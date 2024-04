Alarman los casos de autolesiones en adolescentes y activan consultorio | El Territorio

El Centro para las Adicciones y Salud Mental abrió un espacio para la atención de estas situaciones. Se dan con mayor incidencia en la población de 15 a 24 años

sábado 27 de abril de 2024 | 6:05hs.

La autolesión es un problema grave que afecta a muchos adolescentes y cada vez con mayor frecuencia. Al igual que otros comportamientos de riesgo, puede ser peligroso y crear un hábito. En la mayoría de los casos, también es un signo de angustia emocional profunda y los profesionales insisten en que es de vital importancia atenderlas y comprenderlas a tiempo.



Marcos Villamayor, psicólogo del Ministerio de Prevención de Adicciones, dialogó con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 y destacó sobre la importancia de abordar las autolesiones como un tema de salud mental. Señaló que cada vez más personas están dispuestas a hablar sobre este tema, lo que ayuda a eliminar el estigma y tabú que lo rodea.



“Es una práctica que se está visibilizando cada vez más, tanto desde quienes la atraviesan como desde los profesionales que estamos trabajando en ello”, comentó Villamayor.



“Estamos abordando directamente las autolesiones en las entrevistas psicológicas, médicas y psiquiátricas, lo que permite descomprimir el tema y transmitir su importancia como un problema de salud mental”, agregó.



El psicólogo explicó que las autolesiones suelen estar relacionadas con la adolescencia y son una forma de comunicar algo cuando las palabras no son suficientes para expresar el malestar emocional. Además, resaltó la falta de espacios de diálogo para los jóvenes, lo que a menudo los lleva a recurrir a la autolesión como una forma drástica de expresión.



De esta manera, la lesión autoprovocada, conductas autodestructivas y decisiones extremas como el suicidio se dan con mayor incidencia en la población de 15 a 24 años en Misiones, según datos estadísticos del Ministerio de Salud de la provincia. Poca tolerancia a la frustración, emociones que no saben cómo canalizar y situaciones de violencia familiar o escolar son algunos de los factores que inciden en estas conductas.



Lo que da cuenta de un llamado de atención al mundo adulto que debe ser escuchado.



Trabajo conjunto

En respuesta a esta problemática, el Centro Provincial de Asistencia para las Adicciones (avenida Quaranta 7350, de Posadas) está trabajando en conjunto con la guardia de la Dirección de Salud Mental. De momento establecieron un consultorio para la atención y asistencia de estas situaciones, en el cual reciben a familiares, amigos y cualquier persona interesada en ser asesorada sobre el tema.



En ese sentido, Villamayor enfatizó la importancia de buscar ayuda profesional ante cualquier indicio de autolesión, intento de suicidio o ideación suicida. “Esto no se resuelve en silencio, se resuelve con el equipo correspondiente”, afirmó el profesional.



“Los dispositivos de guardia están diseñados para brindar una respuesta inmediata y contener a las personas en crisis”, subrayó.



Finalmente, destacó que tanto las familias como el personal de salud están cada vez más conscientes de esta problemática y muestran interés en trabajar en su prevención y tratamiento. “Es fundamental que todos estemos alertas y dispuestos a brindar apoyo a quienes lo necesitan”, concluyó Villamayor.