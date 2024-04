Hasta seis personas se fugan de sus casas cada semana en Misiones | El Territorio

La mayoría son menores de edad, aunque también hay adultos mayores con diversas patologías. Cómo se aborda cada caso y qué pasa una vez que aparecen

domingo 28 de abril de 2024 | 6:04hs.

Un promedio de seis personas -la mayoría menores de edad- se fugan por semana de sus casas en Misiones. Los datos corresponden a estadísticas de la Policía que fueron informadas esta semana en base a las denuncias que reciben y los motivos son de los más diversos, lo que genera alarma y preocupación entre las autoridades, al punto tal que en Posadas la Municipalidad tiene un área específica dentro de la Dirección de Derechos Humanos para monitorear los casos hasta que se resuelvan.



La ausencia del hogar por parte de adolescentes implica, en varias situaciones, motivos relacionados a la violencia familiar, al consumo problemático de adicciones o al desacuerdo con ciertos límites establecidos por sus tutores. En todos los casos, es importante que las familias realicen la denuncia policial en la Comisaría más cercana y autoricen la difusión de datos e imágenes para localizar a la persona desaparecida.



A nivel provincial, el registro de personas desaparecidas, extraviadas o perdidas se encarga de los casos que involucran niños, niñas y adolescentes. Este mismo registro, a nivel municipal, toma casos de todas las franjas etarias, aunque trabajan en conjunto cuando las edades coinciden entre ambos registros.



“Tratamos de articular con los otros organismos del Estado que tienen injerencia en esto. Primordialmente, con la Policía de Misiones, los Juzgados y las instituciones correspondientes según el caso”, indicó la directora general de Derechos Humanos de Posadas, Florencia Salgado.



Registro

En diálogo con El Territorio, puntualizó que el registro a su cargo colabora en el entrecruce de información de las personas desaparecidas, extraviadas o perdidas, que hubieran tenido como último destino conocido la capital misionera.



“Ayudamos en la difusión con la previa autorización y el resguardo de que se hizo la denuncia policial por la desaparición de la persona. De otra forma, no tenemos la competencia para estar divulgando información tan sensible, sobre todo cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, o personas con discapacidad. La búsqueda y la investigación corresponden a la Policía”, detalló.



“La recomendación siempre es ir primero a la Comisaría más cercana a hacer la denuncia y, una vez que nos pasan la copia de la denuncia y nos autorizan la difusión de la imagen, nos encargamos de ayudar en la difusión. Una vez que la persona aparece, se le solicita que vaya a hacer la ampliación a la misma Comisaría para dar aviso”, dijo.



A su vez, remarcó que “no importa si la persona se fuga una, dos o diez veces, hay que denunciar siempre porque no se sabe cuál puede ser el desenlace. Es importante que se brinden datos actualizados y precisos sobre la descripción de la imagen”.



También es parte del procedimiento mantener el contacto tanto con los familiares de la persona desaparecida o extraviada como con la fuerza provincial. “Según las circunstancias, que pueden ser por temas de violencia, consumo problemático de sustancias, o casos de mal de Alzheimer en adultos mayores, hacemos el seguimiento de la persona.



A partir de esto, se ofrecen los servicios correspondientes, como turnos con sectores de la salud, algún tipo de ayuda psicológica, o el asesoramiento sobre cómo denunciar en casos de violencia”, explicó la funcionaria.



“Muchos de los casos que se dan con los menores de edad son por temas de violencia familiar, consumo problemático de sustancias, o también por cuestiones relacionadas a los límites que sus tutores les quieren poner y que les generan cierto enojo”, identificó.



En este marco, señaló que desde enero hasta mediados del corriente mes se registraron doce casos de menores desaparecidos, extraviados o perdidos en la ciudad de Posadas, de los cuales la mayoría fueron mujeres, aunque aclaró que el último dato suele variar.



Asimismo, celebró que “todos fueron encontrados y resguardados”. Pero advirtió que, durante 2023, se registraron 46 casos de menores de edad desaparecidos, extraviados o perdidos solamente en Posadas, tratándose de un 57% de mujeres.



“Seguramente fueron más, porque hay veces que la Policía nos avisa cuando la persona aparece en cuestión de horas y también porque tiene muchos más casos a diario al trabajar de punta a punta en toda la provincia”, cerró.

Conflictividad en el hogar, uno de los motivos frecuentes

En lo que va del año ya se presentaron 95 denuncias por fuga de hogar y la Policía de Misiones atiende al menos seis requerimientos semanales.



Ante esta situación, desde la primera instancia se utilizan todos los recursos disponibles y, de este modo, la mayoría de las personas reportadas desaparecidas, extraviadas o perdidas fueron localizadas.



Los motivos más frecuentes incluyen a menores o adolescentes que no regresan a sus hogares a la salida del colegio, salen a altas horas de la noche sin avisar a sus padres luego del denominado “after”, o por cuestiones emocionales, encuentros románticos, discusiones en el hogar o reuniones con amigos, no vuelven a sus casas, indicaron desde la fuerza.



En el caso de adultos, los requerimientos más comunes son por personas con afecciones en la memoria, como el alzheimer, lo que dificulta la búsqueda dado que no existe un patrón o camino que ellos utilicen para intentar regresar a sus hogares.



Así, en colaboración con servicios sociales, centros de asesoramiento familiar y grupos comunitarios, la fuerza provincial indicó que implementó medidas integrales para abordar el problema de la personas desaparecidas.



Entre otros puntos, se establecieron campañas de concientización dirigidas a los jóvenes y sus familias. Estas tareas incluyen consejos prácticos para prevenir la fuga de hogar y recursos disponibles para apoyar a las familias cuyos seres queridos desaparecieron, como el gabinete interdisciplinario con que cuenta cada Unidad Regional.



Además, se destacó la importancia del apoyo comunitario en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.