Pasada la 1 de este domingo, el jurado dio a conocer el veredicto final que consagró a los dos representantes de San Vicente como los máximos soberanos de la provincia.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 10:25hs.

Con la participación de más de 400 jóvenes provenientes de distintos puntos de la tierra colorada, se llevó a cabo en el Centro Deportivo Municipal (CeDeMu) de Puerto Rico una exitosa edición de la Fiesta Provincial de los Estudiantes.

La jornada reunió a representantes de 29 municipios que compitieron por el reinado provincial y a unas 15 delegaciones que formaron parte de las propuestas deportivas, lúdicas, recreativas y culturales.

El encuentro fue organizado por la Subsecretaría de la Juventud de Misiones, la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios (JUPES) y la Municipalidad de Puerto Rico. Tras ser recibidos por autoridades provinciales y locales en el acto de apertura, los estudiantes disputaron durante todo el día las distintas disciplinas programadas, culminando por la tarde con la correspondiente entrega de premios y reconocimientos.

La definición de los nuevos representantes estudiantiles combinó una instancia de evaluación cultural realizada durante la mañana con las tradicionales pasadas sobre la pasarela en la gala nocturna.

Pasada la 1 de este domingo, el jurado dio a conocer el veredicto final que consagró a los dos representantes de San Vicente como los máximos soberanos de la provincia. Como Reina Provincial de los Estudiantes fue consagrada Lara Kuruñak de San Vicente y como Rey Provincial de los Estudiantes la corona fue para Maximiliano Tuzinkiewicz de San Vicente

Cabe destacar que la flamante Reina Provincial, Lara Kuruñak, tendrá la responsabilidad de representar a Misiones en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2027, a desarrollarse en la provincia de Jujuy.

Todos los premiados

Reina Provincial de los Estudiantes: Lara Kuruñak de San Vicente)

Rey Provincial de los Estudiantes: Maximiliano Tuzinkiewicz de San Vicente)

Primera Princesa: Lara Rendón de Oberá

Primer Príncipe: Mariano Benítez de Puerto Iguazú

Segunda Princesa: Isabella Gallardo de Concepción de la Sierras

Segundo Príncipe: Hernán Bakof de Oberá

Primera Dama de Honor: Valentina Ascat de Puerto Esperanza

Primer Caballero de Honor: Enzo Gutiérrez de Posadas

Segunda Dama de Honor: Rebeca Aicheler de Montecarlo

Segundo Caballero de Honor: Matías Semeguen de Apóstoles

Asimismo, mediante el voto directo de sus propios compañeros candidatos, se entregaron las distinciones de Miss y Míster Amistad, que recayeron en Luzmila Volkmer de El Soberbio) y Diego Schwantes de Salto Encantado).