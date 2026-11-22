El siniestro ocurrió sobre la avenida San Martín, a la altura del kilómetro 4. El motociclista, de 26 años, sufrió una fractura expuesta en el brazo izquierdo y debió ser trasladado al Hospital SAMIC. En tanto, el test de alcoholemia realizado a la conductora del automóvil arrojó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 10:17hs.

El siniestro ocurrió sobre la avenida San Martín, a la altura del kilómetro 4. El motociclista, de 26 años, sufrió una fractura expuesta en el brazo izquierdo y debió ser trasladado al Hospital SAMIC. En tanto, el test de alcoholemia realizado a la conductora del automóvil arrojó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ocurrió en la noche del sábado alrededor de las 23:30 horas, cuando un automóvil Ford Ka, conducido por Ivana M. (29), quien viajaba acompañada por Sebastián C. (30) y Armando Nicolás R. (29), colisionó con una motocicleta Zanella guiada por Sebastián A. (26), sobre la avenida San Martín, a la altura del kilómetro 4, en Eldorado.

A raíz del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital SAMIC, donde fue examinado por el médico policial. El profesional diagnosticó politraumatismos y una fractura expuesta de cúbito y radio del brazo izquierdo, con un tiempo probable de curación de 45 días, salvo complicaciones.

Por otra parte, los test de alcoholemia practicados a los conductores arrojaron resultados diferentes: el motociclista registró 0,00 g/l, mientras que la conductora del automóvil presentó 1,04 g/l.

En el lugar trabajó personal técnico de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. Además, se procedió al secuestro preventivo de ambos vehículos, que quedaron resguardados en la dependencia policial mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho.