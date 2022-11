El sistema de corresponsabilidad gremial trajo una mejora al sector

domingo 20 de noviembre de 2022 | 6:05hs.

Raúl Karaben, contador público y presidente de la Cooperativa de Productores de Yerba Mate de Santo Pipó, dialogó con El Territorio sobre las oportunidades que puede tener en los próximos años el trabajo con la yerba mate. Consideró que el cambio en el consumo es poco probable, pero reconoció que hay oportunidades inéditas con nuevas bebidas a partir de extracto de yerba mate. Consideró un gran logro lo conseguido con la corresponsabilidad gremial para el blanqueo de los trabajadores. Y a pesar de las muchas críticas, abogó por su conservación.

“Cada cooperativa trata de hacer lo mejor para su socio, es lo que creo que nos pasa a nosotros. Tratamos de proyectar y trabajar en consecuencia en lo que tenemos al alcance. Hay algunas cooperativas que reciben ayuda y otras no, pero es la realidad que tenemos”, comentó el directivo.

Recordó asimismo que días atrás “hubo una reunión de las cooperativas que están representadas en el Inym por el tema puntual de no aumentar la estampilla de la yerba mate, para no presionar más sobre el precio de góndola, ya que eso termina perjudicando al productor. Lamentablemente después el Inym termina aprobando otro presupuesto diferente al que tenían las cooperativas”.

Karaben remarcó que las entidades asociativas dependen del trabajo del Estado.

“Lo que nosotros necesitamos realmente es del trabajo del Estado. Una preocupación que tenemos es que no queremos que caiga el régimen de corresponsabilidad gremial, al que algunos están cascoteando fuerte. A nosotros no nos parece oportuno tocarlo, creo que trajo un gran alivio al sector. Y al querer tumbarlo, como están pretendiendo algunos, no nos ayuda para nada. Nos parece que ha traído una gran mejora a todo el sector, tanto de los productores como de los tareferos”, comentó en referencia a ello.

El consumo de la yerba mate

Consultado sobre la proyección de ventas de la yerba mate, el directivo recordó que hay pocas posibilidades de que el consumo crezca notoriamente. Al menos con la venta de los productos tradicionales.

“El tema es así: a veces con la yerba mate hay gente que opina sin conocimiento sobre el fondo del problema. El mercado de la yerba mate es un mercado de demanda inelástica. Eso significa, que la demanda es bastante difícil de cambiar. No es que de un día para otro se va a producir un millón o 10 millones o 100 millones de kilos y se los va a poder vender rápidamente. No. El crecimiento del consumo es muy lento, de un 2 o 3 por ciento anual. Realmente es muy lento”, detalló.

Y diferenció que “si hay alguien que crece, es porque se fagocita o se come a otro. Y eso es muy común en la yerba mate. Ahora el mercado externo es más difícil todavía. La promoción hay que hacerla muy lentamente. No es algo que pueda proyectarse el exportar más y se logre. De hecho, el Paraguay nos ganó más mercados rifando los precios, nos han ganado lugar a través de sus ofertas. Porque tienen un producto mucho más barato que el nuestro. A ellos los dólares les rinden más, a nosotros nos liquidan un dólar a unos 150 pesos. Recibimos prácticamente la mitad de lo que deberíamos recibir”.

En cuanto a las posibilidades de desarrollar otros productos a partir de la yerba mate, recordó que hay una creciente demanda por bebidas energizantes.

“En Europa hay un boom hoy con lo que tiene que ver con energizantes. Hay latitas de mate cocido en distintas formas. Las venden como una base de energizante. Es muy interesante, pero habría que trabajar con lo que es lo soluble. Es una opción desarrollar otra bebida diferente a la que nosotros bebemos tradicionalmente. Se debería pensar más como lo ve el europeo, cómo ayuda a la salud”.

