Consolidar más sectores, la clave de la industria misionera en 2022

La industria misionera concluye el 2021 con indicadores positivos. Como definió el ministro de Industria de la provincia, Nicolas Trevisan, “con números históricamente favorables”. El crecimiento sostenido de las diferentes actividades que componen la producción local y la generación de más de 1.000 puestos de trabajos en el sector son el resumen de lo que el año dejó.



A partir de ahora, se piensa en los trabajos para el año que viene.



En diálogo con El Territorio, Trevisan señaló que “en Misiones hay muchos desafíos y si bien hay sectores que están consolidados, hay otros que tienen una gran cantidad de participantes y que están en una situación precaria, trabajando de forma artesanal y que todavía no lograron la transformación hacia fábricas”, y luego mencionó tres: el sector esenciero, el de producción de azúcar y el de las carpinterías.



En este sentido, indicó que el objetivo es potenciar el desarrollo de esos tres sectores, con capacitaciones y mayor dotación de tecnología para la producción a escala. Además, se seguirán acompañando a las diversas actividades industriales de la tierra colorada.



Estado de situación

En un detalle más fino, el ministro de Industria explicó que cada una de las tres actividades es fundamental en la economía misionera, pero que aún tienen puntos que deben ser trabajados para su consolidación y masificación.



Cada uno de los rubros tiene sus particularidades que deberán atenderse. “Si bien hay políticas transversales, también hay políticas especiales según el caso”, precisó Trevisan.



“En el caso de los carpinteros, con un proceso de capacitación, equipamiento adicional de determinado muebles y que eso lo podamos vender mediante comercio electrónico. Eso requiere de capacitación, de apoyo técnico de cómo producir con niveles de calidad, con equipamiento y asistencia constante. Hay mucho para lograr esa transformación que se requiere en este rubro, pero no es sencilla”, enfatizó.



Luego, mencionó al sector esenciero: “Tiene grandes compradores a nivel mundial, hay mucho interés. Por lo que la idea es armar consorcios geográficos de productores, para lograr una calidad mejor y que se concentre la producción de varios esencieros en la zona, con kits de destilación en otras zonas geográficas y de sus alrededores, sobre todo teniendo en cuenta que eso significaría tener una producción con más volumen y que va a permitirle que acceda a los grandes compradores de las esencias, como lo son la industria farmacéutica y de la limpieza”.



Y en el caso del azúcar hecho en Misiones “la idea es que puedan estar en tiendas gourmet y que puedan ser fabricados en serie”.



“El esenciero, el de azúcar y el de carpinterías son los sectores más postergados y que tienen capacidad de crecer. En eso vamos a trabajar. Pero sin descuidar las otras actividades industriales. Pero, en resumidas cuentas, es asignar y generar mayor valor agregado”, resumió el titular de la cartera de Industria.



Construcción y forestoindustria

Año nuevo, desafíos nuevos. Esa premisa es a la que apuestan desde los sectores de la construcción y de la forestoindustria luego de un 2021 con indicadores positivos aunque con algunos vaivenes en el medio.



Al respecto, Nicolás Dei Castelli, titular de la delegación Misiones de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) manifestó que “siempre el sector de la construcción es positivo y creemos que va a andar bien el año que viene”.



“Si se dan las inversiones que desde Nación vienen prometiendo, la construcción tendrá un buen año, sobre todo teniendo en cuenta que la construcción es la que motoriza a toda la economía. Sobre todo en lo que refiere al déficit habitacional, en la ampliación de los tendidos eléctricos, en obras de redes cloacales y de agua”, indicó.



En tanto, Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima), manifestó que “para el año si no hay una devaluación con un tipo de cambio tentador para la industria, las exportaciones irán en baja. Estamos perdiendo contra el dólar y dependemos mucho del tipo de cambio que haya el año que viene”. Esto con el objetivo de sostener los volúmenes de exportación de madera misionera que se lograron en dos años, en medio del boom de pedidos por la pandemia.



Además, desde el sector se volverá a insistir en la quita de retenciones en los productos madereros que se exportan, que es del 4,5%. “Es una retención que se impuso en el gobierno de Macri y que aún persiste. Sería importante que se elimine porque son porcentajes que terminan perjudicando”, señaló Queiroz.

