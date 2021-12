Los dirigentes remarcan fortalezas y debilidades a tener en cuenta

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

La dirigencia misionera brinda una mirada de los desafíos que se presentan para un nuevo año, desde las fortalezas hasta las debilidades. Lo realizado hasta aquí por quien está en la función ejecutiva, como el caso del intendente de Posadas, Leonardo ‘Lalo’ Stelatto (ver Página 12), hasta los diversos proyectos a ser impulsados por los legisladores del oficialismo y la oposición, tanto en la Cámara de Diputados de la Nación, la Legislatura de Misiones y el Concejo Deliberante de Posadas.



Wellbach, con esperanza

Ricardo Wellbach, ministro coordinador general de Gabinete, entiende que se inicia un “tiempo de esperanza”.



Ello tras recordar que los misioneros “hace exactamente un año iniciamos el proceso de vacunación y, en medio de la incertidumbre absoluta de la situación sanitaria, logramos sostener la actividad económica”.



Planteó que “si bien hay tendencias, como la cuestión de otras cepas, con una población con el 70 por ciento inmunizada y el trabajo intenso de la inmunización, en el que volvemos a encontrarnos con gente que no se vacunó, creo que nos va a dar una cierta tranquilidad para la actividad económica”.



Por ello, el ministro de Gabinete entiende que se viene una etapa de mayor recuperación, “tras casi dos años de cuidado, de lograr sobrevivir, ahora toda la sociedad tiene las expectativas de reconstruirse”.



Por ello, insistió en que el tiempo que viene es de esperanza. “Creo en la capacidad de los misioneros y de los argentinos de reinventarse, como demostraron algunas actividades que no existían y ahora algunos actores que deberán reconvertirse”.



Sumado a los que perdieron bienes o trabajo, es “allí donde deberá estar un Estado presente”, afirmó.



Wellbach resumió que ello significa un fuerte rol del Estado “para animar, fortalecer e incentivar en un nuevo tiempo”.



Por ello, confía en que “se iniciará una etapa de reconstrucción de la economía y la sociedad”. En medio también de nuevos estilos de convivencia, de comercialización, más allá de un país atravesado por deudas y políticas internas.



Para concluir, confía que llega para los misioneros un verdadero tiempo de reconstrucción y se muestra muy esperanzado que ello ocurra.



Fernández, por más obras

El diputado nacional de la renovación Carlos Fernández indicó que estarán todos en la Cámara de Diputados con el teléfono abierto hasta el 31 de diciembre, en principio, esperando eventuales señales de cómo continuará el abordaje de las obras contempladas en el presupuesto nacional que había sido rechazada por la oposición.



Destacó la importancia que tiene el interbloque Provincias Unidas, del que forma parte por Misiones junto al diputado Diego Sartori.



Afirmó que, por ahora, aquellas obras proyectadas y con preacuerdo en teoría saldrían todas.



Citó en tal sentido la continuidad de las obras de autovía sobre la ruta nacional 105, incluidas las mejoras previstas en el aeropuerto de Posadas, que estará paralizado desde marzo y al menos por unos seis meses, cuando estarían listas las refacciones para volver a operar. Del mismo modo indicó haber logrado avanzar con obras para Oberá.



Las que generan dudas, según el legislador nacional, son las obras que habían sido incorporadas como paquete importante que rondaría los 100 mil millones de pesos, además de la tan ansiada zona aduanera especial. Ambas iniciativas habían sido incluidas en el presupuesto que fue rechazado.



Fernández entiende que volverá a ser tema de análisis a principio del próximo año, posiblemente desde febrero.



No obstante, destacó un mayor diálogo con la Nación al recordar que también seguirán formando parte de todo el proceso de negociación tanto el gobernador Oscar Herrera Ahuad como el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.



En el medio, está la reunión mañana de gobernadores y el presidente Alberto Fernández y colaboradores para abordar la firma del consenso fiscal.



Según lo que allí se acuerde también podría cambiar el escenario de manera favorable a Misiones y el resto de las provincias afectadas por no contar el cálculo de recursos y gastos para el 2022.



“Había muchas expectativas en los municipios por las obras previstas. Ojalá se pueda repensar y reacomodar, porque perjudica a todo el país, porque son obras que no tienen capacidad económica de afrontar solos la Provincia y los municipios”, concluyó.



Decut: “La clave es la educación”

La diputada provincial de la renovación Sonia Rojas Decut se mostró con las mejores expectativas para el año que entra, al sostener que “los misioneros somos resilientes y encaramos el futuro con esperanza”.



Allí repasó que Misiones optó por una economía basada en el conocimiento, en el agregar valor a la cadena productiva.



“Creo que la apuesta por la ciencia, la investigación y la innovación nos conducirán hacia un modelo de desarrollo económico sostenible, con menores emisiones de carbono, con infraestructuras más inteligentes en términos climáticos, con la implementación de procedimientos de precios para las emisiones de carbono, con medidas de innovación para reducirlas, de transición hacia energías limpias y al fortalecimiento de la agricultura sostenible y de la industria 4.0, entre otras”, resumió.



