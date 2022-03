Advierten que con el correr de los años la zona del Iberá será de sequía

domingo 06 de marzo de 2022 | 6:05hs.

La coordinadora del proyecto Iberá de la Fundación Rewilding Argentina, Marisi López, habló sobre las pérdidas para la naturaleza, y las proyecciones. Auguró capacitación, estrategias para épocas más propensas a sequía e incendios, derivadas del cambio climático.

Los incendios que se vivieron en la provincia de Corrientes afectaron a muchas localidades, y el Iberá no fue exento de este desastre natural. López dijo en entrevista con una emisora local que: “La verdad es que es terrible. No esperábamos que fuera tan grande, que tuviera esta magnitud. Todavía ni siquiera se puede saber con exactitud qué fue lo que se perdió o cuánto va a tardar en recuperarse, realmente fue un golpe duro para los que venimos trabajando desde hace tanto tiempo en el Iberá”.

Sobre la lluvia registrada en la zona, López señaló: “mitigó bastante, casi todo está controlado, pero no podemos decir absolutamente todo porque la lluvia no fue en todos lados. En algunos lugares llovió, en otros lugares no fue suficiente, y en otros directamente no llovió o muy poquito”.

“Sabemos que se va a renovar (el Iberá), sabemos que se va a recuperar, en algunos lugares más rápido que en otros, los pastizales, los malezales van a volver rápido, va a tardar un poco más el área de bosques, porque son árboles que tardan muchos más años en crecer, pero sabemos también que con un ecosistema lo más completo posible va a ser más fácil que se recupere. Por ejemplo, al tener todos los animales del Iberá, cada uno cumple un rol ecológico diferente: el guacamayo rojo, el moitú, son aves regeneradoras de bosques, es decir que comen frutos nativos, vuelan y dispersan esas semillas en otros lugares, y eso hace que crezcan esos árboles en otros lugares, o que se regenere", mencionó.

Seguidamente, agregó que “la presencia de estos animales va a hacer que se recupere más rápido. Sabemos que se va a recuperar, pero va a llevar un tiempo, y vamos a tener que ayudarlo un poquito”.

Los animales

En relación a los animales que habitan y dan vida a la reserva Iberá, López afirmó que “afortunadamente, como todos los animales que están en el proyecto de introducción tienen un collar que emite una señal, desde antes ya, para saber por dónde se mueven; con esa señal pudimos rastrearlos, pudimos saber por dónde andan; y con gran alegría dentro de todo este ambiente vimos que todos los animales que están siendo reintroducidos estaban vivos, habían podido encontrar refugio”.

“Por ejemplo: los ocho yaguaretés que están en libertad dieron señales de vida y están bien. Los osos hormigueros, los guacamayos, los venados, todos están vivos y pudieron encontrar refugio. Hubo algunos que tuvimos que sacarlos, trabajar más activamente, como por ejemplo los pichones de guacamayo, que eran muy chiquitos, no iban a poder volar por sí solos, así que a ellos hubo que ayudarlos, es decir, el equipo de territorio se metió en el monte donde estaban, buscó los pichones y los llevó a un centro de rescate para asegurarse que estén bien hasta que todo esto pase”, agregó.

Sobre los animales que están en peligro de extinción, indicó que “son los que están volviendo a la provincia a través del ‘rewilding’, que es lo que nosotros hacemos, que son el yaguareté, el guacamayo rojo, la nutria gigante, son animales que están en peligro de extinción no solamente en Corrientes, sino en todo el país. De hecho, la nutria gigante y el guacamayo rojo estaban extintos en todo el país, Corrientes es la primera provincia en tenerlos de vuelta. Están todos vivos y todos a salvo. Ahí no hay peligro de que desaparezcan porque no hay ningún solo ejemplar de estos animales que haya sufrido por estos incendios, fueron todos puestos a salvo, y otros que se pusieron a salvo solos”.

No obstante, dentro de lo malo de todo lo que ocurrió, “de la angustia y de la desesperación en un momento de no saber cuándo termina, porque fue largo, fueron casi dos meses de fuegos, el hecho de sentirse acompañados, de tener toda esta ayuda de la cantidad de gente que se acercó, algunos para donaciones, otros para dar un mensaje de ánimo, otros que se acercaron a combatir el incendio, a poner el cuerpo, a llevar comida, agua, cosas para las personas que perdieron todo, realmente es conmovedor la gente cómo reaccionó frente a esto. Para nadie fue indiferente. Todos se prestaron a colaborar de una u otra manera, y eso se sintió todo el tiempo”.



Proyecciones negativas para la región

Marisi López, del proyecto Iberá, manifestó que manejan un pronóstico a largo plazo, que marca que se va a acentuar el tema de la sequía en todo Corrientes para los próximos años. “Vamos tendiendo a ser un área más seca, nosotros que somos de agua, de humedal, estamos yéndonos hacia la sequía extrema, y eso es producto del cambio climático, de la crisis climática que estamos viviendo”, lamentó.

Se va a acentuar la sequía y eso trae un riesgo de incendios cada vez más frecuentes. “Lo que tenemos que hacer es estar preparados, equipados, capacitados, para poder enfrentar este tipo de incendios, y frenarlos antes de que se convierta en un incendio de esta magnitud, que ya no había manera de frenarlo. Y mientras tanto, ir pensando cómo vamos a hacer para combatir la sequía extrema también, qué medidas vamos a tomar, cómo podemos prepararnos para este cambio climático que ya lo estamos atravesando”, remarcó.

