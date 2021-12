El turismo busca afianzarse tras el despegue que tuvo en el 2021

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

Desde el inicio de la pandemia, los funcionarios y operadores turísticos repitieron que el turismo sería lo último en volver al ruedo y a generar recursos, sobre todo porque es una actividad que debe brindar confianza al visitante. Si bien la primera edición del programa Previaje logró el objetivo de impulsar para que la rueda económica comience a girar, la temporada de verano también contribuyó ya que fue muy buena en la mayoría de los destinos turísticos misioneros.



No obstante, los atractivos naturales en el Centro y Sur de la provincia crecieron de forma constante debido al turismo interno que aportó lo suyo. Ese apoyo al emprendedor local fue importante y se mantuvo durante los últimos meses, contribuyendo con aquellos que hicieron frente a la pandemia con todos los protocolos y aguantaron para que a fin de año se pueda disfrutar de una excelente temporada de verano 2021-2022, tal como está previsto.



“Analizando la situación actual, notamos que el turismo ha mejorado con el pasar de los meses, hemos recuperado la confianza y la previsibilidad”, destacó al respecto José María Arrúa, ministro de Turismo de Misiones.



En ese sentido, con amplias expectativas de crecimiento para el año entrante, y como última acción del año, el Ministerio de Turismo de Misiones mantendrá una reunión con Aerolíneas Argentinas el próximo 29 de diciembre donde se tratarán temas referidos al aumento en la frecuencia de los vuelo y la organización de arribo cuando el aeropuerto de Posadas deba parar por las obras, según adelantó Arrúa.



Asimismo, el funcionario repasó lo que fue la recuperación gradual y recordó que el verano anterior fue bueno, aunque no como los veranos antes de la pandemia. Luego, Semana Santa mejoró las expectativas debido al aumento en la cantidad de vuelos. En tanto, nuevamente la temporada de julio marcó un nuevo hito en la cantidad de visitantes en lo que respecta a números en pandemia y fue en agosto cuando comenzó a destacarse un incremento en el movimiento turístico que se mantuvo hasta fin del año 2021.



“El fin de semana de agosto nos sorprendió, ya en octubre el fenómeno se volvió a presentar y el movimiento se mantuvo hasta fin de año, se esperaba un descenso en ocupación hotelera pero no fue así, el éxito de la segunda edición del programa Previaje fue clave para este despegue, además de que Misiones fue la primera provincia que logró un corredor turístico que también aportó para que todo comience a funcionar”, indicó Arrúa



Con respecto al avance del turismo a nivel nacional, Arrúa destacó que el programa Previaje funciona muy bien, sobre todo en lo que es el turismo de naturaleza donde Misiones se posicionó no solamente con la llegada de visitantes de otras provincias sino que también a nivel interno.



“El segmento del turismo interno fue y es uno de los más importantes para nosotros, fundamentalmente para el segmento de cabañas, de apart hotel, de hoteles 3 estrellas, de emprendimientos familiares que están dimensionados y han crecido. Misiones tiene la particularidad que tiene un abanico de ofertas para todos los gustos y los bolsillos, lo que necesita el turista Misiones lo ofrece”, resaltó



Y agregó: “Misiones ofrece experiencias al visitante, a veces cuesta conseguir alojamiento en temporada alta pero siempre tiene lo que busca el turista. Tenemos experiencias en la chacra, experiencia de turismo rural, el camino de la Yerba Mate, del té, estos son productos que fueron tomando una gran trascendencia y todo esto hace que no sólo Iguazú sea turística sino toda la provincia”.



Por su parte, el intendente del Parque Nacional Iguazú, Pedro Lunello, resaltó que “el movimiento turístico comenzó tímidamente a principio de año con los cupos vigentes, hasta julio no se habían completado en ningún momento, no obstante julio fue bueno, agosto mejor que julio y así sucesivamente, tal es así que esperábamos que en diciembre se registre una baja y esto no sucedió, esperamos cerrar el año con 450 mil visitantes; y como dijo Juan Cabandié, ministro de Ambiente, esperamos volver a alcanzar el número de 1.600.000 el próximo año si la situación epidemiológica lo permite”.

