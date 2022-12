Requieren más herramientas y previsibilidad para el sector productivo

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

Para Guillermo Fachinello, presidente de Apicofom y de la Confederación Económica de Misiones (CEM), el próximo año se plantea con mucha incertidumbre, debido a la falta de definiciones del gobierno nacional acerca de las políticas económicas que, por lo menos, marquen el rumbo y las herramientas que dispondrá el sector productivo.



De alguna manera, apuntó a la continuidad del tramo final del 2022: “A la fecha, por ejemplo, la mayoría de los rubros son afectados en mayor o menor medida por la falta de insumos y maquinaria, esto a causa de las restricciones en materia de importaciones. No hablamos de bienes suntuarios, sino de elementos básicos e indispensables para el normal funcionamiento de centenares de pymes”.



“La propuesta de aportar dólares de parte del sector empresario para suplir ese faltante carece de toda lógica. Primero, porque el problema es que las pymes carecen de ese recurso, y segundo, porque se deberían conseguir dólares en el circuito no formal a 300 pesos para luego recuperarlos al precio oficial de 160 pesos aproximadamente. Como ecuación productiva es insostenible. En cuanto a la posibilidad de establecer un tipo de cambio especial (como el dólar soja) para atender las necesidades de las economías regionales, que hasta ahora no tuvo avances ni se avizora como probable”.



Al respecto, sostuvo: “Debemos poner el acento en el estratégico rol de las pequeñas y medianas empresas para la economía en general y para las provincias lejanas a los grandes centros urbanos en particular. Las pymes son las principales generadoras de empleo genuino y el sostén de la recaudación de impuestos, tributos y tasas. Todas las áreas de los Estados en sus diferentes instancias se nutren con los fondos que el sector privado aporta. Como no se registró ni siquiera en tiempos de pandemia, las empresas comienzan a plantear reducción de turnos, adelanto de vacaciones y hasta suspensiones de personal por falta de pedidos y/o de insumos para su funcionamiento”.



Misiones

En lo que respecta a Misiones, destacó que uno de los horizontes esperanzadores pasa por la implementación de la ansiada -pero siempre postergada- zona aduanera especial.



“Este nuevo estatus administrativo representaría un antes y un después para la historia de la provincia. Sería una reparación a décadas de reclamos ante las desventajas que implica tanto la distancia que nos separa de los grandes centros de consumo y de los puertos, como la particularidad de contar con un territorio que limita en un 80 por ciento con otros países, y las correspondientes filtraciones que ello implica. No contamos con diferenciaciones en materia de combustibles (todo lo contrario, en realidad), tampoco impositivas o en materia de cargas sociales, ni mucho menos en cuanto a la provisión de energía. Es tiempo de un estricto acto de justicia y para lograr ese objetivo es muy importante destacar el trabajo mancomunado que llevan adelante el gobierno de Misiones y las fuerzas productivas locales”.



Mientras, calificó al panorama de poco alentador, pero valoró: “El empresario misionero sigue haciendo lo propio: pone el hombro, invierte y cuida su gente, porque es parte de nuestro ADN. Hay un compromiso con la provincia porque somos parte de su historia. Siempre apostando al porvenir de nuestras próximas generaciones y con el fruto de nuestro esfuerzo radicado en nuestra tierra”.



Desafíos

A criterio de Fachinello, “uno de los principales desafíos será entonces articular políticas y vocaciones en post de reactivar la economía. De lograr cierta armonía en las variables macroeconómicas, el objetivo es el diseño de políticas productivas estratégicas. El sector forestoindustrial, por ejemplo, tiene la capacidad de generar para las arcas nacionales mayor cantidad de divisas que las que consume”.



“Ya lo hemos afirmado en numerosa cantidad de oportunidades: el potencial exportador de madera con valor agregado es significativo; la producción de biomasa para la generación de energía permitiría ahorrar divisas que hoy se destinan a la importación de ese recurso; y el aporte para la economía local, regional y nacional puede ser extraordinario si contamos con algunas señales alentadores, por caso, reglas claras”.



Posteriormente, afirmó que en casi todas las actividades productivas existen recursos materiales, gente capacitada y el espíritu emprendedor.



Finalmente, expresó: “El 2023 puede representar despegue o continuidad. El futuro no está solo en nuestras manos, pero seguro puede contar con nuestro aporte, como lo hicimos siempre”.

