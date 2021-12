Comercios y pymes apuntan a un plan de crecimiento sostenido

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:05hs.

Durante los dos últimos años, las pymes y comercios debieron afrontar grandes desafíos. La paralización total de actividades golpeó fuertemente y aún hoy hay sectores que no pueden recuperarse por completo. No obstante, en otras ciudades, como Posadas el panorama cambió de forma total con el cierre de fronteras. El mercado local registró un crecimiento interesante que ahora se ve condicionado por el regreso a la normalidad.



Pese a la situación dispar, los empresarios y comerciantes apuntan a la necesidad de repensar el 2022, con estrategias y políticas que ayuden al desarrollo de aquellos sectores que todavía no han podido reactivarse, y sostenga el crecimiento de aquellos que sí lo han conseguido. Al respecto se refirió el presidente de la Confederación Económica de Misiones (Cem), Alejandro Haene, quien indicó que “hay que tratar de ser conscientes de que está faltando a nivel nacional un plan económico en el cual se contengan sobre todas las pymes, que contemple el nivel de inflación real”.



En diálogo con El Territorio dijo que “el Estado debe aplicar políticas activas que no sean transitorias sino permanentes para brindarle al sector privado las herramientas que precisa”.



Asimismo, puntualizó en que uno de los temas que se debe trabajar es en dar seguridad jurídica y fiscal a los posibles inversores. “Cuando llegan preguntan eso porque si hay un cambio de reglas de juego sobre la marcha se hace difícil continuar”, explicó. En ese sentido, añadió que también hay que lograr disminuir la presión fiscal y la previsional; “y en eso que siempre hago hincapié en que ahí no hablamos de disminución de sueldos, lo que queremos que disminuya es todo lo que va a seguridad social, obras sociales y demás aportes sindicales, porque eso es un cuello de botella que asfixia. En general para las empresas, pagar los impuestos no es inconveniente más allá de los problemas de cada una, pero el tema de las cargas sociales es un problema mayor que venimos planteando hace mucho”.



“También tenemos que tratar de lograr una disminución de la presión tributaria local tanto provincial como municipal porque todo suma y va a costos. Se quiere mejorar la cantidad de personas que trabajan, efectivizando más la producción y para eso necesitamos mejores condiciones”, adujo.



Comercios

Por su parte, Sergio Bresiski, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, coincidió en la necesidad de un plan que permita el crecimiento principalmente de aquellos rubros que aún no han podido recuperarse de la pandemia.“Se espera que el año que entra sea tan complejo como el que pasó. El gran desafío va a estar en ver de qué manera se puede seguir manteniendo este delgado equilibrio que hay en lo socioeconómico y de qué manera podemos transformar en crecimiento el rebote que vimos en la economía”, apuntó.



En esa misma línea, manifestó que Argentina posee pocas herramientas para el aparato productivo en lo que es la macro economía, por eso “se necesita un plan económico para salir y ser competitivos interna y externamente”.



Argumentó que “en Misiones sabemos lo que necesitamos, pero falta que la Nación entienda cuál es el escenario en el cual nos desenvolvemos, por las fronteras tenemos reglas de juego distintas. Es cierto que estamos baratos para los extranjeros pero estamos muy caros para los nacionales”.



“Nosotros somos extremadamente dialoguistas como provincia hacia fuera e internamente, no hay conflictos por falta de diálogo, todo lo contrario, hay un diálogo muy interesante. Por eso causa más indignación ver el comportamiento de la política nacional”, enfatizó.



La cuestión de las fronteras

En tanto, Martín Oria, presidente de la Coordinadora Mercantil de Posadas, resaltó que “en Misiones y Posadas puntualmente, el cierre de las fronteras, permitió entender que somos autosuficientes cuando consumimos internamente y no se fuga dinero a otros países. Hemos sido modelos en esta cuestión, comparando con otras provincias”.



“Los comerciantes hemos crecido en este tiempo y la gran incógnita es qué vamos a hacer en esta etapa, ver qué aprendimos en este tiempo. La realidad es que Argentina tiene una estructura de costos que no depende del comercio, entonces la matriz productiva está muy complicada, lo que hace que nosotros siendo una provincia lejana a los grandes capitales, paguemos más caro los productos", dijo.



Seguidamente, indicó: “Esperemos haber podido arraigar al cliente y que entienda que cuando consume en nuestra provincia, el comerciante paga impuestos y toma personal, que fue lo que pasó en este tiempo en Misiones”.



Asimismo, aseveró: “Seguiremos pidiendo a Nación excepciones de impuestos para ser competitivos con los países vecinos, necesitamos un plan para sostener este crecimiento en el tiempo. Veo positivo el 2022, pero tenemos que sostener este trabajo que hicimos”.



“Necesitamos tener beneficios, no podemos seguir mendigando. Nación no entendió y creo que va a llevar mucho tiempo que entienda, porque los que administran Argentina todavía piensan en Capital Federal o Buenos Aires y no en un país federal”, concluyó.

