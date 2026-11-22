Tras su preocupante desmayo, Leandro Paredes brindó tranquilidad a los hinchas de Boca y celebró la obtención de la Copa Sudamericana 2026.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 9:34hs.

La preocupación se adueño de Boca tras ganar la Copa Sudamericana por el desmayo de Leandro Paredes, que se desvaneció en medio de una entrevista poco después de alzar su primer titulo internacional con el Xeneize a raíz de las altas temperaturas en Barranquilla que forzaron su temprana salida del encuentro.

En diálogo con DSports tras levantar el trofeo, el mediocampista campeón del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina se desmayó mientras hablaba de su alegría por el título y se desvaneció en el tunel, requiriendo de asistencia médica de manera urgente ante el inesperado suceso.

Pocos segundos después logró reincoporarse y se dirigió por sus propios medios al vestuario del Xeneize, aunque pocos instantes más tarde se le trasladó en ambulancia a una clínica cercana para realizarle controles exhaustivos y determinar su cuadro. Es por esta situación que se retrasó la partida del equipo a Argentina, ya que el plantel se quedará a su lado para acompañarle.

Horas más tarde y ya en el nosocomio del país cafetero el jugador subió una historia que trajo tranquilidad ente los hinchas, despejando dudas sobre su estado. "Estamos bieeen, aguante Boca. Hoy y siempre", expresó junto a una foto suya en una camilla.

Afortunadamente el volante ni siquiera tuvo que pasar la noche en el hospital al recibir el alta médica, por lo que pudo regresar al hotel para festejar junto a sus compañeros; una vuelta con el pulgar el alto y sin la necesidad de asistencia alguna que confirmó que el desmayo solo fue un susto.

El club mostró lo que fue el momento en que Paredes se reencontró con sus compañeros dentro del hotel, video que acompañó con un "parte médico" con un claro guiño a la nueva conquista. "Parte Médico: Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá", afirmó el Xeneize.

El club mostró lo que fue el momento en que Paredes se reencontró con sus compañeros dentro del hotel, video que acompañó con un "parte médico" con un claro guiño a la nueva conquista. "Parte Médico: Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo ok por acá", afirmó el Xeneize.

Tal fue el nivel de agotamiento de Paredes que Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia -presentes en el banco de los suplentes- le abanicaron con sus camisetas para intentar ayudarle mientras se le colocaba una bolsa de hielo sobe la nuca, al ser evidente su estado de disconformidad al bajarle la presión por ese duro y húmedo calor.

En su conferencia de prensa posterior, Rodolfo Arruabarrena brindó tranquilidad al hablar del estado de Paredes y confirmó que fue él quien pidió salir ante sus dificultades para enfrentar las condiciones climáticas. "Ahí lo cruce entrando al vestuario, es verdad que terminando el primer tiempo tuvo un bajón y se sentía cansado. En el entretiempo mejoró un poco pero a los diez minutos se veía que le costaba trasladar a los costados. Es muy honesto y pidió el cambio, recién me enteré que ahora le había pasado un bajón", afirmó.

Ahora, el máximo referente del azul y oro apuntará a descansar y recuperarse cuanto antes para la recta final que le queda al equipo, que aún puede ganar dos títulos más: la Copa Argentina y el Clausura. Este miércoles el Xeneize enfrentará a las 21 a Independiente Rivadavia, por los octavos del certamen local, en La Bombonera y el entrenador Rodolfo Arruabarrena ya anticipó que pondría un mix de titulares y suplentes. Habrá que ver la evolución de Paredes en estos días y lo que digan los médicos, pero sería lógico si decide darle un descanso.

Cómo sigue el día de Boca campeón: cuándo vuelve a la Argentina

Después de la consagración en la Copa Sudamericana al derrotar por 2-0 a Atlético Mineiro, el plantel de Boca pasó la noche en Barranquilla y regresará este domingo por la noche al país. El campeón tenía pensando volver al hotel, comer y volver en vuelo chárter a Argentina, pero todo cambió por el desmayo que sufrió Leandro Paredes cuando daba una entrevista en el campo de juego.

El plantel dejará Colombia este domingo al mediodía. A las 12 la delegación abandonará el hotel y a las 14 partirán en un vuelo chárter rumbo a Buenos Aires. Está previsto que los jugadores del Xeneize toquen suelo argentino alrededor de las 22, por lo que este domingo será de descanso y no entrenarán. El cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena volverá a trabajar con sus jugadores el lunes en el predio de Ezeiza.

El cambio de planes responde a la situación del capitán, quien salió en el inicio del segundo tiempo y en el banco de suplentes los compañeros lo asistieron debido a que la bajó la presión. Rodolfo Arruabarrena, en la conferencia, explicó que ya se sentía mal en el entretiempo.

La descompensación de Paredes cuando daba una nota en medio de los festejos provocó que luego lo trasladaran a una clínica para realizarse el estudios y, por este motivo, la delegación volverá recién esta noche.

El próximo compromiso de Boca será el miércoles que viene frente a Independiente Rivadavia, en La Bombonera y por los octavos de final del torneo Clausura.

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