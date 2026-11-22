El GOE adiestra canes para intervenir en toma de rehenes, búsqueda de personas y crisis de salud mental, entre otros casos

domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:05hs.

Cartucho en una práctica de intervención junto a instructores del GOE. Foto: Julián Grondona

El Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Misiones (GOE) cuenta, entre sus numerosas áreas de especialidad, con la denominada Sección K9, un grupo de adiestradores y sus respectivos canes, altamente preparados para potenciar el trabajo de seguridad y prevención de la fuerza en distintas intervenciones vinculadas con tareas de búsqueda de personas, crisis de salud mental y asistencia operativa.

Actualmente, Cartucho y Vaina conviven con sus guías especializados y se preparan para el servicio constantemente.

Sobre el rol que cumplen estos canes para la labor policial, el comisario y licenciado en Seguridad Ciudadana Francisco Javier Gauto (42), subdirector del GOE, dio algunos detalles en torno las intervenciones y al fuerte vínculo que une al personal humano con estos animales.

“A nosotros nos toca intervenir en distintas situaciones de crisis, ya sea toma de rehenes, atrincheramientos, entre otras. De hecho, el año pasado, ha sido un año atípico, en el que hemos tenido una estadística de once intervenciones directas en toma de rehenes y atrincheramiento. En lo que va del año ya hemos tenido cuatro intervenciones y hemos utilizado al ejemplar, en este caso Cartucho, que es un perro que se entrena netamente en intervención y no es un perro de seguridad”, indicó Gauto.

A su vez, añadió que Cartucho “es un perro netamente con especialidad en intervención, entonces es parte de nosotros. Si bien es un animal que va a estar como herramienta, como lo soy yo, como lo son mis compañeros, es uno más del equipo. Nosotros lo hacemos sentir uno más del equipo, es un ejemplar increíble, de una inteligencia increíble, al igual que Vaina, que nos ha tocado intervenir en búsqueda de personas que se han desorientado, que nos ha tocado trabajar en zona de montes”.

También, comentó que estos dos ejemplares “son parte de nuestro equipo y es lo que hace que nosotros empecemos a sentir ese cariño a estos animalitos que de hecho son ya integrantes del escalón de asalto”.

El rol de Cartucho y Vaina

Uno de los que mayor contacto mantiene con Cartucho y Vaina es el oficial auxiliar Gustavo de Melo, quien durante una entrevista con El Territorio comentó en profundidad la valiosa labor que aportan estos canes al servicio de la comunidad.

Al ser consultado por Cartucho, De Melo indicó que “es un can de intervención, que trabaja en conjunto con el escalón de asalto que realizan todos los trabajos de alto riesgo con el Grupo de Operaciones Especiales. Es una herramienta que nosotros aprovechamos por su velocidad, su eficacia, por ahí para reducir un espacio entre una amenaza y el equipo. Y una manera progresiva en el uso de la fuerza para poder inmovilizar y reducir a una persona”.

Intervenciones específicas

Las hipótesis de intervención de cartucho son toma de rehenes, atrincherados, crisis de salud mental, intervenciones en recintos, de penitenciarías a comisarías policiales. El ejemplar es utilizado para elementos de negociación: como ya tuvo una intervención, se trató de utilizarlo de manera psicológica, un impacto en el que la persona al observar al can ya se entregó de manera voluntaria”.

Por otro lado, señaló que “es un can que siempre está en conjunto con nosotros. Además de que es un perro de trabajo, es libre, es recreado, es entrenado a la par de nosotros y convive con nosotros como cualquier mascota que tengamos nosotros”.

Además, precisó y remarcó la labor del otro can de la sección: Vaina, quien desde hace más de dos años está dentro del Grupo de Operaciones Especiales y que vino desde Brasil como una donación por parte de la Policía Militar del vecino país.

“Vaina es de la raza pastor belga. Ella está entrenada y capacitada para lo que es la especialidad de búsqueda de personas vivas, en donde nosotros le presentamos un olor de referencia, ya sea de la persona que estamos buscando y le presentamos y ella nos va ir mostrando todo el rastro hasta donde se encuentre esta persona”.

A su vez, De Melo relató que el can aun no tuvo una intervención real en el que se pudo poner a prueba, pero si remarcó que “pudimos llevarla a prueba; sí la utilizamos en una fuga de detenidos en la que, al tomar el olor de referencia y presentarlo, ella va siempre hasta un punto en donde era un camino y en ese momento se perdía el rastro. Después, por informaciones que obtuvimos cuando se les detuvo a estas personas, se logró identificar un vehículo los había llevado desde ese punto y que por eso perdió el rastro”.

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