El conductor perdió el control de una Honda Wave y fue trasladado al Hospital Madariaga, donde posteriormente informaron que presentaba lesiones de gravedad y se encontraba con riesgo de vida.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 10:15hs.

El siniestro ocurrió durante la noche del sábado sobre la avenida Cabred, en el sector del puente del Acceso Sur, en Posadas. El conductor perdió el control de una Honda Wave y fue trasladado al Hospital Madariaga, donde posteriormente informaron que presentaba lesiones de gravedad y se encontraba con riesgo de vida.

El hecho se registró el sábado alrededor de las 23:30, sobre avenida Cabred, en el sector del puente, continuación del Acceso Sur, donde una motocicleta Honda Wave de color gris despistó por causas que se investigan. A raíz del impacto, el conductor, cuya identidad aún se encontraba pendiente de confirmación, fue trasladado de urgencia al Hospital Madariaga para recibir atención médica.

Posteriormente, efectivos de la Comisaría Cuarta de la Unidad Regional I se presentaron en el nosocomio y, tras entrevistarse con el personal médico, tomaron conocimiento de que el motociclista presentaba lesiones de gravedad y permanecía con riesgo de vida. En ese contexto, se indicó que podría tratarse de Elías Exequiel R., aunque su identidad aún debía ser confirmada fehacientemente.

La Policía continúa con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.