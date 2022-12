El desafío de agregar valor y potenciar las economías locales

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

Agregado de valor y fomento a los emprendimientos industriales son dos de los objetivos que el Ministerio de Industria de la Provincia se planteó para el año que arranca. Con la diversificación de sectores como fortaleza, la cartera presidida por Nicolás Trevisan busca plantar bandera en las grandes ligas de la economía internacional, abriendo mercados con la exportación y ampliando el margen de maniobra en el ámbito local.



En comunicación con El Territorio, Trevisan remarcó al respecto que “el ministerio este año estuvo trabajando en diferentes sectores, en algunos de ellos con programas específicos de desarrollo como con el azúcar en Mojón Grande, la cerveza artesanal, los secaderos y el polo mueblero. Después tenemos otros sectores, como la yerba, el té, el sector metalúrgico, las pasteras con los cuales trabajamos con requerimientos que son comunes, como financiamientos, importación de insumos, mejoras en recursos humanos”.



Emprendedores

Trevisan ratificó la apuesta a los emprendimientos industriales al afirmar que “son el futuro de la provincia”. Dentro de ese grupo, englobó a los aserraderos más chicos, carpinterías y el sector cervecero. Sobre este último, destacó el crecimiento que tuvo durante el 2021, cuyo desarrollo se puede ver al registrar un total actualizados de alrededor de 200 participantes dentro de la actividad.



“Estamos convencidos de que no sólo tiene fortaleza en sí mismo, sino que puede generar una sinergia con el sector turístico de manera importante y agregarle una o dos noches de pernocte más en las visitas de Misiones, como lo vemos en otros lugares donde el polo cervecero es un atractivo en sí”, dijo.



También mencionó como desafío la industrialización del agro, como aporte que se busca realizar a la economía tradicional de la provincia.



En referencia a lo que se espera para el 2023, el ministro señaló que la inflación y las complicaciones para importar insumos, además del tipo de cambio para los sectores exportadores, seguirán siendo los desafíos que se deberán afrontar.



“El proceso de importación de insumos se hizo complejo este año, con lo cual algunas industrias empezaron a sufrir faltantes y problemas para importar maquinaria. Eso lo veo como una luz amarilla para el 2023, con lo cual Argentina, con la escasez de dólares que tiene, es probable que siga trabando las importaciones en general que sean motivo de salida de dólares, lo que es un problema para la economía misionera”, expresó. En cuanto a las exportaciones, vaticinó que dependerá muchísimo del tipo de cambio.



“Ya hemos visto que en general, en la forestoindustria, el tipo de cambio hoy no es más competitivo, está sumamente atrasado y notamos que las retenciones del 4,5% que tiene hoy ese sector no tiene más sentido. Misiones exporta bastante y no sólo pasta celulósica, sino en general toda la forestoindustria; y el hecho de no poder exportar por no tener un tipo de cambio bueno no sólo hace que perdamos mercados que cuestan muchísimo conseguir, sino que también complica al mercado nacional; porque toda esa producción vuelve al mercado nacional y los grandes tienen más espalda para competir con precios que los más chicos. Entonces, se nos complica con las industrias más chicas forestoindustriales”, detalló Trevisan.

