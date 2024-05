Realizan campaña solidaria para afectados en Brasil | El Territorio

La colecta está a cargo de una estudiante oriunda de Novo Hamburgo, Carol Müller. Se puede ayudar por Mercado Pago o comprando arroz con pollo este 18 en Posadas

miércoles 08 de mayo de 2024 | 6:04hs.

Carol con la imagen de su mamá en el teléfono. La joven brasileña estudia medicina en la Ucami. Foto: Natalia Guerrero

La situación en el sur de Brasil se complica día tras día por las inundaciones provocadas por la gran cantidad de lluvias caídas. Casi un centenar de fallecidos y decenas de personas desaparecidas, además de pérdidas materiales importantes deja el paso de estas inundaciones históricas.

En Posadas, Carol Müller, oriunda de Novo Hamburgo -una de las zonas más afectadas en Porto Alegre- y estudiante de medicina en la Ucami, lleva adelante una campaña solidaria para juntar fondos y para ayudar a los damnificados de su ciudad. Los interesados pueden comunicarse al número 376-4361532.

“Anteriormente vivimos algunas inundaciones, pero como la de ahora nunca se pasó en el sur de Brasil y la realidad es que la situación es peor de lo que se ve, de lo que se habla, de lo que se muestra. Los números de los cuales hablan no son compatibles porque hay mucha gente muerta, la situación es muy triste y no sabemos cuándo se va a terminar”, manifestó la joven en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

La mamá de Carol también ayuda a los afectados por inundaciones. foto: gentileza

Para las próximas horas se esperan nuevas lluvias en las zonas afectadas, por lo que los expertos dieron a conocer que el agua comenzaría a bajar dentro de diez o quince días. “Hoy por hoy, el 80% de la población del sur de Brasil está afectada. Mucha gente perdió su casa y todas sus cosas, no tienen para dónde volver cuando baje el agua, hoy están en hogares, están en casas de familias, la situación es muy dura”, añadió.

En su caso particular, Carol dio a conocer que su familia fue afectada por la situación, si bien en la vivienda de sus familiares no llegó el agua, los puestos de trabajo de sus padres se vieron muy afectados. “En la empresa de mi papá llegó el agua, no sabemos si se va a poder rescatar algo de máquinas, también está afectado el trabajo de mi mamá”, dijo Carol.

Asimismo contó que su madre, quien es asistente social, está trabajando en el rescate de personas: “Pasaron casi cuatro o cinco días desde que empezó la inundación y todavía hay gente que está arriba de los techos de las casas pidiendo auxilio, sin comer, sin tomar agua y con sus animalitos”.

Asimismo, sostuvo que mucha gente no quiere salir de sus casas porque tiene miedo de perder todas sus pertenencias y entonces siguen en su casa de la manera que pueden. “Defensa Civil no da abasto con los rescates entonces toda la población se está movilizando. Mi mamá consiguió algunas lanchas prestadas, alquiladas, donadas y la propia gente del lugar se está movilizando para ayudar a rescatar a esa gente que aún no pudo salir”.

Campaña solidaria

Alejada de su lugar de origen por el estudio, Carol comenzó una campaña solidaria para poder ayudar a sus coterráneos. Por el momento recibe donaciones de dinero que envía a Novo Hamburgo para la compra de alimentos para los damnificados.

“Muchos puentes cayeron y no es posible llegar hasta allá porque las rutas están cortadas por cuestiones de seguridad, entonces la manera que encontré era de juntar dinero y hacer una ‘vaquita’ con la gente que quiere colaborar. Yo me propuse a poner mi CVU (Carolinemuller.mp), estoy juntando dinero y se los envío a personas que están allá para que puedan comprar comida. Ayer justamente con la ayuda de amigos junté una cierta cantidad de dinero que alcanzó para hacer viandas. Unas 60 personas recibieron la cena gracias a las donaciones de quienes ayudaron”, explicó la estudiante de medicina, quien ya hace ocho años que reside en la ciudad de Posadas.

“Por el momento no estoy juntando nada de donaciones físicas por la logística, porque no puedo llevar y no puedo ir hasta allá. Las donaciones que recibo son de dinero en mi cuenta de Mercado Pago, ahí seguimos juntando y cada paso estoy publicando en mis redes sociales, estoy mostrando todo lo que estamos haciendo y estoy inmensamente agradecida de poder contribuir y ayudar desde la distancia”, detalló la joven.

Además de las donaciones que se pueden realizar al alias, realizarán un arroz con pollo para continuar con la recaudación. Será para el próximo 18 de mayo, la porción vale $3.500 y se puede retirar en la calle San Juan 3454.

“Salió de mis amigas, ya hemos vendido 60 porciones y todo lo recaudado será destinado a la donación para esa gente que necesita. Quien sienta en su corazón colaborar estaremos muy agradecidas porque la verdad es muy angustiante la situación”, manifestó.

Por último, Müller dio a conocer que una vez que los pasos fronterizos se habiliten, no descartan llegar hasta el lugar para ayudar y realizar atenciones médicas a las personas damnificadas. “Tenemos pensado en ir apenas podamos viajar. Médicos de otras localidades se comunicaron conmigo para ponerse a disposición y ofreciendo sus servicios” agregó.

Y cerró: “Eso es muy bueno porque es un momento de debilidad, necesitamos profesionales, psicólogos, médicos. Hay mucha gente que se está comunicando y la intención es poder ir al lugar apenas podamos. Estoy muy agradecida porque la verdad es muy angustiante la situación”, manifestó.

