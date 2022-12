Los desafíos que tiene la Nación en un año electoral

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

Por Gustavo Córdoba Consultor / Equipo Zuban Córdoba y Asociados

Se termina el 2022. El año nuevo parece ser el año prometido para la política. Elecciones ejecutivas y legislativas a nivel nacional, provincial y municipal. Encabezadas por el premio grande: la Presidencia de la Nación, cuya elección todo indica será una de las más competitivas desde el regreso de la democracia.



Pero como hemos advertido antes, los escenarios electorales se construyen meses e incluso años antes de que ocurran. Y esa competitividad de la que hablamos comenzó a cocinarse a fuego lento durante estos doce meses del 2022, que parecen haber durado mucho más de lo que duraron.



Vale la pena, en estos últimos días del año, repasar un poco sobre lo que el 2022 nos dejó en términos de competitividad electoral. Ese repaso probablemente brinde elementos valiosos para entender lo que nos traerá el 2023.



Un primer elemento se vuelve esencial: la performance de la aprobación de gestión del FDT y de todas sus figuras, que se mantuvo todo el año en niveles de muchísima negatividad y pesimismo. La figura presidencial sufre de una pérdida de credibilidad y autoridad que no veíamos en la Argentina desde hacía décadas. Todo eso alimenta la competitividad de las elecciones presidenciales y, además, consolida lo que parece ser una nueva tendencia en Argentina; es la segunda vez que vamos a concurrir a unas elecciones presidenciales en las que la reelección parece ser un escenario casi imposible.



Sin embargo, esa pobre performance del oficialismo no lo saca de carrera. El mítico 30% de voto peronista parece estar escrito en piedra. Nuestros estudios de los últimos meses empezaron a mostrar cierta recuperación en determinados indicadores del gobierno y de sus principales figuras. Ambos elementos abonan la idea de que el peronismo tiene todavía armas importantes para dar la pelea. Subestimarlos o darlos por derrotados puede ser una forma muy pobre de análisis político y un error estratégico mortal por parte de la oposición. Spoiler Alert #EsLaEconomia.



El segundo elemento a considerar es la oposición y allí parecen configurarse escenarios nunca vistos en Argentina. Hace bastante que la oposición antiperonista no llegaba a un ciclo electoral con una competencia interna tan feroz y abierta como la que vemos ahora mismo. Quizás sea por la posibilidad que se les presenta en una eventual segunda vuelta, pero de tanto pensar en esa posibilidad, dejan de lado, tanto a nivel nacional como en los niveles provinciales, las diferentes estrategias para terminar de ordenar sus liderazgos y sus candidaturas. Es de esperar que ese proceso aumente su agresividad durante los primeros meses del 2023. ¿Logrará JxC ordenar sus internas a tiempo? En la respuesta a esa pregunta probablemente esté la clave para entender cuáles serán las fortalezas y debilidades con las que la principal alianza opositora llegará a las elecciones.



Pero las novedades no terminan ahí. Un tercer elemento es que por primera vez en muchísimo tiempo los argentinos asistiremos a un ciclo presidencial con una tercera fuerza competitiva y con mucha presencia mediática y social. El libertario Javier Milei, termina el 2022 con el logro, no menor, de haber conseguido mantener su base electoral a pesar de sus constantes escándalos y polémicas. Pero sobrevivir no es suficiente para ganar. El economista todavía tiene que demostrar su capacidad para la construcción política.



No es fácil en un país como el nuestro constituir una estructura nacional de un día para otro. Hacen falta recursos, candidatos, fiscales, equipos de campaña, y muchísimos elementos más. No está claro que Milei vaya a lograr conseguir todo eso en los pocos meses que quedan hasta las elecciones. Si lo logra, probablemente en doce meses esté asumiendo uno de los Congresos más divididos y fragmentados de nuestra historia. Un Congreso con el que el gobierno que empiece el 10 de diciembre de 2023 tendrá que aprender a negociar.



Para concluir con el análisis del panorama político, es necesario hablar también del que probablemente sea el cisne negro que muchos esperaban. El renunciamiento de CFK a cualquier tipo de candidatura actúa como un disruptor electoral cuyos efectos aún deben ser analizados. En principio, es de esperar que la ausencia de la vicepresidenta le quite potencia y espacio en la agenda a los núcleos duros de las principales fuerzas políticas del país. Tanto el kirchnerismo duro como el antikirchnerismo furioso pierden a su principal elemento movilizador. Eso probablemente genere una revalorización del voto moderado, que será sin dudas el principal espacio de disputa.