Por ello, entiende que “Misiones tiene un gran potencial de crecimiento económico con las políticas de preservación de nuestra biodiversidad y del mantenimiento de los servicios ecosistémicos, la economía circular y digital, el ingreso al mercado de créditos de carbono, que no sólo atraerán inversión privada y extranjera, sino que nos posicionará con un fuerte liderazgo regional y global”.



A su vez, añadió: “Si tengo que preguntarme dónde estaremos en algunos años, me remito a nuestro sistema educativo. Para mí es el factor clave de la economía del conocimiento. En ese sentido la Ley de Educación Disruptiva, con su arquitectura flexible, nos otorga el marco para adaptarnos al ritmo de cambio del siglo XXI, creo que debemos enfocarnos ahí para adelantarnos al impacto que tendrán las tecnologías disruptivas sobre el sistema, creo que el avance de la robótica, la automatización, la inteligencia artificial, la biotecnología, la ciencia de datos, la realidad virtual y aumentada, hará que sea determinante formar personas íntegras, con ética de trabajo, de gran flexibilidad mental y con habilidades que nos permitan a los misioneros adaptarnos a los cambios y al aprendizaje continuo con rapidez y sencillez”.



“En este sentido, tenemos una gran oportunidad para impulsar la formación profesional para que ésta sea tan competitiva como la universidad, creo que podemos pensar en un trabajo legislativo que le otorgue flexibilidad a la oferta formativa, mayor relación con las empresas, la industria, la universidad y la educación no formal a través de trayectos formativos, certificaciones con empresas, nuevos modelos de cooperación académica y desarrollo de proyectos colaborativos. Gracias a la visión del presidente de la Legislatura Provincial, Carlos Rovira, la provincia cuenta con una infraestructura en ciencia, tecnología e innovación muy sólida con los programas provinciales de vanguardia como el Parque del Conocimiento, la Escuela de Robótica, Secundaria de Innovación, la Plataforma Guacurarí, el Polo Tic, Parque Industrial y el Silicon Misiones. El gran desafío será articular este gran ecosistema de innovación con la industria, las empresas, universidades y el sistema de educación formal, para que con la internacionalización de estas organizaciones entremos en una especie de obsesión por la educación y logremos repensarnos en una cultura de innovación que nos lleve a alcanzar resultados extraordinarios, para construir juntos la provincia que soñamos la clave es la educación”, concluyó.



Arjol: recuperar el crecimiento

Desde la oposición, el diputado nacional Martín Arjol planteó que la Argentina debe recuperar en 2022 el camino del crecimiento, la creación de empleo, el restablecimiento del poder adquisitivo de la población y la urgente corrección de todos los desequilibrios macroeconómicos que son la base de una crítica situación social, con más del 40% de la población bajo la línea de pobreza y más del 60% de los menores de 14 años en esa condición.



“Lamentablemente, el gobierno fracasó en su gestión sanitaria y económica, por lo cual nos encontramos hoy con un retroceso en todos los órdenes respecto del escenario del 2019. Nadie cree que la inflación en 2022 vaya a resultar inferior al 50% y ese dato debe movilizarnos a todos”.



Planteó que es el gobierno el que debe trazar un plan sostenible y que tienda a estimular la inversión, a buscar equilibrios fiscales y monetarios y a darle empleo a la gente.



“En esa dirección es imprescindible que busquemos consensos para ocuparnos entre todos de definir cómo atendemos los problemas cotidianos de la gente, cómo desplegamos horizontes de futuro y esperanza para las familias, los jóvenes, las pymes y todo el sector productivo”, afirmó el legislador.



Respecto a Misiones, entiende que se debe trabajar para recuperar el impulso del turismo, muy castigado en la provincia.



“También en la reglamentación del artículo 10 de la ley 27.264, como compensación por las asimetrías y desequilibrios que padecen las pymes misioneras con respecto a las de los países limítrofes. Es vital, además, asegurar la creación de la prometida y nunca cumplida promesa de establecer una zona franca para lograr que buena parte de los misioneros que abandonaron la provincia por falta de oportunidades tengan estímulos para regresar y contribuir a enriquecer nuestra vital comunidad”, comentó.



Arjol planteó que “en los últimos dos años cada vez más jóvenes sienten desazón y desesperanza por la falta de trabajo y emigran en busca de oportunidades. Es indispensable generar fuentes de empleo para nuestros jóvenes porque de ello depende el futuro de nuestra provincia”.



Andersen, por los nuevos desafíos

“Desde la Unión Cívica Radical, luego de un año donde los resultados electorales nos han dado un lugar de responsabilidad aún mayor que el que ocupábamos, por la representatividad que implican los votos obtenidos, estamos convencidos que debemos seguir fortaleciendo el Frente Juntos por el Cambio”. Todo lo previo fue planteado por Ricardo Leandro Andersen, presidente de la UCR distrito Misiones.



