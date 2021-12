Misiones busca continuar la senda del equilibrio sin claudicar derechos

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

Misiones arrancará el año de una manera muy distinta a la Nación. La tierra colorada tiene aprobado el presupuesto desde octubre 2021, aunque también genera incertidumbre al gobierno de la provincia el rechazo del presupuesto nacional. Es que algunos proyectos macro estaban basados en fondos que venía aportando la Nación, más aquellos recursos que los diputados de la renovación de Misiones habían conseguido desde el interbloque Provincias Unidas. Dos puntos importantes quedaron afuera. Primero, los 96 mil millones de pesos para Misiones en inversiones para los 77 municipios que incluían obras en salud, energía, viviendas y corredores viales. Y, segundo y fundamental, el nuevo freno a la creación de las Áreas Aduaneras Especiales, que había sido incluida mediante gestión de la renovación al presupuesto rechazado por los diputados de Juntos por el Cambio.



“Insistiré ante el Ejecutivo nacional sin claudicar en los intereses de los misioneros”, afirmó a El Territorio el gobernador Oscar Herrera Ahuad al trazar algunos objetivos para el próximo año.



Lamentó “el daño generado por el voto de Juntos por el Cambio” que dejó a Misiones sin esos recursos. Porque al no haber presupuesto nacional, queda en duda además la aprobación y puesta en marcha del Plan Plurianual, en el que “estaba el gasoducto que también estaba incluido en el presupuesto y la consolidación de la hidrovía”, de la que forma parte Misiones.



La otra particularidad, al no contar con presupuesto nacional, es que también se carece de una actualización estimada de la inflación. Por caso, Misiones aprobó el presupuesto con 63,73% de incremento respecto del presupuesto que estará vigente hasta el 31 de diciembre y que se ubicaba, según estimaciones de los diputados de Misiones, por encima de la inflación esperada.



Puntualmente la Legislatura de Misiones fijó en 249.125.925.000 pesos el total de erogaciones del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, Administración Central y Organismos Descentralizados, para el ejercicio financiero 2022. En la provincia esos recursos serán utilizado, un 79,89% a la inversión social, 23,35% para la finalidad de bienestar social; a educación, el 22,09%; a salud, el 21,7% y 11,85% al desarrollo de la economía.



Atento a contar con un presupuesto provincial y mientras comienza la etapa de definiciones de cómo se aplicará en el 2022 el presupuesto nacional aún vigente, El Territorio consultó al gobernador Herrera Ahuad cómo se imagina será el escenario del próximo año.







Tras el rechazo del presupuesto nacional, ¿la Provincia tendrá que revisar algunas obras y observar algunos objetivos?

Insistiré ante el Ejecutivo nacional sin claudicar en los intereses de los misioneros. Pudimos incorporar obras que hubieran significado una reparación histórica. Pero ello no quita que mi gestión en este tiempo sea reparar el daño generado por el voto de Juntos por el Cambio que dejó a Misiones sin eso.



¿Cuáles son las prioridades en las que Misiones seguirá poniendo especial atención en el comienzo del 2022?

En obras hídricas, infraestructura eléctrica, acondicionamiento de escuelas, agua potable, accesibilidad de trama urbana en varias localidades.



En Misiones el presupuesto provincial tiene previsto priorizar la inversión en salud, educación, cultura y desarrollo social. ¿Nos puede decir cuáles son las obras u objetivos que tienen planeados para los primeros meses del año?

En el reacondicionamiento e inauguración de nuevas escuelas y centros de atención primaria de la salud, puesta en funcionamiento de destacamentos de policía rural.



En ese sentido, ¿cómo seguirán las inversiones en tecnologías?

Con apuesta a la educación disruptiva en el fortalecimiento de nuevas aulas maker en toda la provincia, seguir con el desarrollo de la escuela de innovación y los diferentes polos innovadores en Misiones.



¿Cómo estima que seguirán sectores como agro e industria u otras áreas que considere fundamental?

Con fuerte impulso de reactivación como lo fue en el 2021, abogando la instalación de nuevas inversiones que generen empleo y valor agregado. Ejemplo, Beira Río.



¿Hay avances, entonces, para la instalación de más industrias en la provincia?

Varios están en carpeta. Sobre todo en el área industrial.



Misiones lideró la recuperación de empleo este año. ¿Cómo se piensa sostener y ampliar en todo caso?

Con nuevas inversiones y con programas de captación de empleo como el último presentado en la Legislatura del empleo verde.



En el complejo escenario de rebrote de la pandemia en el mundo, ¿qué recomendaciones realiza a intendentes y a la comunidad en general para cuidar el buen nivel sanitario en la provincia?

La conducta social sanitaria es indispensable para sortear las nuevas variantes sin que haya impacto en el sistema sanitario. Es importante insistir sobre la vacunación y cobertura de segunda y tercera dosis.



¿Qué mensaje les deja a los misioneros para arrancar un nuevo año?

Los misioneros siempre caminamos con equilibrio en los diferentes gobiernos, es un sello de la renovación estar por encima de las estériles disputas partidarias nacionales.



Este gobernador y sus legisladores seguirán con el mismo compromiso, que primero está Misiones.

Los fondos que Misiones deberá resolver con el gobierno nacional

Al no contar el gobierno nacional con un presupuesto, en el que se establecen por ley los fondos a disponer y distribuir, provincias como Misiones dejarán de recibir los recursos de transferencia automática, luego del rechazo de la oposición a la normativa que se debatió en Diputados a mediados de diciembre. Es decir, ello dependerá del momento y las condiciones que lo decida la Nación.



Por caso, desde la Provincia se viene remarcando que tras finalizar la vigencia del actual cálculo de recursos y gastos, queda sin vigencia desde el 31 de diciembre algunas transferencias automáticas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, destinado al mejoramiento de la retribución de los docentes. Sólo por este concepto Misiones venía recibiendo en forma anual 2.176.885.001 de pesos.



También quedará por resolver cómo dará continuidad a la Ley de Financiamiento Educativo Nacional y hasta se pierde, según advirtieron en la provincia, la transferencia automática de fondos por 58.477.242.261 de pesos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) realiza a las provincias en concepto de anticipo a cuenta para financiar gastos corrientes a las provincias que no transfirieron sus regímenes provisionales a la Nación.



Otro punto remarcado es que dejará de tener vigencia la actualización del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del país, que preveía para el 2022 un importe de 46.000.000.000 pesos, recursos destinados a compensar los desequilibrios financieros del transporte público en las provincias, explicó el gobernador.

