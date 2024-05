Unam y Unau evalúan alternativas para ratificar su reclamo al desfinanciamiento | El Territorio

Los rectores misioneros coincidieron que avanzarán con los pedidos que requiere el buen funcionamiento de las unidades académicas hasta ser escuchados por Nación. Por su parte, los estudiantes se reúnen en asamblea y clases públicas para concientizar la importancia de los comedores y demás becas, que sufrieron un importante ajuste

jueves 16 de mayo de 2024 | 23:30hs.

Tras la histórica marcha federal universitaria desarrollada el 23 de abril en distintos puntos del país, en protesta por el recorte presupuestario del gobierno nacional y en defensa de la educación pública, el Gobierno Nacional decidió arreglar el miércoles parte del presupuesto universitario sólo con la Universidad de Buenos Aires (UBA). Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lamentaron que no se haya tenido en cuenta a las 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, y repudiaron la acción del Gobierno.

En este contexto, el vicerrector de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), Sergio Katogui, habló de un acto sumamente unilateral que reconoce el reclamo de las universidades desde comienzo de año. Aseguró que se evaluarán alternativas para dar a conocer nuevamente el reclamo de la Unam. En la misma línea, el rector Fernando Semczuk, de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau), destacó que las demás casas de estudio seguirán con el reclamo hasta ser escuchados por el Poder Ejecutivo.

Por su parte, Lucas Ruiz Moreno, estudiante de Historia, consejero departamental de la carrera y parte del Frente de Estudiantes en Lucha, relató la situación de los comedores de todas las unidades académicas y brindó un panorama de otras becas estudiantiles.

“Ayer nos enteramos de que se resolvió la situación de una sola universidad, esto es un acto unilateral que deja de lado al resto del sistema universitario. Incluso, ni siquiera se comunicó al resto que va a pasar con estos reclamos. Este monto mayor que se ha concedido a la UBA coincide con lo que pide el resto de las universidades”, apuntó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radiactiva 100.7.

Luego, recordó que “el sistema universitario pide un 300% para el financiamiento de la universidad y la misma cantidad para gastos del Hospital de la Universidad”. Reflexionó que “si bien no sirve de mucho para la Unam, significa que tenemos razón en nuestros reclamos”. Semczuk, en paralelo, coincidió: "Lo que quiero rescatar de todo esto es que hay un sinceramiento por parte del Ejecutivo sobre nuestro reclamo genuino de reconocer ese gasto de funcionamiento que venía muy retrasado. No obstante, este acuerdo no ha convocado a todas las universidades y entendemos que es provocador lastimando a la educación superior y a ese federalismo del que tanto se habla".

Situación actual

Luego, Katogui habló sobre la cuestión referida al reclamo, que “es mucho más amplio, se concluyó con los claustros de la universidad y a cada parte le toca algo del ajuste”. Añadió:

“Teníamos obras en marcha, que ahora están detenidas y no sabemos qué va a pasar. Eran obras para el instituto de investigación, obras para la Facultad de Artes en Oberá, y otra infraestructura en Iguazú”.

Seguidamente, detalló sobre los reclamos estudiantiles por becas, “el científico tecnológico por quita de financiamiento para la continuidad de programas, y el mismo sistema de becas del Conicet. Se trata de lo exigido por los estudiantes y que se exclamó en la pasada marcha universitaria en más de 60 ciudades”. “Los reclamos no estaban ligados solamente al presupuesto de los gastos, la novedad que tenemos es que se resolvió solo con un acuerdo puntual para una sola universidad”, lamentó.

Manifestó también que la Unam ratificará el pedido de actualización para la partida de los gastos. En este sentido, apuntó que “no olvidamos nuestros reclamos de los sueldos docentes y no docentes que están atrasados, y hubo un retraso importante en las inscripciones, las becas y lo relacionado a infraestructura, la parte científica y tecnológica”. “El sistema universitario está siendo perjudicado y cualquier cosa que pase para recuperar el sistema de cada una de las universidades llevará mucho tiempo. Son años de formación. Hay investigadores que se van del país y han invertido muchos años de su vida estudiando, grados y posgrados, y tras el desmantelamiento a las universidades los especialistas contribuirán con el desarrollo de otros países”, sostuvo.

