Emanuel Nauschuetz Díaz, especialista en entrenamientos para perros, contó cómo es el protocolo, además del vínculo entre un can y su binomio

domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:05hs.

Para que un perro pueda ser parte de una fuerza de seguridad -en Misiones hay canes para búsqueda, seguridad, control de disturbios y detección de drogas- es muy importante una formación estricta por parte de adiestradores que enseñan y capacitan tanto la parte de obediencia como la funcionalidad para el trabajo requerido.

Uno de los importantes adiestradores que tiene la Policía de Misiones es el oficial Emanuel Nauschuetz Díaz, quien es parte de la Dirección Guardia de Infantería y uno de los más especializados de la región en el entrenamiento de canes.

En ese marco, en diálogo con El Territorio, Nauschuetz explicó cómo es el entrenamiento de un perro para ser parte de una fuerza de seguridad, las diferentes tareas que pueden realizar, además de derribar mitos relacionados a las formas de entrenamiento y condiciones que debe tener un perro policía.

Para la formación, lo primero que se busca es que el perro sea equilibrado, sociable, tranquilo, para después se proceda a la formación en cuanto a seguridad, trabajando su temperamento y carácter.

“En el caso de los perros de seguridad, que trabajan en Infantería, se forma también el trabajo de boca, el trabajo de mordidas y como tercero le doy la especialidad de control de disturbios. Para eso se le habitúa a diferentes tipos de estímulos, ya sea ruido, cohetes, disparos... es un proceso largo”, mencionó el efectivo, que cumple servicio desde hace diez años y entrena a su perro Zev, quien ya es parte de la fuerza provincial.

Respecto a cuándo se los empieza a formar, explicó que es desde chicos. “En otras partes del país tienen su centro de cría y a esos cachorros ya se les trabaja desde el vientre de la madre”.

El proceso para que un can esté listo para trabajar por lo general, contó, demanda al menos dos años y medio de entrenamiento, analizando el proceso de maduración cerebral.

Sobre cómo es ese entrenamiento, contó que a todos se les enseña a través del juego, porque “ellos están jugando cuando están trabajando y buscando. Se les condiciona que su juguete tenga ese olor, entonces ellos cuando están trabajando, en realidad están buscando la pelota o el mordedor de ellos”, manifestó.

Los canes trabajan en una fuerza de seguridad la mitad de su vida. Cuando pasan a retiro viven como una mascota más

Las capacidades que necesita un can para el trabajo son mayormente las perfecciones de sus impulsos: “Para un perro de seguridad se busca el impulso de protección, de caza. En uno que trabaja en narcóticos, buscamos el impulso de juego, de presa, de recobro, en base a esos impulsos trabajamos ya sea para búsqueda de personas, seguridad, detección de narcóticos u otras sustancias”.

Si bien, indicó, hay canes que realizan al menos dos tipos de trabajos similares, “no es lo recomendable, porque prefiero que se profesionalice en un área y no que tenga un poco de todos los trabajos”.

Mitos de entrenamiento

Por otra lado, Nauschuetz también reflexionó sobre dos de los mayores mitos sobre el entrenamiento y el trabajo de los perros policía: la inclusión de sólo perros de razas y cómo entrenan para la búsqueda de narcóticos.

En primer lugar, reconoció que sobre la afirmación que se le da de consumir estupefacientes al can para que después pueda buscar “es un mito que corre”, aunque explicó que eso no es así. En esa línea, detalló que los perros tienen contacto con el aroma, pero no con la sustancia.

“Hoy en día se está trabajando con herramientas que tenemos para formar perros. Vienen pseudo olores, que se crean con compuestos químicos que tienen un olor similar a la cocaína o marihuana, pero no es la sustancia en sí”.

Para facilitar la tarea de los canes se crearon polímeros, tubitos de plástico que tienen la capacidad de absorber el aroma que hay en el ambiente, que son utilizados para colocarlos al lado de una muestra de estupefacientes o resto biológico para absorber el olor.

“Una vez que está cargado de olor, tiene una duración de 15 horas de trabajo que vos podés utilizar y emana la sustancia”, remarcó.

En tanto, sobre sí solamente se utilizan perros de raza, señaló que, con trabajo, un perro mestizo puede ser parte de una fuerza de seguridad. Justamente, el adiestrador contó que tiene un ejemplar de esas características que trabaja en la búsqueda de restos humanos.

Sobre la eficacia de que un perro mestizo pueda servir para los trabajos, explicó que no hay un parámetro, pero que realmente se sabe a la hora de entrenarlos: “Los mestizos pueden ser muy buenos, siempre y cuando cumplan con las características que nosotros buscamos y los diferentes impulsos que tengan, además de las características físicas”.

El vínculo

Por otro lado, el especialista manifestó que siempre se busca tener un buen vínculo entre el perro y su adiestrador o compañero humano, denominados binomio. “Cuando uno tiene un vínculo superior, una relación más íntima con el animal, ellos se sienten seguros. Para eso no es sólo entrenamiento, sino que también hay días que se les saca a pasear y vivir un día a día”, explicó.

Respecto a cuidados especiales, un perro policía tiene el mismo control veterinario y la misma alimentación que cualquier mascota -aunque tiene que ser un alimento balanceado- y con su calendario de vacunación completo.

Lo que sí cambia es que cada perro que esté en las distintas áreas de trabajo tiene su plan de entrenamiento. Por ejemplo, para el control de disturbios, todos los días de la semana tienen una actividad diferente en los que se trabaja la fuerza, la potencia y que sea sociable.

Un perro tiene su ciclo de trabajo, considerando siempre el tiempo de vida que pueda tener. “La raza que utilizamos vive entre 15 y 18 años. Un perro que va a trabajar en seguridad está muy expuesto al estrés, a situaciones de estímulo muy fuerte en el trabajo y en su entrenamiento, por ende, buscamos que trabajen hasta los 7 años, la mitad de su vida, justamente por el desgaste físico que eso genera”, dijo Nauschuetz, y añadió que después de ese plazo se busca que el perro disfrute en una casa “como cualquier otro, como una mascota ya de placer”.

Cuando un efectivo no es dueño de ese perro, se le busca un domicilio de una persona responsable, que tenga los cuidados mínimos e indispensables y dar esa calidad de vida que merecen después de haber trabajado.

Por último, el oficial reflexionó sobre la importancia de los canes en las fuerzas de seguridad, reconociendo que “te dan el ahorro en cuanto a logística, una versatilidad y una velocidad que nosotros no tenemos”.

“Ellos ingresan en lugares estrechos que nosotros no podemos, tienen capacidades olfativas mucho más desarrolladas, por lo que se van a aumentar los beneficios a niveles cualitativos y de cantidad de logística, nos genera un mayor profesionalismo”, concluyó.

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