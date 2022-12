Madereros apuntan a una recuperación de los mercados

sábado 31 de diciembre de 2022 | 6:04hs.

La forestoindustria supo llevar la actividad a la cúspide durante la pandemia, con ventas al exterior y dentro del país que superaron las expectativas. Sin embargo, de julio de 2022 en adelante, el sector vivió una de las mayores bajas



Sobre esta situación se refirió Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), quien en diálogo con El Territorio vaticinó un 2023 complicado de continuar así el escenario económico.



“El primer semestre fue bueno porque venía con una inercia de la pandemia que fue buena para el sector en exportaciones. Pero a partir de junio-julio de este año hubo varios factores que hicieron que la exportación caiga. El principal, fue que bajaron los precios internacionales en dólares de los productos que Argentina exportaba. Segundo, el dólar no acompañó la inflación, tuvimos una inflación del 80% a 85% y el dólar se devaluó un 70% a 75% y por ende perdimos contra la inflación. El resultado de esto es que hoy nuestros productos en dólares son más caros que a principio de año. Eso también generó baja en la exportación”, dijo.



Respecto al mercado interno, explicó que tuvo un comportamiento similar durante este año: “El primer semestre fue bueno, pero el segundo fue distinto, ya empezamos con plazos más largos de pago, algunos cheques rechazados y productos que se empezaron a vender menos. No hubo muchos despidos en el sector, pero sí nos empezamos a stockear mucho más”.



En consecuencia, el empresario maderero expresó que “si los primeros meses del año que viene no hay una mejora en el mercado interno o en el externo, van a empezar en algunos casos la reducción de horas y en otros casos, los despidos. Así que pretendemos una mejora en el mercado interno que creo que lo va a haber porque es año electoral, y alguna herramienta que favorezca la exportación”.



Sobre las herramientas que podrían ayudar, mencionó que se necesita un tipo de cambio más competitivo. “Si no tenemos herramientas, el sector va a tener un año complicado. Necesitamos apostar a los dos frentes: el mercado interno y externo para la recuperación”.

