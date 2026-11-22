De Polaco y Manchita, los perros callejeros que iniciaron la historia, a los cachorros Balto y Kira, el futuro de la Sección Canes

domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:05hs.

Los pequeños Balto y Kira corretean y hacen sus primeros saltos en el predio de entrenamiento de la Sección Canes de la Unidad Regional II de Policía de Oberá. Así, como jugando, socializan y aprenden los conceptos básicos que los llevarán a ser perros policía.

Los cachorros de pastor alemán -un macho y una hembra- son los mimados del grupo. De cerca los vigilan Nala (golden retriever), Bruno (pastor belga) y Mía (mestiza), los “veteranos” del grupo, que colaboran con los policías en recorridas de prevención del delito y cobertura de eventos.

La incorporación de Balto y Kira coincidió con la inauguración de la nueva sede de la Sección Canes, que desde el 6 de noviembre funciona en la denominada Plaza Canina del barrio Bella Vista.

Se trata de un espacio verde recuperado por la Municipalidad a instancia de los vecinos. Un proyecto integral con acento en el bienestar de los canes y por ello el nombre que se decidió para el predio.

Lo que no hasta mucho era capuera y aguantadero es hoy un hermoso espacio público arbolado, iluminado y con infraestructura para que los niños jueguen y los grandes disfruten de un mate o un tereré bajo una inmejorable sombra.

Y la Sección Canes corona el lugar con una guardia policial las 24 horas, reforzando la seguridad en una amplia barriada de la periferia obereña.

La dependencia está integrada por siete efectivos y los cinco animales, los cuales disponen de amplios caniles, sector de esparcimiento y adiestramiento. La dotación se completa con una camioneta Fiat Toro acondicionada para el traslado de los canes.

El legado de Polaco y Manchita

El comisario general Claudio Ludtke, jefe de la UR II, relató cómo comenzó el vínculo con los perros y el crecimiento que la dependencia.

“Hace tres años se puso en funcionamiento la Sección Canes, con Polaco y Manchita, dos perros que andaban deambulando por la Unidad y los adoptamos. Así, armamos un pequeño espacio en la guardia de Infantería, sobre ruta 14, y en principio nos enfocamos en charlas sobre tenencia responsable de las mascotas”, detalló.

Esa tarea la sigue desarrollando Mía, una hembra que encanta a los chicos cada vez que asiste a algún evento en una escuela de Oberá o de otra localidad con jurisdicción de la UR II.

En diálogo con El Territorio, Ludtke mencionó que fueron incorporando animales para el trabajo en seguridad y prevención, lo que demandó mayor capacitación del personal y reestructurar la sección.

“Con el apoyo del intendente Pablo Hassan recuperamos el espacio actual, lo que se dio gracias el aporte de comisiones vecinales y el foro de seguridad. Así surgió la idea de poner en valor el predio”, subrayó el comisario general.

La Sección Canes de la UR II tiene a su cargo recorridas de prevención, y también acuden a eventos deportivos

También ponderó que “la presencia de un animal adiestrado junto al policía es importante para la prevención y refuerza la seguridad”.

Asimismo, anticipó que cuando dispongan del equipamiento completo para adiestrar a los animales de la sección, como circuito de obstáculos, contarán con horarios para que los vecinos lleven a sus mascotas para adiestramiento básico, sumando un servicio a la comunidad.

Amor y capacitación

La Sección Canes de la UR II tiene a su cargo recorridas de prevención, como también acuden a eventos que lo requieran, como la cobertura de partidos de fútbol, entre otros.

La dependencia está a cargo del oficial ayudante Alexis Metner, quien precisó que la labor de los animales se desarrolla en tres áreas: guardia y protección, rastros específicos -es decir búsqueda de personas o restos- y detección de sustancias. Actualmente, a nivel local cuentan las primeras dos especialidades. En tanto, cada animal puede desempeñarse en una o dos, como máximo.

Consultado sobre las razas más aptas, precisó: “El pastor belga, pastor alemán y rottweiler, por ejemplo, son razas fuertes y potentes, ideales para guardia y protección; el weimaraner, golden, labrador y collie, se utilizan para búsqueda de personas”.

En tanto, entre los integrantes de la sección existe un consenso: los perros mestizos reúnen todas las capacidades, al igual que los rescatados, ya que al haber sobrevivido en la calle optimizaron su socialización, aspecto clave en el adiestramiento.

Y así como ocurre con las personas, también los canes aprenden mejor de pequeños.

“Se recomienda que se le inicie el adiestramiento a temprana edad, porque si el animal fue domesticado tiene sus mañas y por ahí es difícil corregir esas conductas”, señaló Metner.

Al igual que todos los efectivos del grupo, el jefe de la sección tiene un incondicional amor por los animales, lo cual, sumado a la capacitación, hace el combo ideal para la tarea.

También desmitificaron aquello de la enseñanza con maltrato o castigos, ya que utilizan técnicas nobles, porque “los animales también aprenden por emociones, como ser un premio, una caricia, un juego”, sintetizó un integrante del equipo.

Luego de algunos años, por el lógico desgaste que también los afecta, los canes dejan el servicio y son dados en adopción.

Vínculo y confianza

El nuevo espacio representa también un salto de calidad para el trabajo diario de los efectivos, que ahora cuentan con mejores condiciones para desarrollar las distintas etapas del adiestramiento.

La amplitud del predio permite que los animales puedan ejercitarse, jugar y familiarizarse con diferentes estímulos, aspectos fundamentales para formar perros equilibrados y preparados para intervenir en situaciones reales.

Además, la convivencia en un entorno adecuado favorece el vínculo entre cada can y su guía, una relación que resulta indispensable para el trabajo conjunto.

Detrás de cada intervención existe un trabajo silencioso que comienza mucho antes de que los perros salgan a la calle. Los efectivos dedican buena parte de la jornada a alimentarlos, higienizarlos, ejercitarlos y reforzar las órdenes aprendidas. Además de enseñarles a obedecer instrucciones, también generar confianza.

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