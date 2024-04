Cuestionan poca frecuencia del servicio de colectivos en Eldorado | El Territorio

Critican el limitado servicio en especial durante las noches. Algo similar ocurre con los reclamos desde la nueva terminal. La empresa tomó nota y anunció algunos refuerzos

Un empresario iba a contratar un servicio nocturno para que sus clientes se puedan transportar.

Ante la carencia de un servicio de colectivos regular y con mayores frecuencias durante la noche en Eldorado, un empresario decidió rentar una unidad para trasladar a quienes concurrieran a su local nocturno. Tras conocerse tal situación, se generó una fuerte polémica, aunque dejó en evidencia el serio déficit del servicio, como terminó cuestionando el concejal Sebastián Tiozzo, del Partido Agrario y Social (Pays), quién calificó al servicio como “pésimo y con muchas cosas por mejorar”.



La empresa Kenia es la encargada de brindar el servicio de transporte en la ciudad. Anteriormente el colectivo urbano estuvo a cargo de la Empresa de Transporte de Colectivos de Eldorado (Etce) durante casi ocho décadas, la cual fue vendida en mayo del 2023 a la firma Kenia, del grupo Horianski. A partir de esto hubo varios cambios en los recorridos y frecuencias en toda la ciudad. Otro de los reclamos de los vecinos es también el déficit del servicio desde la nueva Terminal de Ómnibus, la cual denuncian está alejada del casco céntrico y de los puntos de mayor tránsito.



No obstante, ante la difusión que tuvo el hecho de que otra persona ofrezca un servicio de trasporte nocturno de manera privada, durante la tarde de ayer la empresa publicó los horarios de circulación nocturnos de lunes a lunes y con refuerzo los sábados.



Debate social

En este contexto, el empresario del ámbito nocturno a través de la red social X expresó que iba a contratar un colectivo para transportar a sus clientes “debido a que no hay transporte por la noche”. En este marco, se dio aviso a la empresa de transporte que iba a ser contratada que por una ordenanza municipal está prohibido la circulación de ómnibus de tres ejes en la avenida principal de la ciudad, más precisamente la avenida San Martín.



“A fin de mitigar el impacto negativo que está teniendo mi negocio por la falta de colectivos en horarios de la noche. Planteé esta idea que sería sin costo para mis clientes y contraté una empresa, que luego me avisó que no podría brindar el servicio por una norma municipal vigente”, explicó Miguel Ángel Ipólito.



El dueño del complejo nocturno, dijo que “no hay transporte nocturno por la noche por lo que al boliche le perjudica bastante debido que no todos los clientes se transportan en auto o vehículo particular”.



“La propietaria del colectivo me avisó por la noche que esto no iba a ser posible. Por una ordenanza municipal, no puede transitar un colectivo de tres ejes por la avenida San Martín”. Analizó que Eldorado se maneja en todas sus cuestiones por esta avenida. “No tenemos transporte urbano. Algo absurdo en hablar en el 2024 que no hay colectivos para transportar a los ciudadanos. Hay un problema con la empresa de colectivos de la ciudad desde hace mucho con las frecuencias, no ingresan más en otros puntos”, cuestionó.



El empresario anticipó que presentará una nota a la Municipalidad local y al Concejo Deliberante. “Hasta que se resuelva lo del transporte urbano que me permitan que circule este transporte para mis clientes. O un colectivo que se adecúe a las normas vigentes”.



Mal servicio

Por otro lado, el concejal Sebastián Tiozzo relató que la situación de colectivos en la localidad funciona pero que “es un servicio pésimo desde hace años”.



“No funciona de la mejor manera, pero los colectivos pasan. Desde que tengo memoria esta situación siempre sucedió en Eldorado. Salíamos de la escuela y para no esperar el colectivo decíamos con mis compañeros que paramos cuando pasaba. Sin embargo, llegamos a nuestras casas y el colectivo no pasaba”. Lamentó que en la actualidad todo sigue igual. En cuanto a las frecuencias nocturnas, manifestó que es un colectivo que hace el servicio del kilómetro 1 al 11, y tiene demoras entre 45 y 50 minutos.



Contó que hay un empresario que tomó la iniciativa de ofrecer un servicio privado, “sobre todo porque a la salida del boliche, los jóvenes deben esperar mucho para volver a sus casas. Esto generó un debate social. En el concejo no se recibió ninguna propuesta de esta persona, por lo que se hace difícil evaluar el propósito porque lo desconocemos”.



