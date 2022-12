“Misiones es turística y mundial”, destaca el ministro José María Arrúa

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

En la provincia, el turismo dejó de ser solamente vacaciones. Con cada visitante que llega, hay una oportunidad de empleo que se activa en la cadena de esta industria sin chimeneas. Pasó a formar parte de las políticas de Estado de un gobierno que entiende que el movimiento turístico también es movimiento económico y, por lo tanto, una mejor calidad de vida para los misioneros. Es lo que plantea el ministro de Turismo de la provincia, José María Arrúa.



“Al fortalecer este enfoque, se transforman las estrategias de producción y promoción. El turismo se diversificó. Es por eso que desde hace años se viene abordando a los municipios como destinos y potenciándolos en sus servicios y productos durante todo el año, para que puedan obsequiar identidad local a quien recorra la tierra colorada, como valor agregado”.



Plantea que esto no se logra de un día para el otro ni de modo individual: “Implica sinergia y esfuerzo colectivo. Una muestra de esto será lo que se viene el próximo año, ya que, bajo la actual perspectiva trabajo en conjunto entre el sector público y privado, promete experiencias inolvidables con huella misionera en cada rincón de la provincia”.



Emergentes y protagonistas

El ministro y su equipo destacan una particularidad de esta temporada: “Serán las historias de quienes lograron innovar en la pandemia y respondieron a las demandas del contexto con propuestas para cuidar la salud mental, emocional y física, a través de emprendimientos turísticos. Desde alojamientos rurales hasta hoteles urbanos, servicios gastronómicos de autor o aventuras en la selva, son algunas de las invitaciones que puedan hacer los misioneros a quien busque una experiencia segura, divertida y saludable”.



En tal sentido, Arrúa detalló que “vamos ampliando la oferta en la provincia porque Misiones es turística todo el año. La pandemia fue un momento difícil, pero también generó muchas oportunidades. Se fue haciendo más hincapié en la necesidad de un turismo que brinde confort, conexión con la naturaleza y contención, así que fueron naciendo iniciativas privadas y con el apoyo del Estado han decido emprender y hoy se encuentran desarrolladas, y otras en desarrollo, pero moviéndose”.



Las clásicas maravillas

De allí que concluye que “con las Cataratas del Iguazú como Maravilla Natural, Misiones es un destino mundial. La distinción le permite ubicarse en las agendas de viajes de millones de turistas de diferentes países. Imponentes y maravillosas, el río de las aguas grandes en medio de la selva Paranaense resguardadas por el Parque Nacional Iguazú, son punto de partida o de cierre de la aventura inolvidable que significa recorrer toda Misiones, la Capital Argentina de la Biodiversidad, en cualquier momento del año”.



Añade que también ofrece una respetuosa experiencia cultural con las comunidades mbya-guaraní, desarrollando al mismo tiempo el turismo rural comunitario y generando así una sinergia cultural y turística para enriquecer la experiencia del visitante.



Por la constancia en su promoción y resultados en cada informe turístico, detalla que se pueden ubicar en este punto de ‘clásicas maravillas’ a los Saltos del Moconá, el Salto Encantado, el Parque Temático de Santa Ana, las Misiones Jesuíticas de San Ignacio y Posadas. Destinos con visión estratégica y turística que constituyen un abanico diverso de propuestas al visitante: saltos, cascadas, playas, flora, fauna, historia y relax. Misiones para todos los gustos.



Innovación turística

“Crear un cambio positivo o alterar el orden de lo existente, es innovar. Esto implica una transformación que puede estar mediada por nuevas tecnologías o por una idea que ayude a mejorar la experiencia de los usuarios o turistas, en este caso”, añade el titular de Turismo de la provincia.



“Misiones está a la vanguardia si de innovación se trata. Avanzando en diferentes sectores, aporta al turismo la posibilidad de construir relaciones positivas entre el destino y el visitante, que se traducen en relatos genuinos y promociones exitosas”, consignó Arrúa.



Destaca otro aspecto, “la incorporación de aplicaciones inclusivas y el apoyo a las startups, ponderó el universo digital y permitió el desarrollo de instrumentos turísticos novedosos y productivos. Quien no conoce la provincia o un destino en particular, puede realizar un recorrido por sus atractivos y hasta por las opiniones sobre las prácticas culturales y las vivencias de propios y turistas, facilitando la toma de decisión acerca de su próxima escapada o destino de vacaciones. Al mismo tiempo, se benefician los emprendimientos que incursionan y apuestan a este mercado para borrar distancias y agilizar los procesos de información”.



A su vez consignó que la provincia hace una gran apuesta a lo tecnológico, el Polo TIC, el Silicon, “no son organismos aislados de la gestión, atraviesan todas las estructuras y fomentan la transversalidad de la digitalización para mejorar las experiencias de usuario o turistas”.



Destino sustentable todo el año

Desde el Ministerio de Turismo se destaca que Misiones puede vivirse en clave ambiental, cultural y turística. Sus productos y servicios se ven atravesados por la necesidad de incorporar prácticas amigables con el medioambiente, teniendo en cuenta además que custodia el 52% de la biodiversidad del país. Esto le exige responder también a las demandas del contexto actual, cada vez más consciente y comprometido con el cuidado del entorno.



“Es por eso que se puede disfrutar un verano, un invierno o un fin de semana largo sin distinción de estación, porque las propuestas están pensadas para una Misiones turística, todo el año. La frescura de los saltos y cascadas, la energía de la selva, el relax con la naturaleza, la alegría y hospitalidad de la gente, es un plan muy tentador para compartirlo en familia, pareja o amigos”.



Una guía disponible

Desde Turismo recuerdan que está a disposición la guía de campings y balnearios 2023 en mano -lista para visualizarse desde www.misiones.tur.ar-, los festivales tradicionales en el calendario de eventos y la certeza de aventura, seguridad y confort que puede brindar una provincia sede de una maravilla natural mundial, el viajero no tiene chances de arrepentirse a la hora de elegir a Misiones como su próximo destino.



Un recorrido por la historia mbya-guaraní, contada por sus protagonistas y de diferentes formas, es otra opción interesante que puede darse a lo largo de la provincia. La comunidad se integra al circuito turístico con sus productos, espacios, cosmovisión y relación con el medio ambiente.



En este sentido, se destaca el espectáculo de Imagen y Sonido de San Ignacio y la propuesta de Astroturismo Cielo Guaraní. Por otra línea, se encuentran las playas y complejos que se pueden acceder desde las diferentes rutas de la tierra colorada. La gran mayoría de los municipios tiene una opción para ofrecer y cada vez más integral, para que el visitante pueda pasar el día o varias noches, generando una estadía confortable.



“No hay sector gastronómico, hotelero o turístico, por separado. Todo este tiempo fuimos aprendiendo y trabajando juntos todos los actores de la cadena para conformar un gran sector y una gran familia, que produce disfrute y empleo al mismo tiempo. El desafío seguirá siendo diversificar la actividad y fortalecer el sentido de pertenencia de los misioneros, anfitriones por excelencia de este gran hotel verde que nos alberga”, concluyó Arrúa.

