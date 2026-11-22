El implicado llegó a juicio privado de su libertad y el martes podría conocerse el veredicto. Entre otras pruebas se ponderó la declaración de la menor en Cámara Gesell y estudios médicos.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 12:26hs.

Son horas decisivas para el futuro de un gendarme acusado del peor de los delitos. La semana pasada, el Tribunal Penal Uno de Eldorado comenzó a juzgar al subalférez Diego Armando Vedia Céspedes (35) por abuso sexual en perjuicio de su hijastra.

El tenor de la carátula grafica la gravedad de la acusación: “abuso sexual simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal agravados por haber sido cometido por ser encargado de la guarda contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia, promoción a la corrupción de menores agravado por ser la víctima menor de 13 años y por ser encargado de la educación y/o guarda y suministro de material pornográfico a menores de 14 años - cuatro hechos en concurso real”.

El implicado llegó a juicio privado de su libertad y el martes podría conocerse el veredicto. Entre otras pruebas se ponderó la declaración de la menor en Cámara Gesell y estudios médicos.

Vedia Céspedes permanece detenido desde el 29 de enero de 2023, cuando fue detenido por la Policía. Hasta ese mismo día se había desempeñado bajo la órbita del Escuadrón 12 de Gendarmería Nacional y cumplía tareas como jefe del Paso Fronterizo Internacional de Bernardo de Irigoyen.

Horas antes, quien era su concubina radicó una denuncia por abuso sexual en perjuicio de su hija -entonces de 8 años-, hijastra del implicado, a la cual crió desde los 4.

Fruto de la relación con la madre de la víctima, la pareja tuvo una niña que actualmente tiene 5 años.

Indicios y revelación

En diálogo con este medio, la progenitora comentó que días antes de radicar la denuncia le nena le refirió un malestar y su concubino le hizo un extraño comentario que luego cobró relevancia.

La menor tenía una dolencia, ella la revisó y notó paspaduras. “Le comenté a él y me dijo ‘te pusiste a pensar si la tenés que llevar al hospital y notan que esta pendeja ya fue violada’. Fue como que se estaba anticipando”, opinó.

El sospechoso es oriundo de la provincia de Salta y a fin de 2022 viajó con su pareja y las hijas a visitar a sus padres en aquella provincia. En esa circunstancia, la progenitora de la niña notó una actitud de la pequeña que comenzó a preocuparla, ya que en una ocasión la encontró jugando desnuda en la cama con un primito de su edad.

Algunas actitudes de la menor y otros comentarios del gendarme ahora detenido activaron las alarmas. Fue así que un día, cuando su concubino se fue a trabajar, la mujer le preguntó a su hija qué le pasaba y si alguien le hizo algo que ella no quería.

“Ahí me quise morir, fue tremendo escuchar eso”, reconoció. La pequeña también le contó que previo a los abusos el padrastro llevaba a su hermanita menor a la pieza y la dejaba con su mamadera.

Las amenazas

Con el correr de los minutos la niña fue contando más detalles aberrantes, como que el acusado la obligaba a mirar pornografía en su celular. Devastada por los dichos de su hija, la progenitora le preguntó por qué no le contó antes, ante lo cual le respondió que el gendarme la amenazaba diciéndole que si mencionaba los hechos mataría a alguien de la familia, con el terror que eso siembra en una mente infantil.

Ese mismo día radicó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer de Bernardo de Irigoyen y a las pocas horas detuvieron al acusado. “También tuve que lidiar con amenazas de su familia, que viajó desde Salta, por lo que el juzgado dictó la prohibición de acercamiento”, señaló.

También lo denunció una prima

En tanto, el 20 de marzo de 2023 una prima del mismo gendarme radicó una segunda denuncia del mismo tenor por hechos que se habrían registrado años atrás en la ciudad de Salta, de donde ambos son oriundos.

Se trata de una joven de 25 años, quien refirió que los presuntos abusos se registraron cuando ella tenía 4 y el acusado 14. Los detalles del caso denunciado en Misiones le hicieron revivir su propio calvario y decidió recurrir a la Justicia, mencionó.

Fue así que la joven viajó desde Bolivia, donde reside, para radicar la denuncia en Salta.

Contó que su primo vivía al lado y cada vez que podía la llevaba a su casa con la excusa de mostrarle sus juguetes. Una vez en su habitación concretaba los abusos.

Por el paso de los años no supo precisar la cantidad de veces en que fue sometida, pero recordó que en una ocasión la madre de su primo entró a la habitación y lo encontró in fraganti, ante lo cual la mujer le acomodó la ropa a la nena y le dijo que no contará nada porque no le creerían. Luego le dijo que se fuera a su casa.