San Vicente se quedó con el cetro mayor
Lara Kuruñak y Maximiliano Tuzinkiewicz son los nuevos soberanos provinciales de los Estudiantes
Con la participación de más de 400 jóvenes provenientes de distintos puntos de la tierra colorada, se llevó a cabo en el Centro Deportivo Municipal (CeDeMu) de Puerto Rico una exitosa edición de la Fiesta Provincial de los Estudiantes.
La jornada reunió a representantes de 29 municipios que compitieron por el reinado provincial y a unas 15 delegaciones que formaron parte de las propuestas deportivas, lúdicas, recreativas y culturales.
El encuentro fue organizado por la Subsecretaría de la Juventud de Misiones, la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios (JUPES) y la Municipalidad de Puerto Rico. Tras ser recibidos por autoridades provinciales y locales en el acto de apertura, los estudiantes disputaron durante todo el día las distintas disciplinas programadas, culminando por la tarde con la correspondiente entrega de premios y reconocimientos.
La definición de los nuevos representantes estudiantiles combinó una instancia de evaluación cultural realizada durante la mañana con las tradicionales pasadas sobre la pasarela en la gala nocturna.
Pasada la 1 de este domingo, el jurado dio a conocer el veredicto final que consagró a los dos representantes de San Vicente como los máximos soberanos de la provincia. Como Reina Provincial de los Estudiantes fue consagrada Lara Kuruñak de San Vicente y como Rey Provincial de los Estudiantes la corona fue para Maximiliano Tuzinkiewicz de San Vicente
Cabe destacar que la flamante Reina Provincial, Lara Kuruñak, tendrá la responsabilidad de representar a Misiones en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2027, a desarrollarse en la provincia de Jujuy.
Todos los premiados
Reina Provincial de los Estudiantes: Lara Kuruñak de San Vicente)
Rey Provincial de los Estudiantes: Maximiliano Tuzinkiewicz de San Vicente)
Primera Princesa: Lara Rendón de Oberá
Primer Príncipe: Mariano Benítez de Puerto Iguazú
Segunda Princesa: Isabella Gallardo de Concepción de la Sierras
Segundo Príncipe: Hernán Bakof de Oberá
Primera Dama de Honor: Valentina Ascat de Puerto Esperanza
Primer Caballero de Honor: Enzo Gutiérrez de Posadas
Segunda Dama de Honor: Rebeca Aicheler de Montecarlo
Segundo Caballero de Honor: Matías Semeguen de Apóstoles
Asimismo, mediante el voto directo de sus propios compañeros candidatos, se entregaron las distinciones de Miss y Míster Amistad, que recayeron en Luzmila Volkmer de El Soberbio) y Diego Schwantes de Salto Encantado).