Indicó, además: “En la Unam lo que hemos hecho es darles prioridad a ciertas cuestiones y esto ha disminuido el gasto”.

“No hemos sostenido el mismo nivel de actividad que teníamos el año anterior, lo que implicó menor cantidad de becas de comedor, viajes estudiantiles no se realizaron de la misma manera.

Se hicieron programas para reducir consumo de energía y también la asistencia de nuestros docentes a las actividades científicas y congresos. Toda esta reducción de gastos tendrá sus consecuencia”.

Lamentó nuevamente que la crisis no es solo de la universidad, “sino que nos pega de lleno a las familias que sostienen a los estudiantes, y debido a estas políticas de ajuste muchos habrán dejado y abandonado su carrera. Su retorno está sujeto a condiciones que posiblemente no se den”.

Ratificar el pedido

Katogui anticipó que hay novedades sobre el paro de los gremios de docentes y no docentes universitarios, lo que implica en menos clases de docentes. “Estamos evaluando unas serie de alternativas para presentar nuevamente nuestros reclamos, y avisaremos”. Por su parte, el rector de la Unau indicó que las universidades seguirán en la lucha por el reclamo esperando que ese acuerdo se derrame a las otras 60 universidades. En ese sentido, los rectores recalcaron que se entiende que la situación económica del país es crítica pero que se tiene que tratar de llegar a un consenso.

"Necesitamos una inyección económica mayor para poder construir, formar nuestra biblioteca, laboratorios, espacios administrativos y áulicos", cerró Semczuk.

Asambleas constantes

Moreno, referente del Frente de Estudiantes en Lucha, relató que “se encuentran en constantes asambleas debido a los reclamos que llevan adelante”. “En un marco de clases públicas y asambleas donde participan el Frente de Estudiante en Lucha, Comité de Universitario en Lucha, que es un Frente de autoconvocados como docentes, no-docentes, estudiantes y graduados. También realizamos diversas intervenciones y buscamos replicarlas en otros lados”, contó Moreno.

Relató que el panorama actual de los estudiantes “es cada vez peor y más grave”. Aseguró que “en Humanidades los estudiantes pueden acceder a la beca del comedor que solo provee almuerzo, y algunos por burocracia no pudieron inscribirse y actualmente solicitamos la reapertura para que los que quedaron fuera del sistema puedan hacer goce de la beca”. Por otro lado, mencionó que cerraron las becas de apuntes. “Tampoco tenemos cena y almuerzo los días sábados, lo que genera que el estudiante tenga más gastos diarios, y a los que se suman apuntes, alquiler y vivir. Hay algunos que hacen malabares para poder estudiar, lo que hacen que coman una vez al día”, lamentó.

Por otro lado, apuntó que la Escuela de Enfermería solamente tiene “una especie de beca para 100 estudiantes por la que se les da $20.000 para comer, un monto que sirve como mucho para una comida de cuatro días”. Sobre Exactas, dijo que “no hubo respuestas de las autoridades de esta Facultad y siguen sin comedor, mientras que Económicas tiene un comedor arancelado para 50 estudiantes y para otros 150 sin arancel”. Luego, apuntó que “el ajuste se dio claramente sobre los estudiantes, cuando para los comedores universitarios en cada facultad los aspirantes a las becas superaban los mil”.

Por otro lado, en cuanto a los albergues mencionó que hay más de 500 estudiantes hospedados allí. “Tienen problemas con electrodomésticos, habitacionales, se inunda el camino de acceso al barrio, sumado a que tienen que pagar los servicios de luz y agua con altos costos”. En este contexto, insistió que entre lo que exigen desde los frentes, también se encuentra una mejora de infraestructura para los albergues, “hay sobrepoblación, viven 12 estudiantes en lugares que están preparados para 6 personas”.

Moreno hizo hincapié en que “cada vez más alumnos dejan la universidad para trabajar o abandonan parcialmente los estudios para poder mantener sus costos de vida”. Debido a ello, insistió en que “es importante resistir y continuar con las acciones, y estar unidos en lucha para que los reclamos lleguen a las autoridades y se tome conciencia de la magnitud que trajo el desfinanciamiento a las universidades públicas”.