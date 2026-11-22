El labrador, que trabajó como perro antidrogas, fue uno de los primeros integrantes de la División Brigada de Canes de Aristóbulo del Valle

domingo 22 de noviembre de 2026 | 6:05hs.

“Lo viejo funciona”, una frase que se hizo famosa en una serie de televisión se puede implementar para varios aspectos en la vida cotidiana, en la cual la tecnología está a la orden del día. Con cinco años de servicio, Cooper, can de rastreo de drogas de la Policía, aplica perfecto para esas tres palabras.

Hoy retirado de la fuerza provincial, prestaba servicio en la División Brigada de Canes de Aristóbulo del Valle, dependiente de la Unidad Regional XI, pero sigue en actividad en los Bomberos Voluntarios de Salto Encantado. Su vida pasa entre la “jubilación” y el desafío de continuar trabajando como un perro de búsqueda. Pero esta vez de restos biológicos humanos (personas fallecidas).

En binomio con el sargento Pablo Pereira, el labrador se integró a las fuerzas con dos meses de vida. En sus inicios, su guía fue responsable de su entrenamiento, cuidado, alimentación, plan sanitario y atención general. Durante los primeros dos años y medio, el can vivió en la casa del guía; luego pasó a la base de la División Canes.

Cooper realizó tareas de socialización y adiestramiento básico. Posteriormente recibió una capacitación en la División Canina de Posadas y, en 2021, ambos aprobaron un curso básico de operador canino en la provincia de Jujuy, cuando el can tenía entre siete y ocho meses.

A partir de allí, comenzó a entrenar para la detección de sustancias ilícitas, principalmente marihuana y cocaína.

“Ellos creen que están jugando, que van en buscar de su juguete”, manifestó Pereira, quien contó que desde los comienzos el entrenamiento del can se basó en la asociación del olor objetivo con un juguete de recompensa, utilizando gasas impregnadas con olores de sustancias secuestradas y pseudo olores, es decir, sustancias químicas que replican el olor característico de los estupefacientes.

“El desempeño de Cooper era el trabajo bajo el sistema de marcación pasiva, al detectar el olor buscado, se sentaba y focalizaba la fuente. Esta técnica es habitual en perros detectores de estupefacientes”, describió su adiestrador sobre el labrador, el cual es uno de los primeros perros que dio origen a la División Canes de Aristóbulo del Valle, allá por 2020.

Según explicó su guía, el rendimiento del can depende de su raza, estado físico, edad, temperatura, humedad y condiciones climáticas. Cooper, que cumplirá 7 años en febrero del próximo año, hoy trabaja actualmente en tandas de aproximadamente 15 minutos, seguidas de períodos de descanso.

“El olfateo intenso genera un alto desgaste. Cuando el perro comienza a jadear en exceso, disminuye su capacidad de olfateo, por lo que se interrumpe la búsqueda”, señaló Pereira.

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