Haddad, entre la historia y el presente de La María Antonia

domingo 20 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

El escritor Rodolfo Walsh, en el libro ‘El violento oficio de escribir’ (1953 a 1977) detalla que “de las escasas plantaciones misioneras que superan las 400 hectáreas, una de las más hermosas y antiguas es La María Antonia”, cerca de San Ignacio. “Espesuras del viejo monte cubren todavía un tercio de sus 1.500 hectáreas, escondiendo ruinosas fortificaciones -un fragmento quizá, de la llamada ‘trinchera paraguaya’- y sombreando el camino elevado que hicieron los jesuitas al borde del Paraná”. Luego, Walsh destaca que “inclusive el edificio señorial pertenece hoy a Andrés Haddad, un argentino sesentón e infatigable nacido en Siria”. Efectivamente, el escritor se refiere a quien por entonces era el nuevo propietario de La María Antonia, que se puso en venta en 1953. Entonces, Andrés Haddad, un comerciante de origen libanés con despachos de ramos generales en San Ana y San Ignacio, se interesó y concretó la compra de esta propiedad, el 6 de diciembre de 1955 por los integrantes de una comisión liquidadora designada por las sucesiones de Rafael (h) y Marcelino Herrera Vegas (h), con una superficie de 1.459 hectáreas.

Todo este proceso, como el libro de Walsh que exhibió a El Territorio, atesora con orgullo Jorge Haddad -hijo de Andrés- y actual propietario de La María Antonia.

¿Alrededor de 1954 la familia Haddad se hizo cargo de la estancia La María Antonia?

Exactamente. Mi padre tenía un negocio en San Ignacio de Ramos Generales. Había conocido la dinámica de La María Antonia cuando estaba en su pleno apogeo y siempre le llamó la atención y admiró toda la tarea que habían realizado los primeros dueños del lugar y el desarrollo del lugar. Cuando en 1953 se entera de que eso estaba en venta -porque siempre estuvo en manos de administradores-, se arriesga y decide comprarlo. Era una tarea titánica porque él -su padre- era un almacenero, un pequeño productor y se arriesga a adquirir un establecimiento que tenía 1.400 hectáreas de superficie plantada con una infraestructura tremenda.

Mi padre tenía una pequeña chacra de 50 hectáreas, donde también había plantado yerba mate, porque la consideraba un producto muy noble. Por eso, cuando se enteró de la venta, viajó a Buenos Aires y empezó a negociar con los dueños de La María Antonia, que lo vieron muy entusiasmado y lo ayudaron mucho. Con la ayuda del Banco Nación y algunos amigos, comenzó a hacerse cargo de ese tremendo establecimiento que tenía en ese momento 400 obreros todavía, sostenido desde Buenos Aires, porque todo se administraba desde allá.

¿Se acuerda qué nivel de producción y ventas tenían aproximadamente en ese momento?

En el momento en que mi padre se hace cargo estaba todo muy abandonado, ya prácticamente no se producía y él empieza a recuperar los yerbales. En el momento cúlmine se llegó a producir dos millones y medio de kilos. Ese nivel en este momento es comparable a los que producen los Urrutia o Las Marías, Rosamonte, son muchos los productores que producen en cantidad en este momento. Por entonces no éramos los únicos en producir ese volumen, eran Martel, La Plantadora que estaba en manos de Mattos y era un vecino nuestro de Santa Ana y que también fue el primero que se interesó -aunque luego desistió de la idea de comprar La María Antonia-. Narciso Mattos era un vecino nuestro y le transmite a mi padre que La María Antonia estaba en venta.

¿Hasta qué fecha estuvo su padre al frente del establecimiento?

Estuvo hasta el año 1993, viviendo con nosotros en el campo y mi hermano y yo colaborábamos con él. Entonces tenía cerca de 93 años y como no había suficiente atención médica en San Ignacio, tuvimos que traerlo a Posadas.

¿Cuándo se quedó a cargo de la estancia y cómo quedaron con la explotación de la yerba?

