Volvió a la secundaria y encontró la pasión en el diseño de indumentaria

domingo 12 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

Agustín Duarte (17) es de Posadas y por un lapso había dejado sus estudios por desgano y porque, según relató, había llegado a un punto de su vida en el que todo le generaba cansancio y no tenía ilusión para pensar en su futuro.

Luego de un tiempo, sus pensamientos cambiaron y decidió volver a estudiar. En ese trajín, volvieron a florecer todos los sueños y la esperanza de poder lograrlos si volvía a la escuela. Mientras navegaba en las redes sociales, Agustín vio una publicación en el Centro Profesional N° 13 haciendo un llamado a todos aquellos chicos que dejaron de estudiar para que puedan volver y terminar el nivel secundario.

Si bien la propuesta era interesante, el muchacho aún no sabía que estaba a punto de descubrir una de sus pasiones a través de un oficio. Esta convocatoria estaba enmarcada en el programa de Educación Profesional Secundaria (EPS), dependiente del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet).

En diálogo con El Territorio, el joven comentó cómo llegó a confeccionar prendas, a fascinarse con las máquinas de coser y a pensar el oficio como un empleo para su futuro.

Primer acercamiento

“Visité el colegio y sinceramente no me llamaba la atención por los talleres que tenía. Decidí aprovechar la oportunidad de todas formas y pensé que esto vendría a ser como una ayuda para que pueda seguir. Empecé a conocer las máquinas de costura, empecé con el tema de los hilos y la aguja, a desarmar y armar la máquina. En mi mente pensé, tras pasar tiempo, en el taller que esto es para mí. Acá dejo todo mi tiempo, todo el tiempo que le puedo brindar”, expresó el estudiante.

Con el bolso matero y otros proyectos realizados con jeans.

Según recordó, volvió a estudiar este año y su primer proyecto fue la confección de una cartuchera. Con la ayuda y acompañamiento de su profesora, tanto en el diseño como en la concreción, realizó aquel trabajo propio que por ser su primera aproximación a la costura, era muy prolijo y “estupendo”.

“A todas las personas que yo les mostraba, les encantaba e incluso me pedían que yo haga para vender y eso fue un aliento para seguir. Y me dije nuevamente: ‘Si me salió una cartuchera, vamos a meterle fichas para adelante’. Y así de la cartuchera pasé a un bolso matero, después pasé a una mochila y de a poco fui descubriendo el don que tengo para este oficio”, comentó Agustín muy satisfecho y esperanzado por el camino profesional que eligió.

A partir de ese momento, todo comenzó a ser más liviano y la certeza por la elección comenzó a afianzarse. En las presentaciones de los proyectos comenzaron a llegar las primeras entrevistas de distintos medios para el joven y ante la pregunta de qué es lo que más le gusta del mundo de las costura, siempre respondió que son las máquinas.

Reciclar jeans

Ya inmerso entre hilos, telas y agujas, con dos compañeros decidió emprender en el reciclado de prendas de jeans. Junto a sus compañeros notaba que se tiraban muchos jeans usados o retazos de tela, tanto en el colegio como en sus casas.

“En vez de dejarlos en un basurero pensamos entre todos y dijimos ‘podemos hacer un proyecto con eso, podemos desarmar ese prenda y convertirla en una mochila’. Podíamos sacar un cierre de un pantalón o de una campera y reutilizarlo en un bolso, para hacer un relleno de una almohada y demás”.

Estas prendas en desuso muchas veces se tiran porque ya no sirven, pero los estudiantes decidieron darles una segunda oportunidad y de esta forma también contribuir con el cuidado del medioambiente.

“Pudimos crear una chaqueta unisex, confeccionamos delantales para la cocina, manteles para la mesa, alfombras para el piso. Y ahí tuve nuestra primera exposición que nos fue excelente”, dijo el alumno perteneciente al programa EPS.

El impacto de su perseverancia fue grande y tuvo repercusiones tanto en el ámbito educativo como familiar y social. Por su predisposición, ya participó en varias exposiciones dentro y fuera de la provincia mostrando lo que realizan en el centro profesional ubicado en A 3-2 Miguel Lanús.

Aunque ya logró varios propósitos, Agustín sueña poder terminar sus estudios y tener su propio taller textil. En un espacio propio, planea seguir con el reciclado de prendas pero además dedicarse a todo lo referido a máquinas.

“Más adelante con lo que tenga que ver con diseño, quiero implementar la moldería. Crear un molde de una mochila para luego pasar a hacer esa mochila. El mejor proyecto que llegué a hacer ahora es un bolso matero. Fue difícil pero me salió estupendo y creo que conociéndome a mí, ese fue uno de los proyectos más me animaron a seguir”, añadió el joven.

En sintonía, aconsejó a todos los chicos que por diversos motivos decidieron dejar el colegio a que se acerquen a la institución y la conozcan. Según puntualizó, no sólo realizan tareas en una hoja, sino que también tienen horarios aparte para ir al taller, usar la máquina y seguir creando cosas.

“Es algo increíble que yo, siendo chico, así como dicen todos que la máquina no es para hombres, hoy digo y recomiendo este oficio. Además, los docentes son maravillosos, no se van a cansar de explicar lo que no entendiste, siempre están ahí, nunca te abandonan, te ayudan en lo que pueden, en pocas palabras son unos excelentes docentes”.

Por el momento, Agustín quiere seguir con el proyecto de reciclado de jeans. El objetivo es contaminar menos y reutilizar ese material para la mochila de un chicos con alguna carencia económica.

“Lo único que sé es que por más que me vaya mal o se me haga difícil en la vida, no voy a dejar de ir al colegio porque es como una segunda casa para mi. Son como una segunda familia donde puedo pasar tiempo costurando y hablando con los docentes, porque aparte de ser profesores ellos siempre están sentimentalmente o económicamente ayudando”, concluyó.

Informe de domingo

