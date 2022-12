Referentes opositores vaticinan un 2023 complejo en lo político

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

El 2022 termina con varias aristas complicadas. La inflación fue uno de los condicionantes que más sintió la población y sus consecuencias repercutieron en distintos ámbitos. La economía copó el panorama político durante todo el año a nivel nacional y provincial, pero también lo hicieron otros temas, como la justicia. En este sentido, el papel de la oposición en los distintos espacios fue preponderante. Las legislaturas fueron el centro de fructíferos debates que derivaron en la sanción (o no) de leyes y normativas. Sin embargo, el 2023 será aún más complejo, no sólo por los rezagos del 2022, sino porque se trata de un año electoral.



Al respecto se refirieron referentes opositores de Misiones, quienes coincidieron en que será un período con dificultades en lo económico y con lucha en lo político y social. Las elecciones en la Tierra Colorada serán en mayo, por lo que la contienda culminará de forma anticipada, pero no así en lo nacional. En referencia a ello, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Martín Arjol manifestó a El Territorio que el hecho de que sea un año electoral “repercute en diferentes cuestiones”.



“En lo legislativo, esperemos que los tiempos no incidan en los temas que podamos tratar que quedaron pendientes, como la ley de agroindustrias, la ley de alquileres, de electromovilidad, que son cuestiones que tienen que ver con lo productivo y son importantes; por eso, espero que las elecciones no influyan en el tratamiento legislativo que les podamos dar. De hecho, hay leyes que ya cuentan con el consenso para sacarlo, como el caso de la ley de humedales”, ejemplificó.



Asimismo, Arjol opinó sobre el panorama político: “Aspiro a una consolidación de Juntos por el Cambio, la decisión de candidatos será con las Paso, pero esperamos que sea con un espacio unificado, con propuestas para una Argentina federal, para lograr un equilibrio fiscal, para avanzar en reformas estructurales como la modernización del sistema laboral, reinserción en el mundo; es decir, una temática global de un 2023 que tiene que ser el piso de salida de la crisis en la que venimos inmersos sistemáticamente en los últimos 40 años”.



En tanto, en lo que refiere a lo económico, el legislador nacional sostuvo no creer que vaya a haber una gran mejora. “Las variables económicas, tanto inflación como déficit fiscal, el faltante de dólares, se van a seguir profundizando. Y esas variables, sobre todo la del dólar y la inflación, terminan impactando en lo social, con más pobreza e indigencia”. Y añadió: “Espero que el 2023, Juntos por el Cambio inicie esa transformación que necesita la Argentina y la provincia de Misiones”.



Generación de empleo

En el plano local, la diputada radical Lilia Torres apuntó a que habrá diferentes desafíos en el 2023, pero el principal deberá ser no profundizar la crisis, además de recuperar y generar empleo. “Mejorar la calidad de empleo, que es lo que falta en Argentina, pero sobre todo en Misiones, porque el Estado, como no tiene recursos suficientes para repartir, termina recurriendo al sector privado con el impuesto al trabajo. Le saca otra vez recursos al privado en un proceso que produce un retraso económico y un círculo vicioso”, afirmó.



Además, opinó respecto al año electoral y resaltó que “en Misiones van a estar preocupados por ganar las elecciones. Va a ser complejo porque a nivel nacional van a estar destinados a mejorar los índices, pero siempre y cuando no hagan lo que hicieron en el último tiempo de violentar los principios democráticos e institucionales”.



Tensión en los mercados

De igual modo, Martín Goerling, referente del PRO, sostuvo: “Vemos un panorama económico muy complicado, estamos cerrando el año con una inflación récord, llegando al 100%; con un dólar disparado y un panorama sombrío para el año que viene por vencimientos de deuda en Nación. Con ello, va a haber muchas tensiones económicas”



“Pero, además, no acompaña lo político, con todos los atropellos que hace el kirchnerismo en la Justicia, que no hace más que espantar y poner más tensión a los mercados, lo que repercute en lo social. Vemos un 2023 peor aún que en 2022, esperando definiciones de un gobierno que está totalmente agotado”.



“En lo provincial, tenemos adelantamiento de elecciones, que se va a dar en un contexto económico social muy complejo. Misiones se ve afectada, como todas las provincias de Argentina, por las decisiones que toma la Nación y es una provincia muy agobiada por la carga impositiva interna del gobierno provincial de la renovación. Todo ello hace que sea cada vez más difícil llegar a fin de mes, con una inflación que no cede”, determinó.



Y agregó que “estas elecciones anticipadas generarán tensión en mayo, después tenemos las Paso y las generales, con lo cual –insistió- tendremos un 2023 muy complejo en Argentina y Misiones que esperamos que se empiece a enderezar a partir del año 2024”.



En lo económico

Por su parte, el diputado provincial Ariel “Pepe” Pianesi afirmó que “todos los estudios y las proyecciones coinciden en que la Argentina mantendrá una inflación en el orden del 100% anual, un crecimiento del PBI entre 0,5 y 1,5, y un tipo de cambio a $319. Uno de los temas centrales seguirá siendo la inflación, al no existir una estrategia real para combatirla, la caída del salario real continúa y se rompe el mercado de precios: no podemos saber qué valor tienen las cosas”.



“El gobierno nacional no logra encontrar un rumbo claro, que tenga mínimos consensos en la coalición gobernante y esa situación genera un panorama poco alentador”, dijo.



En cuanto a Misiones, aseguró que se optará por mantener los programas Ahora, que han mostrado buenos resultados. “Tendremos un gran desafío para mantener las exportaciones a Brasil y un potencial enorme con Paraguay, que en todas las proyecciones crecerá por encima del 4%. Pero sin duda alguna, la mayor expectativa se da con la zona aduanera especial”, expresó.



“En lo político, el Frente Renovador de la Concordia intentará con todas sus fuerzas despegarse del Frente de Todos, aunque pensamos que no va a lograrlo. Es la primera vez que el partido de gobierno va a enfrentarse a una alternativa política que lleva años de consolidación en la provincia. La gente va a votar un cambio en la Argentina y en Misiones”, concluyó.

