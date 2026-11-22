Con el Alpine, el piloto argentino terminó sexto en el circuito callejero y, junto a su compañero Gasly, sumando nuevamente con la escuadra de Enstone.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 9:01hs.

Franco Colapinto realizó una espectacular carrera en el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 y volvió a sumar junto a su compañero de equipo. El piloto argentino finalizó en la sexta posición. Max Verstappen ganó una sorprendente carrera que tuvo decenas de sobrepasos hasta el último minuto de competencia.

"Obviamente, contento con los puntos, con el sexto puesto mío y el quinto de Pierre. Fue una suma muy positivo haber peleado con los equipos de adelante. Fue una carrera larga pero divertida para los fanáticos y para ver", señaló Franco Colapinto al concluir el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

El argentino consiguió anotar otros ocho puntos que, junto a los 10 de su compañero Pierre Gasly, le permitieron a Alpine F1 Team volver a sumar por el certamen.

A pesar de este resultado en el circuito callejero, el piloto pilarense señaló ante la cadena ESPN las dificultades que debió revertir durante el comienzo de la carrera: "Al principio no sé bien qué pasó, no tenía nada de grip, las primeras cinco vueltas iba para atrás, bloqueando mucho, patinando, tenía cero grip e íbamos muy mal. Cuando te empiezan a pasar con las rectas y con la energía es complicado porque es como que es un tren que empieza a pasar y vos vas también con ellos cuando se acercan a superar a alguien".

"Fue complicado con la Ferrari cuando tienen mucha energía en una parte de la pista y menos en otra, entonces es como que te pasan, pero después pierden los dos mucho tiempo y es complicado. Cuando empezás a pelear también empezás a perder mucho y ahí es cuando el tren se corta", expresó sobre el funcionamiento de las máquinas de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

"Con las banderas amarillas levanté mucho, después en la simple de Russell perdí mucho tiempo ahí. Seguiremos trabajando para las próximas dos (Qatar y Abu Dhabi)", remarcó Colapinto quien el fin de semana estará girando con su A526 en el circuito de Losail, por la penúltima fecha del calendario de F1.

"Hicieron un gran trabajo", el elogio de Briatore a Colapinto y Gasly

Sin dudas que Flavio Briatore durmió con una sonrisa de oreja a oreja tras el gran resultado que tuvo Alpine en el Gran Premio de Las Vegas con el quinto lugar de Pierre Gasly y el sexto puesto de Franco Colapinto. El jefe de la escudería destacó el excelente trabajo de sus pilotos y la sumatoria de puntos que se consiguió tras una racha adversa.

Un fantástico resultado de @alpinef1team - tanto Pierre como Franco hicieron un gran trabajo y condujeron bien en una carrera que requirió mucha precisión y concentración", expresó en primer término Briatore a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Luego, el jefe de Alpine destacó la sumatoria de puntos para cortar una racha adversa sin unidades en las últimas competencias: "Este resultado nos da mucho para ser optimistas y da al equipo algo que celebrar en Enstone después de una dura racha de resultados en la segunda mitad de la temporada".

Y concluyó con que durante los tres días de actividad en el Gran Premio de Las Vegas todo Alpine hizo un gran trabajo: "En general, ha sido un fin de semana muy fuerte para todo el equipo, con 18 puntos anotados".

Con los 18 puntos que consiguió este fin de semana, Alpine recortó la diferencia con Racing Bulls y se ilusiona con arrebatarle el quinto puesto en el Campeonato de Constructores, ya que ahora la escudería que tiene como pilotos a Liam Lawson y Arvid Lindblad tiene 114 unidades y el equipo francés posee 87.

Explotó la interna en Ferrari

Ferrari sumó un nuevo capítulo de tensión en el Gran Premio de Las Vegas. Fred Vasseur, director deportivo, terminó la carrera con un fuerte enojo contra Charles Leclerc, quien recibió una penalización de 10 segundos por el contacto con Lewis Hamilton en la vuelta 38. El director del equipo consideró que el monegasco desobedeció una instrucción directa y anticipó consecuencias.

El francés había ordenado que sus pilotos no se adelantaran entre sí, ya que la prioridad era alcanzar a los autos que tenían por delante. Sin embargo, la indicación no fue respetada y ambos terminaron sancionados con 10 segundos por incidentes diferentes.

"En primer lugar, tengo que decir que lo que ha pasado es inaceptable. Repito el mismo mensaje de México, porque hay que pensar en las personas que trabajan en Maranello, en el equipo, en todos los accionistas y en los patrocinadores. Le habíamos dado una orden a Charles de no adelantar, porque en ese momento era más importante alcanzar a los coches de delante que ponerse a luchar entre ellos", indicó.

Vasseur responsabilizó directamente a Leclerc y remarcó que el equipo ya había hablado sobre este tipo de situaciones después de los episodios de México y Brasil.

"Charles ha cometido un error que perjudica muchísimo al equipo. Su comportamiento ha sido inaceptable. Sinceramente, estoy más que enfadado, porque el mensaje había quedado claro después de México y todos habíamos hablado del asunto en Brasil", afirmó.

Vasseur confirmó que Ferrari tomará medidas después de analizar lo ocurrido, aunque descartó actuar en caliente y dejó abierta la posibilidad de que el conflicto tenga consecuencias de cara a 2027.

"Eso lo discutiremos mañana, pero está claro que tendremos que tomar medidas, tomar decisiones. No es esta noche cuando debemos actuar. Tenemos que mantener la calma y después tomar las medidas necesarias. Desde luego, es inaceptable que se eche a perder de esta manera el trabajo de dos mil personas que se esfuerzan muchísimo. Quizás también sea el momento de empezar a plantearse algunas cosas de cara a la próxima temporada", finalizó.

El dirigente reconoció que la relación entre los pilotos llegó a un punto delicado y admitió que no esperaba semejante nivel de tensión cuando Ferrari decidió incorporar a Hamilton.

"Sinceramente, no. Si lo hubiera sabido, nuestra actitud habría sido diferente. Está claro que la presión está aumentando. Ahora la situación es mucho peor que hace 18 meses. Últimamente, la situación entre ellos se ha vuelto inmanejable. Pero, sinceramente, al final lo que existe es un problema de entendimiento personal entre ellos, no con el equipo", reflexionó.