están haciendo revistas digitales para la Expo Técnica. Ahí explican cómo cuidar un cultivo hidropónico y llevan un kit para profundizar.

“Está bueno porque es algo que no había hecho antes”, consideró sobre el proyecto. En este marco, Augusto expresó estar agradecido por tener la posibilidad de terminar la secundaria pronto con 18 años. “Tengo muchos proyectos para el futuro porque me gusta hacer cosas. Quiero experimentar y ganar conocimiento. Mi meta es poder llegar a viajar, así que estoy haciendo un curso de inglés también. Cuando me recibo, salgo con el título de quinto año y el certificado de Técnico en Informática. Me gustaría seguir por ese camino porque me atrae el área”, aseguró.

