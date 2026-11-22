Hay quienes llegaron para agradecer, quienes llevaron pedidos por la familia, la salud, el trabajo o los estudios, y quienes se animaron por primera vez a recorrer el camino. Este domingo, el santuario Nuestra Señora de Loreto, en la localidad homónima, volvió a ser el punto de encuentro de cientos de historias de fe, esfuerzo y emoción.

domingo 22 de noviembre de 2026 | 12:37hs.

Fotos: Maria de Perini

Caminando durante la noche o pedaleando al amanecer, fieles de distintas comunidades de Misiones participaron de la peregrinación número 25 a Loreto. A las 9, monseñor Juan Rubén Martínez presidió la misa central, en una jornada atravesada por agradecimientos, pedidos y experiencias compartidas.

Hay quienes llegaron para agradecer, quienes llevaron pedidos por la familia, la salud, el trabajo o los estudios, y quienes se animaron por primera vez a recorrer el camino. Este domingo, el santuario Nuestra Señora de Loreto, en la localidad homónima, volvió a ser el punto de encuentro de cientos de historias de fe, esfuerzo y emoción.

Verónica, de la parroquia Santa Catalina de Posadas, participó por tercer año junto al grupo Biciperegrinos de Cura Brochero. Para ella, peregrinar es una experiencia que pone a prueba la fe, especialmente cuando el cansancio se hace sentir.

"Yo siempre lo comparo con lo que es la vida: cuando cuesta, ahí es donde más uno se prueba la fe”, expresó. Llegó con mucho para agradecer y pedir, entre sus intenciones, por la paz del mundo y por las necesidades de cada persona.

Para Raúl, del Hogar de Cristo de la parroquia San Benito de Posadas, fue su primera peregrinación. Caminó desde la zona de entrada, y, después de completar el recorrido, aseguró que espera volver en los próximos años.

También Milagros llegó desde Garupá, junto a sus amigas. Algunas caminaban por primera vez y otras ya conocían la experiencia. La familia, los estudios, la salud y el trabajo fueron parte de las intenciones que llevaron al santuario.

El camino también fue una forma de servir

Ezequiel, integrante del grupo juvenil de la comunidad Inmaculada Concepción, debutó en la peregrinación como servidor. Aunque por momentos sintió que no podía continuar por el sueño y el agotamiento, el contacto con la gente, los cantos y la oración lo ayudaron a recuperar fuerzas.

"Cuando uno empieza a hacerse cercano a la gente, empieza a charlar, empieza a caminar y llega el momento de estar con la Virgen, cantando, rezando, en el trayecto de la noche uno va recuperando energía”, contó. Sus principales pedidos estuvieron relacionados con la familia y los estudios.

En bicicleta llegó Héctor Benítez, seminarista de 20 años, quien ya había peregrinado a pie en dos oportunidades, pero este año se sumó por primera vez a la bicicleteada. Llevó intenciones por sus seres queridos y por la vocación de sus compañeros y la propia.

"Les digo a los jóvenes que no se la salten, que no se la pierdan, que es una experiencia hermosa con toda la gente, con todo el pueblo de Dios”, alentó.

A pie o en bicicleta, con promesas, agradecimientos y pedidos, los peregrinos llegaron a Loreto. Para muchos, el esfuerzo del camino es parte de la fe; para otros, el comienzo de una experiencia que quieren repetir. Pero en todos, la llegada tuvo algo en común: compartir, encontrarse y poner sus intenciones en manos de la Virgen.

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Almuerzo comunitario y festival

El Equipo Organizador de la XXIV° Peregrinación Diocesana a Loreto confirmó que las actividades previstas para este domingo se realizarán con normalidad, aunque se registren lluvias. El festival popular tendrá lugar en el templo abierto y las ventas estarán ubicadas en el parque.

De esta manera, la organización ratificó que la lluvia no impedirá el desarrollo de las actividades previstas para compartir esta nueva edición de la peregrinación, bajo el lema: “Mártires del amor, peregrinos de María”.