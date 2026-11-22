Identificaron al conductor de la camioneta involucrada en un siniestro vial en San Vicente y secuestraron el vehículo

Se trata de una Toyota Hilux, conducida por Miguel Alejandro F. (38), quien resultó ileso. El otro vehículo involucrado era una motocicleta Corven de 110 cc, guiada por Sonia V. G. (40), quien sufrió escoriaciones en la rodilla derecha y el brazo izquierdo, con un tiempo probable de curación de 25 días. La mujer permanece internada en observación en el hospital local.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 10:45hs.

La camioneta Toyota Hilux que había abandonado el lugar del choque fue identificada por los investigadores. Era conducida por un hombre de 38 años, quien resultó ileso. En tanto, la motociclista de 40 años continúa internada en observación con lesiones de carácter leve. En el marco de las actuaciones por el siniestro vial ocurrido sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 976, en San Vicente, efectivos de la Unidad Regional VIII lograron identificar la camioneta involucrada, que inicialmente se había retirado del lugar. Se trata de una Toyota Hilux, conducida por Miguel Alejandro F. (38), quien resultó ileso. El otro vehículo involucrado era una motocicleta Corven de 110 cc, guiada por Sonia V. G. (40), quien sufrió escoriaciones en la rodilla derecha y el brazo izquierdo, con un tiempo probable de curación de 25 días. La mujer permanece internada en observación en el hospital local. Finalmente, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de la Toyota Hilux, que quedó a disposición de las actuaciones para avanzar con las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.

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