En 1977 me recibí en Buenos Aires, me casé y vinimos con mi esposa a colaborar con mi padre porque ya la situación estaba bastante crítica en el campo, porque había sucesivas crisis de yerba y lo vinimos a acompañar hasta el 96, cuando divide el campo con mi hermano, hermana y a mí. Entonces, al quedar atomizado el campo, disminuye su capacidad de producción y no pudimos continuar en forma activa como lo teníamos cuando estaba todo integrado. De esta manera, pasamos de ser productores a tener una marca Sol y Selva, molinos. Pasamos de productores a molineros, al dividirse, no pudimos compaginar y pasamos a ser productores de hoja verde nada más. Que es el proceso que llevamos hasta estos días.

Como símbolo de lo que representó La María Antonia, ¿qué queda en el lugar?

Está atomizado, porque parte de lo que me había tocado a mí los repartí con mis hijos y cada uno tiene un lote de yerba, me queda la casa y parte de las viviendas de los obreros.

¿Qué concepto tiene de lo que representaron los orígenes de La María Antonia?

Realmente fueron unos pioneros y muy adelantados a su época. Pusieron mucho entusiasmo y se convirtieron en artífices de todo un movimiento empresario. Los venezolanos Herrera Vegas trajeron a sus parientes Palacios, quienes fueron los que hicieron el verdadero trabajo. Construyeron la casa, hicieron las plantaciones y se convirtieron en líderes de la región. Tal es así que formaron una Liga Patronal que se enfrentó con la Liga Obrera de la zona y se produjeron episodios que terminaron hasta en el Congreso de la Nación, porque uno de los implicados, que era Mañasco -líder obrero-, se enfrentó con ellos y mataron a Stevenson que era el ingeniero que diseño la maquinaria. Fue quien innovó el proceso de secado y despertó los celos de Mañasco que dirigía a un grupo de obreros rurales y decía que él venía a quitarles trabajo con la mecanización. Justamente Stevenson traía maquinaria cuando lo matan en el Yabebiry. Lo acusan a Mañasco, por quien se pide cadena perpetua, pero después, los gremios de Buenos Aires y hasta defendido por Lisandro de la Torre (abogado, escritor y dirigente político), lograron la liberación de Mañasco que era un caudillo de la época. Palacios como contraposición, era el líder de los empresarios, era uno de los dueños de La María Antonia, porque después terminó litigando con sus parientes los Herrera Vegas y les gana un juicio, por lo que la tercera parte de La María Antonia pasa a manos de los Palacios. Por eso, ahora, antes de llegar a La María Antonia se pasa por un lugar llamado El Triunfo. que denota ese triunfo logrado jurídicamente

¿Qué destino tenía por entonces la producción de la yerba mate?

Todo iba a Buenos Aires. Los molinos estaban situados en Rosario. Se trasladaban en barcazas. Alcancé a presenciar los últimos embarques. Se llevaban alrededor de 400 a 500 mil kilos cada barcaza.

¿Qué le representa La María Antonia?

Sin dudas, La María Antonia junto a los vecinos Martel y Compañía y Allain, que era una familia suiza, fueron los pioneros que lograron las primeras plantaciones masivas junto a la Estancia de Santa Inés, con los Acuña que fueron los pioneros en la plantación de yerba en esta zona. Con ellos se cerraba la historia de las grandes plantaciones.

Informe de domingo

De los duros orígenes del cultivo a planificar el futuro

Escuelas para adultos tuvieron 25.000 matriculados este año

Haddad, entre la historia y el presente de La María Antonia

La María Antonia es un museo a cielo abierto en San Ignacio

El mensú, el eslabón yerbatero 100 años atrás

La infusión que llega al 90% de los hogares de la Argentina

El sistema de corresponsabilidad gremial trajo una mejora al sector

Para industrializar, requieren yerba de todas las zonas

En Corrientes afirman que la demanda no tiene techo

Secaderos piensan en mejorar sus procesos

Productores y cosecheros proyectan mejoras conjuntas

El Inym apunta a la calidad, el precio y los mercados