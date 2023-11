Una opción para terminar la secundaria con habilidades culinarias

domingo 12 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

El Centro de Formación Profesional Itinerante N° 1 comenzó a funcionar el año pasado, en el marco del programa de Secundaria Profesional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet). Esta modalidad educativa ofrece la oportunidad no sólo de obtener el diploma de educación secundaria, sino también de que jóvenes de entre 15 y 18 años adquieran habilidades prácticas y conocimientos a fines de prepararse -en este caso- para una carrera en la industria gastronómica.

Se trata de una propuesta libre y gratuita, cuyo proceso de aprendizaje es gradual, iniciando con técnicas culinarias simples y avanzando hacia platos más complejos. “Antes no sabía cocinar y hoy en día estoy avanzando en mi propio emprendimiento”, resaltó Gisel Medina, estudiante que se graduará a fin de año, en la primera camada, con otros dos compañeros.

En conversación con El Territorio, explicó que conoció la propuesta mientras continuaba sus estudios en el turno nocturno de la Escuela 236.

Gisel será parte de la camada de los primeros egresados.

“El año pasado entré a la escuela nocturna y cursé hasta agosto, momento en que una amiga me comentó que este colegio me daba la posibilidad de terminar el secundario y salir con el título de Gastronomía, que me interesaba y gustaba aunque no sabía cocinar”, dijo.

“Anteriormente, había llegado hasta tercer año en la escuela tradicional. En la pandemia de Covid-19 dejé de cursar porque en ese entonces me había quedado sin celular y me atrasé unos cuatro meses. Ahora estoy en el cuarto nivel y soy una de las primeras en egresar del CFPI”, señaló la estudiante.

Sobre esta línea, detalló que los conocimientos se dan en cuatro niveles, con un día de la semana dedicado solamente a las prácticas culinarias.

“Aprendemos matemática, biología, fisicoquímica, historia, pero relacionando a la Gastronomía. Por ejemplo, en matemática aprendemos a manejarnos con los ingresos y egresos de plata si tenemos un negocio”, puntualizó. A su vez, indicó que lo que más le gustó aprender a cocinar fueron las pastas y las tortas.

La estudiante sueña con seguir la universidad.

“Antes no pensaba terminar mis estudios y es un logro poder hacerlo, más con el título de Gastronomía. No me gustaría quedarme ahí, sino que quiero estudiar otra profesión también porque me gustaría ser abogada”, manifestó Gisel sobre sus futuros proyectos.

Por el momento, señaló que algunas personas la contactan para tomar clases de cocina a domicilio y que trabaja en la panadería de su tía, Panificados Lapachitos. “Mi función ahí es enseñarles a las chicas a elaborar los productos que vendemos, como pan casero, pancuca, donas o pizzas. Con los ingresos que tenemos, vamos comprando más cosas para expandirnos”, precisó.

Con un equipo pedagógico especializado compuesto por docentes de áreas específicas como lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, y un instructor capacitado en Gastronomía, esta escuela combina la adquisición de conocimientos necesarios para el desarrollo personal y laboral de los estudiantes.

Además el CFPI hace especial enfoque en proyectos colaborativos, teniendo en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes. Esto significa que, si un estudiante cursó años previos de secundaria, se valora y se acorta su tiempo de permanencia en la escuela.

De esta forma, el objetivo de este bachillerato distintivo es, no sólo brindar una educación secundaria completa, sino también capacitar a los estudiantes en el arte culinario.

La inscripción es gratuita y solo se requiere una fotocopia del DNI y el último certificado de finalización de 7° grado de primaria o su última libreta de la secundaria. Como es una escuela pública, la educación es totalmente libre y gratuita, sin costos de inscripción ni cuotas mensuales.

