“La zona aduanera sería un antes y un después"

El comercio tuvo uno de sus mejores años en 2022, con una importante alza en la demanda. Sin embargo, la falta de insumos truncó este momento provechoso, pues los negocios comenzaron a tener menos opciones que ofrecer y por ende, que vender. Por ello, se apuesta fuertemente a herramientas que contribuyan en este sentido en 2023 y que impacten en todos los sectores económicos: desde lo industrial hasta lo comercial. La zona aduanera es una gran opción en este sentido.



Sobre esto se refirió Martín Oria, presidente de la Cámara Metropolitana de Turismo, Comercio y Servicios de Misiones, quien en diálogo con El Territorio, remarcó: “Tenemos expectativas en función de que si este año que entra, Misiones será reconocida con algún beneficio como la zona especial aduanera. En función de esto, tendríamos un antes y después en la provincia”.



“De salir eso, hay que ver cuánto es para el comercio y turismo, que pueda llegar a ayudarnos a mejorar. Si no sale, pese a que el cambio alto nos favorece, la falta de insumos - con las fábricas que no pueden fabricar sin importación - hace que el comercio se resienta y hayan caído las ventas, no hay mercaderías”, resaltó.



Y apuntó que de continuar esta situación económica y política en Argentina, “tendremos un año difícil, viendo como es el modelo de gobierno nacional, que tiene un gasto público muy grande y en año de elecciones además el gasto público crece más”.

