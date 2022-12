La obsesión de Sergio Massa es bajar la inflación en 2023

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

Para los que lo conocen bien y saben su manera de encarar la vida, no hubo sorpresas. Para el resto del país sí. Porque con una inflación anual cercana al 100 por ciento como la que tuvimos este año, llama la atención que el ministro de Economía, Sergio Massa diga que espera que en el mes de abril del 2023 ese índice empiece con el número 3.



Sobre todo, después de un año donde los Índices de precios al Consumidor (IPC) -que mensualmente da a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y que marcan el aumento constante de la inflación, que se ubicó por encima del 6 por ciento con la única excepción en el mes de noviembre que bajó al 4,9%. Pero los que más lo conocen explican que Massa siempre basó sus avances políticos en resultados. Y que su actual gestión al frente del Ministerio de Economía de la Nación no escapa a esa regla. Su obsesión es lograr bajar la inflación. Sabe que sin ese resultado no habrá ninguna posibilidad electoral para los candidatos del Frente de Todos.



Esta semana el equipo que trabaja con Massa en el Ministerio de Economía se mostró entusiasmado con la idea que el IPC de diciembre sea parecido al de noviembre que fue del 4.9%. Un porcentaje que enloquecería a cualquier país del mundo, menos al nuestro acostumbrado a sobrevivir años como este donde se estima que la inflación será del 100% o pegará en el palo.



Porque según explican desde el riñón massista “esa desaceleración que se notó en noviembre y se volverá a dar en diciembre marca el principio de una baja sostenida de la inflación que continuará en el verano y que llegará al 3% en abril”.



La oposición tiene otra mirada

El pronóstico en materia económica para 2023 es poco alentador desde la óptica de los economistas alineados con la oposición, desde donde explican que los principales problemas económicos que padece el país tienen su origen “en decisiones políticas desacertadas y en la falta de confianza que genera Alberto Fernández y Cristina Kirchner al frente del Poder Ejecutivo Nacional”.



Desde esa óptica se señala que Argentina tiene totalmente restringido el acceso al crédito y por eso las únicas usinas generadoras de dólares que puede estimular para que lleguen más billetes verdes de los que se van, son las inversiones y las exportaciones.



Pero sucede que ambas actividades requieren una buena dosis de confianza en el país y de certidumbre en el rumbo de la economía. “Y eso justamente fue lo que pulverizó este gobierno nacional, que no solamente genera desconfianza por su guerra de egos que no les permite ponerse de acuerdo sobre el rumbo a tomar, sino que además ataca a los sectores productivos que podrían ser los impulsores del crecimiento de las exportaciones” explicó el ex presidente del Banco Central de la República Argentina, el economista Martin Redrado, que acaba de ser nombrado secretario de Asuntos Estratégicos de la ciudad de Buenos Aires.



Al ser consultado sobre cómo se puede disminuir la inflación que golpea los bolsillos de todos los habitantes de este país cada vez con mayor dureza, Redrado explicó que “la inflación también se cura con confianza, hoy la enfermedad es política y los síntomas económicos. Todas las variables económicas negativas necesitan la misma medicina que es un gobierno que genere confianza y que logre trazar una política de desarrollo a mediano y largo plazo”.



El flamante funcionario porteño dijo que en materia de proyecciones económicas para el 2023 “se viene una inflación piso del 100% con desaceleración y por momentos caída de nivel de actividad, donde proyectamos un crecimiento de entre 1 y 1,5 puntos de producción en todo el año. Y el ingreso por habitante no crece, se mantiene igual desde 2007”.

