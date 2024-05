Iguazú declaró la emergencia educativa | El Territorio

La emergencia educativa tendrá una vigencia de 2 meses con posibilidad de renovarse el periodo, además elevaran un pedido al gobierno provincial para que soluciones el conflicto docente.

jueves 16 de mayo de 2024 | 22:33hs.

En la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Iguazú, además de los 5 puntos plasmados en el orden del día se trataron dos proyectos sobre tablas, el primero un proyecto de comunicación que solicita al gobierno provincial que arbitre los medios necesarios para resolver el conflicto docente y el segundo, un proyecto de declaración de Emergencia Educativa, ambos proyectos fueron aprobados de forma unánime.

Seis de los 7 concejales dieron quorum para la realización de la sesión ordinaria, donde aguardaba un importante grupo de docentes que acudió a la sesión buscando el apoyo de los ediles. En su alocución la edil Humberto Pereyra que hizo uso del articulo 110 demostró un claro apoyo a la lucha docente “Quiero manifestar mi apoyo de mejoras salariales de los trabajadores en general y del docente, yo soy un trabajador, el que trabaja quiere y merece un sueldo digno. Nosotros vamos a estar siempre a disposición para hacer todo lo que este dentro de nuestras facultades para mejorar la calidad de vida”

Por su parte Raquel Matcoski durante el tratamiento del proyecto de comunicación “Los trabajadores en general estamos sufriendo las consecuencias de la inflación histórica de los últimos meses y del poder adquisitivo, estamos muy preocupados por la situación que están atravesando los docentes y los alumnos que deberían estar hoy y siempre en las aulas, pero confiamos en la mesa de dialogo que va a mantener la provincia con los gremios el próximo lunes”

Por su parte el edil Alejandro Verón, se refirió a los motivos por los cuales el municipio es parte responsable de la Emergencia Educativa “La municipalidad no está atendiendo a los directivos que solicitan el corte de pasto, hay escuelas que realmente ya deben estar protegidas por parques nacionales de tan alto que esta el pasto y el monte está tomando el edificio” y agregó “el estado edilicio de los establecimientos es responsabilidad del municipio por eso debemos declarar la Emergencia Educativa municipal”

Por su parte el edil Omar Gómez hizo referencia acerca de la situación de la educación en Iguazú e hizo mea culpa “Somos culpables, y yo estando acá por el voto de la gente, voy a hablar y voy a reflejar por ellos. Sin educación el pueblo es sometido. A mi me da vergüenza, estar acá y estar hablando de esto. No podemos estar en el año 2024, hablando de que no cobran lo suficiente, es muy triste”

Para finalizar la discusión, Rodrigo Lugo, hizo referencia al documento emitido por el asesor legal del Honorable Concejo deliberante que manifestó que el Concejo no tenía competencia para declarar la emergencia educativa. “Este dictamen nombra 10 artículos de la carta orgánica municipal respecto a la educación, ninguno se cumple por parte del intendente municipal. Todo lo que está plasmado acá es nuestra competencia y sabemos que hay razones de sobra para declarar la emergencia educativa”

Ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad, y dicha decisión fue celebrada por los docentes que se encontraban dentro del recinto y los que estaban en vigilia fuera del edificio que no ingresaron al Concejo por falta de espacio.

El proyecto, no solo solicita que se declare la Emergencia Educativa la Ciudad de Puerto Iguazú, por el plazo de 60 días, renovables de ser necesario; en materia de infraestructura, recursos humanos y salud escolar en los tres niveles a partir de la sanción de la presente.

En sus articulados solicitar al Poder Ejecutivo Provincial y por su intermedio, al Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones; que resuelva con carácter urgente e instrumente los mecanismos de negociación y diálogo, para resolver la problemática que mantiene a todos los trabajadores de la educación de la provincia de Misiones, en lucha y movilización por salarios dignos a la actividad que ejercen.

Ademas solicita la culminación de las obras edilicias en la Escuela N°746 y que llevan adelante relevamiento del estado edilicio de todos los establecimientos escolares, por la Comisión de Obras y Servicios Públicos de este Honorable Concejo Deliberante, el cual será elevado con carácter de Informe Técnico, al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones; al Consejo General de Educación y a la Unidad Sectorial De Coordinación Y Ejecución De Programas Y Proyectos Especiales del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones.

En otro de los artículos el proyecto de declaración solicita Instar al Consejo General de Educación con carácter de urgente; el cumplimiento del nombramiento del personal de servicio; para cubrir las necesidades de mantenimiento de los establecimientos escolares de nuestra ciudad.

Y propone elaborar un plan de trabajo, conjuntamente con los Directivos y Docentes de los establecimientos escolares, para articular herramientas e instrumentos que permitan trabajar sobre problemáticas específicas de las comunidades educativas.

Pidieron también en El Soberbio

En El Soberbio, los docentes ingresaron un pedido de Declaración de la Emergencia Educativa en el Municipio.

A la tardecita noche de este jueves, docentes de distintos establecimientos educativos participaron de la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante local.

"Se leyó la nota presentada formalmente por el colectivo docente y, luego, varios colegas pudimos expresarnos para explicar con mayor profundidad los diversos reclamos, que exceden lo estrictamente salarial. Todos los concejales manifestaron su apoyo y se propuso una sesión extraordinaria para el próximo martes", indicaron los docentes en un comunicado.