Somos artífices de nuestra prosperidad futura

Por Gerardo Grippo Ingeniero e integrante del Movimiento Industrial de Misiones

En nuestro país se reiteran sucesos que casi siempre han conducido a situaciones similares en muchos aspectos y se vuelve a la situación desde donde se partió, a veces, a una más acuciante. Así, hemos presenciado en las distintas etapas cómo se proclama un país federal que nunca se concreta; se pasa por situaciones de desequilibrio e incertidumbre, inflación, déficit fiscal que se da en gobiernos nacionales de todos los signos con las soluciones inmediatas para financiarlo como lo son la emisión monetaria y/o con adquisición de deuda, fijación de pautas por parte de los organismos de crédito, nuevos ciclos de inflación, desempleo, dependencia de la producción primaria, caída de la producción industrial, restricción de divisas, puja distributiva, aumento de población en situación vulnerable entre otros.



En el próximo año, además de las obligaciones con los organismos multilaterales de créditos en divisas, se sumarán las obligaciones en Moneda Nacional a vencer desde marzo a diciembre de 2023 de montos importantes, con escasas reservas en divisas, la industria tratando de recuperar su capacidad de producción. Será entonces necesario generar activos exportables demandados que complementen las exportaciones de comodities (como energía-gas, industria agro-alimentaria) intentando aumentar las reservas y acordar (2023-2030) nuevas pautas reales para el pago de la deuda (reestructurar y refinanciar, no sólo acordar crédito), dadas las metas fijadas a cumplir en el 2023.



La medidas adoptadas por el ministro Sergio Massa hemos de reconocer que sacaron la incertidumbre reinante: estabilizaron el dólar, aumentando las reservas trajeron cierta calma, por otro las nuevas medidas como el acuerdo de precios 120 días, dólar soja 1 y 2, precio de los servicios, medidas que no dejan ser coyunturales, y de cuyos resultados dependerán cómo se desarrollará la actividad económica del 2023, que al ser un año electoral, deberá conjugarse las pautas de déficit fiscal (-1,5%), con lo que la experiencia indica un aumento de la actividad para el primer trimestre hasta el tercero (julio-agosto-septiembre) amesetándose hacia el último trimestre del año (octubre-diciembre).



La Misioneta

Nuestra provincia se ha manejado de manera destacable, expresado ya no sólo desde una visión particular sino como se destacada desde el ámbito nacional, presenta una realidad de crecimiento sostenido y bonanza, producto de haber aplicados políticas propias, saneada en lo económico, al no tener endeudamientos en divisas, y las deudas que están en moneda corriente presentan acreencias provinciales que son del mismo orden a sus compromisos, además, en los últimos 20 meses viene aumentando la generación de empleo, con el mayor ingreso per cápita de la región (provincias cercanas decrecen y aumenta el desempleo), aumentando con creces la actividad económica (tipo de cambio, países limítrofes, etcétera) una gestión provincial destacada en una economía nacional compleja, al haber gestionado -el gobierno provincial- con éxito, durante la pandemia 2020-2021, el sistema de salud (hospitales, centro de salud, vacunatorios) y en simultáneo la promoción de actividades económicas con los distintos programas de financiamiento como por ejemplo: los Ahora, entre otros, han generado una rápida recuperación de los estándares en todas las áreas.



La sustancia se halla en la clara conducción política que lleva a la definición de los ejes provinciales, de reafirmación de los valores y recursos provinciales, con afianzamiento innegociable de nuestra dignidad ante la desidia y defección federal, es decir, los objetivos a corto, mediano y largo plazo así, con contundencia en el liderazgo político provincial, ha dado lugar a los consensos, los acuerdos parlamentarios y sectoriales, la eficacia de gestión y aplicación de recursos, esto se evidencia en el crecimiento, ya que en Misiones crece año a año el PBG, la movilidad social, el acceso a activos de base de nuestra sociedad como lo son: el crecimiento de la actividad económica (aumento del PBG) industrias y comercio, además el preciado acceso a la vivienda y las infraestructuras esenciales a través de diversos organismos. Sólo se necesita mirar para constatar esta impronta en cualquier sitio o localidad de la provincia.



El gran logro de Misiones (conducción política, gobernador, ministro y equipo de hacienda, diputados, senadores) es haber incorporado al presupuesto nacional 2023, la creación de la zona aduanera especial, recursos para la extensión del Gasoducto Norte, conexión eléctrica de 500 kW desde Yacyretá (la oferta triplicará la demanda actual), entre otras 220 obras tan o más importantes (travesía urbana, ruta costera, extensión redes fibra óptica, y más), esto, de concretarse, potenciará el crecimiento industrial, económico y social, por esto desde el Movimiento Industrial somos de un optimismo realista para el año 2023, estos resultados y gestiones, que en el pasado han sido negadas y postergadas las hemos esperados (todos los sectores) por años, y vemos al concretarse un futuro de enorme potencialidad y prosperidad ya que se está ante la posibilidad de generarse un polo industrial exportador a los países limítrofes que demandan mercancías, lo que es de enorme proyección para el futuro en especial para la población de los más jóvenes.



Considero importante, por último, la necesaria y actual actitud de dignidad frente al país central, que durante años de la historia provincial estuvo demorada y/o resignada, que no es más que la priorización de Misiones ante el funcionamiento de país no equilibrado en el marco de país federal proclamado constitucionalmente, que nunca se concreta, solo a partir de una decisión política provincial presente que ha sido capaz de revalorar las necesidades, gestionando, reclamado y exigiendo, lo que nos corresponde como provincia como habitantes y ciudadanos del país.



Se trata de condiciones de equidad en los mismos niveles de vida del país central, con los mismos derechos a accesos de bienes y servicios, salud, educación, seguridad, vivienda, energía, combustibles, ya no es posible considerar como lógico el no contar con gas en redes, mayores precios de combustibles, menores infraestructura, sin la necesaria energía para el desarrollo industrial (tenemos represa a 90 kilómetros y líneas que salen al país central donde se desarrollan las industrias).



Por esto es necesario seguir reafirmado el proyecto provincial propio, basado en, por y para Misiones siendo nosotros los artífices de nuestra prosperidad futura.

