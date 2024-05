Llega a más municipios la vacunación contra el dengue | El Territorio

Durante este mes se inoculará en Wanda, Campo Grande, Panambí, San Pedro y Puerto Rico; también se deben solicitar los turnos a través de la aplicación Alegramed

miércoles 08 de mayo de 2024 | 6:05hs.

La aplicación de la primera dosis de la vacuna por parte del ministerio empezó en abril. Foto: Marcelo Rodríguez

En la lucha contra el dengue, en el contexto del peor brote del que se tiene registro en el país, la vacuna contra la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti es una herramienta más entre las tantas que nos corresponden a todos como comunidad para evitar su propagación y posteriores contagios.

Así, desde que comenzó en Posadas y de manera gratuita la aplicación del fármaco por parte de la Provincia, los operativos de inoculación se fueron extendiendo a más localidades de la tierra colorada y se suman más. Una buena parte de la población apuntada -de 20 a 59 años- ya se aplicó la primera dosis y aguardan por la segunda que se coloca tres meses después.

En el área Capital, las vacunas se ponen en el Hospital Favaloro, en el Multicultural del cuarto tramo de la Costanera y en el Hospital de Fátima. En tanto, están incluidos también el Samic de Eldorado, el Hospital Turístico Modular de Iguazú, el Samic de la misma localidad, los hospitales de Oberá, Alem, Apóstoles, San Vicente y Bernardo de Irigoyen.

“Ahora también estamos trabajando en una modalidad de operativos especiales de vacunación en otras localidades, donde si bien el índice no es tan elevado, estamos tratando de que la vacunación sea lo más equitativa posible. Estuvimos en Montecarlo, Puerto Rico, Jardín América, San Ignacio, Santa Ana, Candelaria, San Pedro, San Antonio, El Soberbio”, detalló a El Territorio, Roberto Lima, jefe de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

En esa misma línea detalló que mañana estarán Wanda, el lunes 13 en Campo Grande, el martes 14 en Panambí, el lunes 27 en San Pedro y el martes 28 en Puerto Rico.

No está de más recordar que se accede a los turnos únicamente a través de la aplicación Alegramed. En el caso de la primera dosis, previamente hay una evaluación online de un médico clínico que avala la aptitud del paciente ante ciertos requerimientos. Para la segunda dosis, personal de la cartera sanitaria local se comunica para asignar el turno pasados los tres meses de lapso con la primera.

“La demanda a veces va fluctuando. Si tenemos 50 o 100 personas inscriptas para la vacunación, al momento que la vacunación se lleva a cabo quizás hay gente que está con dengue, lo tuvo o tienen un estado febril y ya no pueden vacunarse”, sostuvo sobre la demanda.

No obstante, aclaró: “Hoy hablar de un dato no tiene mucho sentido porque no hablamos de una campaña masiva, no se busca impacto a través del número como sí fue con la vacuna del Covid-19. No estamos haciendo una cobertura de vacunación, es una herramienta más que se suma a todo lo que es la lucha contra el dengue”.

Y agregó: “Tenemos que seguir con la descacharrización, nuestros hogares limpios, no dejar que el agua se acumule, evitar los criaderos de mosquitos porque en realidad eso es lo que va a hacer que hoy no me contagie”.

Quiénes no pueden vacunarse

Como se dijo en varias oportunidades, la vacuna contra el dengue -la Qdenga- no está aconsejada para menores de 4 años, mujeres embarazadas o en período de lactancia, quienes tengan algún tipo de reacción anafiláctica a un componente de la vacuna y personas inmunodeprimidas, excepto algunos pacientes con VIH.

Asimismo, quienes no están dentro de estos grupos y tienen entre 20 y 59 años deben cumplir con un requerimiento: no haber tenido dengue en los últimos seis meses.

El turno se solicita a través de Alegramed; un médico clínico es quien, posterior a una serie de preguntas de rigor, habilita la recomendación médica.

“La indicación médica es fundamental. Recordemos que estamos hablando de una vacuna que no está incluida en el calendario de vacunación de manera gratuita y obligatoria -si bien es gratuita- necesitamos la evaluación clínica y la indicación médica”, sostuvo.

En esa misma línea, sumó: “Alegramed es una herramienta que nos sirve un montón porque con esto evitamos que se colapsen los servicios de salud y la gente no tenga que hacer cola y después resulta que después de la evaluación no están aptos para ponerse la vacuna”.

Dudas frecuentes sobre la segunda dosis