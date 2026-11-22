A los perros de las fuerzas se los trata como a cualquier animal de compañía aunque se los entrena para tareas como detección de drogas, rescate de rehenes y crisis de salud mental

domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:08hs.

Su olfato puede convertirse en una herramienta clave para detectar estupefacientes, su capacidad de rastreo puede resultar determinante para encontrar a una persona desaparecida y su entrenamiento les permite colaborar en distintos procedimientos policiales.

Detrás de cada intervención hay un trabajo silencioso que comienza mucho antes de llegar a la escena: la preparación, el adiestramiento y el vínculo entre los perros y sus guías, una relación fundamental para el desempeño de las unidades caninas de las fuerzas de seguridad en Misiones.

En los últimos años, los canes comenzaron a adquirir un mayor protagonismo en las tareas de seguridad, prevención e investigación en la provincia. Desde la detección de drogas hasta la búsqueda de personas y la colaboración en investigaciones criminales, estos animales cumplen funciones específicas que requieren preparación, constancia y características particulares. Sin embargo, no todos los perros que integran estas unidades responden a un mismo perfil ni necesariamente pertenecen a una raza determinada.

Pero ¿cómo se prepara un perro para desarrollar estas tareas? ¿Qué condiciones debe reunir para convertirse en un integrante de una unidad especial? ¿Y cuánto tiempo demanda su entrenamiento?.

El trabajo también invita a conocer el proceso de adiestramiento, las técnicas utilizadas y la importancia de la relación con sus entrenadores, quienes deben aprender a interpretar cada comportamiento y respuesta del animal.

Foto: Marcelo Rodríguez

Además, el informe buscará derribar algunos mitos que todavía rodean a esta actividad, especialmente aquellos vinculados con los perros detectores de estupefacientes y la supuesta administración o consumo de drogas durante su entrenamiento.

Detrás de cada operativo existe una preparación específica, cuidados y métodos de trabajo que muchas veces son desconocidos para la sociedad. Una mirada hacia el interior de las unidades caninas para conocer cómo trabajan estos compañeros de cuatro patas, cuyo aporte puede resultar decisivo en situaciones donde cada minuto cuenta.

En el caso del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Misiones (GOE) cuenta, entre sus numerosas áreas de especialidad, con la denominada Sección K9, un grupo de adiestradores y sus respectivos canes, altamente preparados para potenciar el trabajo de seguridad y prevención de la fuerza en distintas intervenciones vinculadas con tareas de búsqueda, rescate, detección de narcóticos y asistencia operativa.

Actualmente, Cartucho y Vaina conviven con sus guías y se preparan para el servicio constantemente.

Sobre el rol que cumplen estos canes para la labor policial, tanto el comisario y licenciado en Seguridad Ciudadana Francisco Javier Gauto (42), subdirector del GOE, como el oficial auxiliar Gustavo De Melo, dieron detalles en torno las intervenciones y al fuerte vínculo que une al personal humano con estos animales.

Mientras, en Oberá, la Sección Canes corona el lugar con una guardia policial las 24 horas, reforzando la seguridad en una amplia barriada de la periferia. La dependencia está integrada por siete efectivos y cinco animales, los cuales disponen de amplios caniles, sector de esparcimiento y adiestramiento.

Por otro lado, uno de los importantes adiestradores que tiene la Policía de Misiones es el oficial Emanuel Nauschuetz Díaz, quien es parte de la Dirección Guardia de Infantería y es uno de los más especializados de la región en el entrenamiento de canes.

Sobre cómo es el entrenamiento de un perro para ser parte de una fuerza de seguridad y las tareas que pueden realizar expuso Nauschuetz, quien además echó por tierra mitos relacionados a las formas de entrenamiento y condiciones que debe tener un perro policía.

Es una buena ocasión, además, para contar la historia de Cooper, un perro de Aristóbulo de Valle que comenzó como can antidrogas y ahora, semirretirado, continúa colaborando en la búsqueda de restos biológicos.

Compartí esta nota: