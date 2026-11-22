El barrio San Juan fue el más afectado, el municipio continúa con el relevamiento luego de la intensa lluvia que cayó durante la madrugada de este domingo. Los vecinos piden obras urgentes.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 11:23hs.

Las intensas lluvias caídas durante la madrugada de este domingo en la zona sur de Misiones, dejaron al menos 5 casas inundadas en la localidad de San Javier.

El barrio San Juan, ubicado en la zona baja de la ciudad, tuvo algunas alcantarillas que rebosaron por la gran cantidad de lluvia caída durante toda la noche, y provocó anegaciones temporarias, con ingreso de agua a sus viviendas.

Al menos 5 casas ubicadas entre la calle Juan Manuel de Rosas y la avenida Paraguay sufrieron ingreso de agua.

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El municipio limpio las alcantarillas y el agua escurrió volviendo a la normalidad en la jornada de este domingo. Los vecinos piden soluciones más profundas ya que cada vez que llueve mucho sufren anegaciones e ingreso de agua a sus viviendas provocando daño en muebles y artefactos electrónicos.

Teresa Soza, una de las vecinas afectadas dijo “lamentablemente este es un problema que requiere una solución urgente, ya esperamos muchos años, de reclama una obra para que no pasen estas cosas, que afecta mucho todo. Además de que moja y daña los muebles y electrodomésticos es riesgoso porque se moja la instalación eléctrica".

"Ayer cayó una lluvia muy fuerte y en minutos se llenó de agua la casa y las de mis vecinos, sería importante que las autoridades se pongan en nuestro lugar y que busquen una solución para nosotros. Hoy estoy enferma con bronquitis y tengo que estar lidiando con el desastre que causó tanta agua que en segundos invadió toda la casa”, agregó en charla con El Territorio.