Durante la misa central por la 25° Peregrinación a Loreto, el Obispo de la Diócesis de Posadas advirtió sobre los modelos de felicidad asociados al consumo y llamó a renovar el compromiso evangelizador.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 11:49hs.

Los peregrinos llegaron desde toda la provincia pese a las adversas condiciones del clima. Fotos: María de Perini

La 25ª Peregrinación a Loreto, tuvo su misa central en la mañana de este domingo y el obispo de la Diócesis de Posadas, Juan Rubén Martínez advirtió sobre los modelos de felicidad asociados al consumo y llamó a renovar el compromiso evangelizador. También planteó la necesidad de revisar las estructuras de la Iglesia para construir una comunidad más solidaria y cercana.

Miles de misioneros llegaron desde distintas partes de la provincia ya se caminando, en bicicleta y con embarcaciones náuticas. Pese a las adversas condiciones del tiempo nadie quiso perderse la peregrinación y bajo la lluvia caminaron hasta el santuario.

En la homilía del obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, en el polideportivo municipal que albergó la celebración cuestionó la cultura del consumismo, advirtió sobre las falsas promesas de felicidad y convocó a recuperar el valor de la entrega y la solidaridad.

“Es difícil entender este lenguaje en un tiempo consumista, donde parece que ser feliz es fácil: comprá esto, vení por acá, que no sufrís más”, expresó Martínez. En ese sentido, advirtió que vivimos “sumamente engañados con muchas ofertas”, a las que definió como caminos erróneos.

Frente a ese modelo, sostuvo que la verdadera felicidad no se encuentra en la satisfacción inmediata, sino en la capacidad de comprometerse con los demás. “Amar es dar la vida. Esta es la fórmula. Si queremos ser felices, tenemos que entender que solo podemos ser felices si nos donamos, si damos nuestra vida. Tenemos que ser mártires del amor”, afirmó.

Pero el mensaje también incluyó una interpelación a la propia institución eclesiástica. El obispo planteó la necesidad de revisar las prácticas y estructuras que puedan convertirse en obstáculos para una Iglesia más cercana a la comunidad.

“¿Esta es una Iglesia que ama, que es solidaria? ¿A cuántas cosas tendremos que morir, estructuras, tantas cosas que por ahí pasan a ser trabas? Tendremos que discernir, revisar y cambiar lo que haya que cambiar para poder vivir libres de pesos que nos impiden donar nuestras vidas”, sostuvo.

En esa línea, recordó que “la Iglesia somos todos los que formamos parte del pueblo de Dios” y convocó a los bautizados a asumir la responsabilidad de renovar el compromiso evangelizador.

Durante la celebración también hizo referencia a la reciente visita del papa León a la Argentina, que definió como “un momento de gracia y de paz”, y destacó el impacto de la presencia del sucesor de Pedro entre millones de fieles y quienes siguieron las actividades a través de los medios de comunicación.

Asimismo, reivindicó la historia evangelizadora de la provincia y la epopeya de Antonio Ruiz de Montoya, al recordar las dificultades que atravesaron los primeros misioneros en su recorrido desde el Guairá hasta estas tierras.

Para el final pidió seguir "peregrinando siempre a la casa de María para revisar aquello que nos impide donar nuestras vidas al evangelio. Eso nos enseñana los santos martires".

Pese a la lluvia sigue la celebración

El Equipo Organizador de la XXIV° Peregrinación Diocesana a Loreto confirmó que las actividades previstas para este domingo se realizarán con normalidad, aunque se registren lluvias.

el festival popular tendrá lugar en el templo abierto y las ventas estarán ubicadas en el parque.

De esta manera, la organización ratificó que la lluvia no impedirá el desarrollo de las actividades previstas para compartir esta nueva edición de la peregrinación, bajo el lema: “Mártires del amor, peregrinos de María”.