Un escenario particular son las provincias; las distintas peleas electorales probablemente muestren un nivel de competitividad que también puede llegar a sorprender. Sobre todo, en la zona centro, el núcleo que integran Córdoba, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos. Serán campañas muy agresivas y complejas, con oficialismos que probablemente tengan que hacer grandes esfuerzos para garantizar sus sucesiones y oposiciones que intentarán romper con las hegemonías locales. La zona centro seguirá siendo la gran dinamizadora de la política en el interior del país.



Si desde ahí viajamos hacia el norte, la competitividad parece bajar bastante. Los oficialismos locales parecen tener más resueltas sus continuidades, pero incluso aquí hay algunas peleas que pueden sorprender, siendo Tucumán y Catamarca las provincias a las que hay que prestarles cierta atención.



En el Sur aparece una diversidad bastante peculiar. Salvo por Río Negro y quizás La Pampa, el resto de las provincias patagónicas parecen tener procesos abiertos y muy competitivos, donde los recambios no van a ser para nada sorprendentes. Para seguir con mucha atención: Neuquén y Chubut.



El epicentro de la política nacional seguirá estando, por supuesto, en Buenos Aires, provincia y ciudad. En la primera de ellas la pelea puede traer sorpresas a quienes no estén prestando atención. El gobierno provincial goza de una buena salud considerable y la reelección puede no ser una misión imposible. Sobre todo si la oposición no logra consolidarse internamente. Las chances electorales del FDT en el Amba siempre serán la base de su proyección a nivel nacional. Para seguir de cerca.



Y la Capital Federal ofrece uno de los escenarios más interesantes para analizar. Todo parece indicar que el ordenamiento de la interna opositora aquí será lo que ordene luego gran parte de la interna a nivel nacional. El pago chico antes que las peleas nacionales.



Tampoco podemos obviar la relación de la política con la justicia. A tales efectos, adelantamos datos de nuestro último estudio nacional: cuando hablamos en términos de confianza, la sociedad argentina está ante un abismo de desconfianza, tanto ante el Congreso Nacional con un 63% y fundamentalmente hacia la Justicia en general, ya que tanto la Corte Suprema como los jueces federales generan casi un 75% de desconfianza entre quienes respondieron esta encuesta.



Hay otra pelea que se dará en paralelo a todas las que ya repasamos, y es la que vamos a dar quienes integramos eso que dimos por llamar la Patria Encuestadora. Nuestros análisis y proyecciones serán puestas en cuestión desde muy temprano. Estamos llamados a mostrar seriedad, objetividad y sobre todo mucho profesionalismo. Desde Zuban Córdoba estamos hace algunos meses promoviendo un debate sano y académico sobre la metodología utilizada para estudiar a la opinión pública. Esperamos que ese debate muestre resultados dignos durante el 2023.



El divorcio entre sociedad y política parece ser más profundo que nunca. Lo que vimos en estas últimas semanas durante el Mundial es la prueba más cabal de ello. La dirigencia ya no entiende a las personas que busca representar, y esas mismas personas quieren a sus políticos cada vez más lejos.



¿El 2023 traerá una nueva oportunidad para que la política revierta esa tendencia y logre volver a acercarse a una sociedad que la mira con escepticismo y desconfianza? El escenario que se abre es complejo en extremo y nuevamente las expectativas estarán puestas en una clase política que deberá demostrar si está a la altura.

Con la información de Colaboraciones: Nacho Muruaga, Ana Paola Zuban

Misiones tiene base sólida para afianzar el actual desarrollo Referentes opositores vaticinan un 2023 complejo en lo político El complejo escenario nacional y las oportunidades en Misiones Madereros apuntan a una recuperación de los mercados “La zona aduanera sería un antes y un después" Requieren más herramientas y previsibilidad para el sector productivo El esfuerzo del sector privado para afianzar la industria Somos artífices de nuestra prosperidad futura El desafío de agregar valor y potenciar las economías locales “Misiones es turística y mundial”, destaca el ministro José María Arrúa La obsesión de Sergio Massa es bajar la inflación en 2023