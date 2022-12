Misiones tiene base sólida para afianzar el actual desarrollo

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:06hs.

El gobierno nacional y el de Misiones transitan por diferentes carriles y a diferentes velocidades. Todo indica que no habrá grandes cambios de cara al 2023. La administración de Alberto Fernández ocupa un carril donde en cada tramo aparecen numerosos obstáculos que dificultan el avance, sea por compromisos externos, cuestiones internas y confrontaciones judiciales y políticas. Son aspectos remarcados por la oposición.



En cambio, y a pesar de que también depende del devenir de la Nación, la administración de Oscar Herrera Ahuad -que transita su último año de mandato en el Ejecutivo Provincial- pareciera tener el panorama más despejado y puede afianzar los datos económicos positivos que está cerrando el año. En esta mirada coinciden tanto desde la administración provincial como comerciantes, empresarios, economistas y dirigentes de diversos espacios vinculados a la industria y la producción. Es que en la provincia se logró amalgamar diferentes sectores desde el turismo, al comercio, gastronomía, hotelería, construcción, industria. También hay cuestiones por resolver y reclamar al ámbito nacional, como un dólar para las economías regionales como plantean los entrevistados para facilitar la exportación desde madera, tabaco, té y yerba mate.



A ello se suma que el 2023 es un año de elecciones para los argentinos, las cuales de por sí generan diversos condimentos, tal como lo analiza en profundidad el consultor Gustavo Córdoba junto a su equipo de Zuban Córdoba y Asociados.



El gobierno nacional pretende transitar con el menor sobresalto posible -cosa que le resulta cada vez más esquiva- para tratar de recuperar apoyo popular y con ello, terreno en el campo electoral. Claramente el gobierno nacional no pudo en este tiempo aminorar el efecto inflacionario en uno de los sectores de menos recursos que históricamente los acompañó en las urnas. El país termina con la inflación más alta de Latinoamérica sólo superada por Venezuela. Junto a Cuba -que está en tercer lugar- son los tres países con inflación crónica.



También es verdad que los datos oficiales con que cierra diciembre mostraron una pequeña desaceleración al bajar al 4,9%, y fue el más bajo desde marzo, cuando se había elevado al 6,7% y luego se mantuvo por encima del 6% hasta octubre. Los datos del último mes del año, se conocerán el 12 de enero. De esta manera, la interanual no alcanzó el cien por ciento de inflación, pero es la más alta en 30 años, al haber alcanzado el 92,4%. Por lo tanto, seguir desacelerando la inflación es uno de los primeros desafíos propuestos por el gobierno de la Nación, para sacarle presión y malestar a los que tienen menos ingresos.



Desde el equipo de Sergio Massa y el propio superministro, apunta a bajar la inflación hacia abril al 3%. Los economistas alineados a la oposición notan que el principal obstáculo es la falta de confianza que irradian los principales referentes del gobierno nacional.



El posdoctor y doctor en Economía Darío Ezequiel Díaz menciona que las consultoras según el relevamiento que efectúa el BCRA todos los meses, “pronostican una inflación para el año 2023, punta a punta, del 99,1%”.



Otro factor delicado es la falta de respaldo, “las reservas netas alcanzan la insignificante suma de 1,8 mil millones de dólares”. A ello suma otro dato de relevancia, la actividad económica cerraría el 2022, con un crecimiento del 5,3%, pero se desaceleraría significativamente el año 2023, con un valor pronosticado de crecimiento del 0,7%.



Los economistas Gerardo Alonso Schwarz y Juan Cuevas, al realizar el ultimo informe del año sobre coyuntura regional NEA para Ieral, señalan para el 2023 que “todas las proyecciones muestran valores claramente más modestos que los registrados en 2022”, al citar que estará en torno apenas al 1% anual.



En cuanto a las perspectivas económicas para las provincias del NEA en este 2023 añaden los economistas de Ieral que “estarán condicionadas por tres aspectos: la actividad económica nacional, la dinámica de la inflación y la economía de los principales socios comerciales, entre los cuales se aprecia un mayor dinamismo de los países en desarrollo en general y, dentro de la región en particular, se destacan las proyecciones de crecimiento de Paraguay”.



Con mayor velocidad

En cambio Misiones pareciera tener el camino más allanado para afianzar los logros obtenidos este año y surgidos de la macro y micro economía. La provincia termina el año con datos muy promisorios, buenos niveles de empleo, números positivos para muchos comercios e industrias, que como toda regla tiene sus excepciones que deben corregirse y con proyectos que esperan ser concretados.



Herrera Ahuad confía en la pronta puesta en marcha del puerto de Posadas a fin de abaratar costos y la anhelada reglamentación e implementación de la zona aduanera especial, que marcarían un antes y un después para Misiones.



De seguir todos los planetas alineados a favor de la provincia, el 2023 podría convertirse en un año de claro afianzamiento en el desarrollo de Misiones.