“El 2022 será un año de grandes desafíos”, planteó para luego detallar los desafíos: “Debemos trabajar a nivel nacional, provincial y municipal desde el lugar de oposición, siendo la voz de los miles de misioneros que han elegido otra forma de ejercer el poder; pero también con la responsabilidad de buscar soluciones a las problemáticas que desde hace mucho tiempo no encuentran respuesta en nuestra Provincia. Buscando que se den las inversiones en infraestructura que favorezcan a la producción y al turismo, faciliten las condiciones de quienes quieran apostar al crecimiento en la tierra colorada, y no empujen a nuestras empresas a radicarse en provincias vecinas”.



Andersen planteó la necesidad de “poner la mirada en la educación y en la salud que son el pilar sobre el cual podemos garantizar un futuro con oportunidades a nuestra gente, teniendo una mirada federal y de respeto a las autonomías municipales y provincial”.



Entiende que “el mayor desafío es generar una opción de gobierno para los misioneros que hace más de 20 años no encuentran respuestas a problemáticas básicas como ser el acceso al agua potable, energía de calidad, el acceso a una vivienda digna, conectividad, justicia y seguridad”.



La Unión Cívica Radical, como integrante fundamental de Juntos por el Cambio, adelantó, “seguirá trabajando todos los días de cara a la gente, en la calle, en los barrios, en las chacras, porque tenemos la fuerza, la energía y las ideas para gobernar la provincia de Misiones, con gente capacitada, pero sobre todo, con gente de bien, con políticas modernas y con las banderas que nos dejaron quienes se transformaron en ideas”, dijo Andersen.



Klipauka, por trabajo y educación

La diputada nacional por Activar (JxC), Florencia Klipauka, indicó que el año que inicia es muy importante para el país.



“Luego de transitar un 2020 y un 2021 acechados por la pandemia, ahora nos toca comenzar un nuevo año con expectativas de empezar a dejar atrás el coronavirus, pero con una serie de problemas que se agravaron en estos últimos dos años. El 2022 nos recibe con cifras récord de pobreza, deserción escolar y desempleo. Nuestro país -y naturalmente nuestra provincia de Misiones- no puede esperar más”.



“Estamos transitando una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, lo que obliga a toda la dirigencia política -independientemente del partido político al que representa- a dejar a un costado todo tipo de mezquindades y contribuir, cada uno desde su lugar, en volver a tener la Argentina que nuestros abuelos vivieron y nosotros, los más jóvenes, soñamos”.



Planteó que ese camino se debe transitar con transformaciones profundas en muchas áreas, pero principalmente en dos: en el mundo del trabajo y el de la educación.



“No hay futuro posible en nuestro país si no diseñamos políticas públicas en línea con las nuevas tecnologías que trasciendan a los gobiernos y nos den previsibilidad en esas dos materias. Los índices son alarmantes: hace diez años que no creamos empleo privado y al menos 1,5 millones de chicos dejaron la escuela durante la pandemia”, cuestionó.



Entiende que “el 2022 debe ser el año en el que la Argentina deje de mirar hacia atrás y realice las reformas estructurales para recuperar la senda del crecimiento y el desarrollo”.



De Arrechea, por el consenso

“Se va yendo el año 2021 y nos preparamos para recibir el 2022 con expectativas y con la esperanza de que el gobierno haya tomado nota de lo que dejó este año que termina, en el que la sociedad marcó un claro mensaje en las urnas, de que quiere otro rumbo para la república”, resumió el concejal Rodrigo De Arrechea (UCR-Juntos por el Cambio).



En cuanto a las expectativas para el año a punto de comenzar habló de lo se espera en la Argentina. “Esperemos sea de avances en muchos de los temas que el país necesita resolver, la inflación, la deuda con el FMI, la desocupación, la pobreza, la inseguridad física y jurídica y tantos otros problemas que agobian a la gente día a día”.



El concejal de Posadas sostuvo que “para resolver gran parte de todos los problemas que tenemos hay una palabra que es clave y es consenso, nadie va a poder resolver la crisis que sufre nuestro país solo. Hace falta el apoyo de todos los sectores de la política, pero también de la sociedad en general”.



El edil entiende que “se necesita de todos para sacar la Argentina adelante y es ahí donde tiene que haber generosidad, solidaridad, donde se deben dejar los personalismos o partidismos de lado”. Por ello, sostuvo, “debemos entender que la situación es muy grave, con índices que prenden todas las alarmas, la pobreza alcanza al 40,6% de los argentinos y la indigencia al 10.7 %, lo que significa que 4,9 millones de compatriotas no cubren sus necesidades alimentarias. No es tiempo de política y de ventajas personales o sectoriales, es momento de trabajar todos juntos para lograr salir de esta situación límite en la que está el país”.



Por ello, anhela “que la dirigencia esté a la altura de las circunstancias, porque si no el país y su gente nos los reclamará y con toda razón”.