El concejal afirmó que la frecuencia de los buses no es la esperada y que “Eldorado cada vez crece más y durante la noche hay personas que se van a trabajar. A veces para el empresario esto puede ser no rentable”. Apuntó que cuando se brinda la concesión a la empresa se solicita que también llegue a los barrios más alejados no sólo a la zona céntrica. “Queda visible que el servicio es malo. Además de los pocos colectivos que hay”. Luego, agregó que es un “contrato difícil de romper debido a que no hay una colaboración conjunta entre la empresa, el Ejecutivo y el Concejo. No alcanza sólo con hablar. El contrato de concesión vence el año próximo y también para la empresa debe ser difícil invertir si no sabe sobre su continuidad. Se tiene que llamar a licitación porque es lo que corresponde”.



Por otro lado, Tiozzo planteó que “le hace ruido que se ofrezca este servicio en un ámbito nocturno cuando los jóvenes salen del boliche, donde muchos consumen alcohol y debería haber un control sobre esto también”.



Por último, indicó que “en Eldorado hay una desorganización en el transporte urbano, que tiene mucho por arreglar en esta cuestión”.



Sobre la Terminal de Eldorado, la cual se inauguró en el 2019, Tiozzo dijo que “es una de las más grande y lindas del Norte, pero que se encuentra alejada del centro, por lo que muchos comerciantes la están pasando mal debido a esto, porque en su planificación no se tuvo en cuenta muchas cosas antes de su construcción”.



Añadió que “tampoco le queda cómodo al ciudadano común que a veces tiene que bajarse antes o tomarse otro colectivo para llegar a destino”.



La nueva terminal

La nueva Terminal de Ómnibus ‘Arlindo Otto Kurtz fue entregada por el gobierno provincial a la Municipalidad eldoradense en abril del 2019. Esta se realizó en un predio de cinco hectáreas, de las cuales se utilizaron tres. Consta de dos plantas y un desnivel en la parte trasera producto de la pendiente natural en la cual se realiza el estacionamiento de los colectivos, con 22 andenes dispuestos para este fin.



El acceso es desde la avenida Fundador y se realiza a través de una colectora paralela a la misma, que se encuentra separada por un bulevar entre la vía circulatoria y los estacionamientos públicos de la terminal. Funciona operativamente desde el 1 de diciembre. No obstante, a finales de noviembre de ese año, se dieron a conocer servicios y horarios de frecuencia hacia y desde la nueva terminal. Pueden hacer uso pagando el canon correspondiente, no sólo la empresa concesionaria, sino también de mediana y larga distancia que llegan desde otras localidades o puntos del país.



Por otro lado, tras la inauguración y con el pasar de los meses, los vecinos de Eldorado se mostraron en desacuerdo por la lejanía del lugar con respecto al casco céntrico.



El rechazo de la gente a la prohibición de que los colectivos de media y larga distancia paren fuera de la nueva Terminal de Ómnibus, reabrió el debate sobre la necesidad de contar con un espacio dentro de la ciudad para que los pasajeros de los colectivos de las localidades vecinas puedan ascender o descender en proximidades del centro de la ciudad, que es donde se concentra el movimiento administrativo.



En aquel entonces, los vecinos habían juntado firmas y planteado la necesidad de utilizar la terminal antigua. “En Eldorado tenés casi todas las reparticiones nacionales como Anses y Pami, las sucursales bancarias, las obras sociales, los juzgados, en una zona ubicada entre 10 y 15 cuadras alrededor de la vieja terminal de ómnibus. Todos estos servicios son utilizados por una gran cantidad de gente de las localidades vecinas que llegan hasta Eldorado. La nueva terminal queda muy alejada de todo eso, y es un problema para toda esa gente no sólo en dinero sino también en tiempo para trasladarse”.



La lejanía es otro factor en contra de los pasajeros, por la poca frecuencia del servicio de transporte local, en especial durante la noche, también cuestionado por los vecinos.

Para agendar

Horarios de Kenia



La empresa que presta servicio de transporte urbano en Eldorado publicó ayer los horarios de las frecuencias nocturnas de lunes a lunes y los refuerzos, durante los sábados por la noche. “De lunes a lunes 22.10 kilómetro 11-Samic-Barrio Paticua-kilómetro 1. Desde las 23 hasta las 4 y cada una hora, kilómetro 1-Samic-kilómetro 11”. Refuerzos sábados: 23 barrios Eldorado 2 y 3. Desde la 0 hasta las 5, frecuencia cada hora.